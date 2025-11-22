金馬62／范冰冰遭封殺7年奪影后 中國網友反應曝光！

娛樂中心／江姿儀報導



第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間盛大登場，今年44歲中國女星范冰冰以新作《地母》同時入圍第62屆金馬獎女主角獎、第38屆東京國際影展。上月底她盛裝現身東京影展紅毯，而睽違9年范冰冰雖然未出席本屆金馬獎，但仍然奪回金馬影后。消息曝光，中國網友在社群平台瘋狂祝賀，不過卻未登上熱搜，立刻怒問「為什麼？」。





范冰冰奪下第62屆金馬獎最佳女主角。（圖／金馬執委會提供）

「紅毯女王」范冰冰2016年以《我不是潘金蓮》入圍第53屆金馬獎最佳女主角，當年穿戴價值3億的珠寶走紅毯，雖然遺憾與影后寶座擦身而過，但相隔9年她再以《地母》入圍第62屆金馬獎最佳女主角，與劉若英、林依晨等人混戰。沒想到本次再戰就如願抱回大獎，消息傳回中國，立刻在社群引發熱議，中國網友狂刷恭喜「緊張，激動，開心，幸福，流淚！剩下的路我們還會陪你走！」、「就是這個女人，她想要，她得到！願你我都像她一樣，有重新開始的勇氣和決心！」、「恭喜女王冰冰拿下金馬影后」。不過也有眼尖網友發現，范冰冰奪得金馬影后的消息卻未登上熱搜，隨後出現大量聲量為她抱不平。

眼尖網友發現，范冰冰奪得金馬影后的消息卻未登上熱搜。（圖／翻攝自范冰冰微博、微博）

事實上，范冰冰2018年陷入逃稅風波後，被中國演藝圈封殺7年。近年她轉往國際舞台重返大螢幕，力拼復出，扭轉負面形象。新作《地母》中她素顏出鏡扮作農婦，髮絲凌亂、肌膚蠟黃黝黑的憔悴模樣嚇壞不少觀眾，讓網友一時認不出。不過她也因拋下明星光環，憑藉精湛演技入圍金馬獎最佳女主角獎、東京國際影展。

