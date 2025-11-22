公視新聞網

金馬62／ 《地母》范冰冰首度封后 陳玉勳《大濛》奪最佳劇情片 【完整名單】

公視新聞網

第62屆金馬獎22日晚間7時於台北流行音樂中心登場，本屆參賽作品中入圍11項的《大濛》，最終包辦最佳劇情片、最佳原著劇本、最佳美術設計與最佳造型設計等4項等大獎，堪稱本屆最大贏家。最佳導演由《眾生相》的香港導演李駿碩勝出。

演員獎項中，重返華語影壇的中國女星范冰冰以《地母》首度登上金馬影后寶座；2021年奪下生涯首座金馬影帝的張震，今年以《幸福之路》二度封帝。男女配角分別頒給《我家的事》曾敬驊、《人生海海》陳雪甄，兩人均為首度獲獎。代表台灣角逐奧斯卡最佳國際影片的《左撇子女孩》，則由馬士媛抱回最佳新演員。

  • 金馬62完整入圍名單

以下為本屆金馬獎得獎名單：

最佳動作設計

  • 洪昰顥、 范家銘／進行曲

  • 洪昰顥／96分鐘

  • 羅浩銘／觸電

  • 黃泰維、 陳嘉玲／恨女的逆襲

  • 坂本浩一／殺手#4

最佳音效

  • 高偉晏、 張凱彤、 林先敏／小蟲蟲大冒險

  • 簡豐書、 湯湘竹／大濛

  • 陳維良、 Narubett PEAMYAI、 Elwin T.／96分鐘

  • 杜篤之、 張芬瑄、 陳冠廷／地母

  • 黎志雄／殺手#4

最佳視覺效果

  • 梁志仁、黃其彥、陳文杰、陳彩君／小蟲蟲大冒險

  • 郭憲聰、陳姵均／大濛

  • 温兆銘、林韋宏、胡宏愈、傅琬婷／96分鐘

  • 陳子謙／殺手#4

最佳動畫短片

  • 再見，海浪

  • 91次擊碎

  • 螳螂

  • 風的前奏

最佳動畫片

  • 世外

  • 小蟲蟲大冒險

最佳原著劇本

  • 陳玉勳／大濛

  • 廖克發／人生海海

  • 鄒時擎、Sean BAKER／左撇子女孩

  • 卓楷羅／遼河的士

  • 李駿碩／眾生相

最佳改編劇本

  • 楊寶文／世外

  • 陸欣芷、沈可尚／深度安靜

  • Lloyd Lee CHOI／幸福之路

  • 潘客印／我家的事

  • 傅世晏／柔似蜜

最佳原創電影音樂

  • 周莉婷、 CMgroovy、 馮穎琪／世外

  • 王榆鈞、 澎葉生／甘露水

  • Charles HUMENRY／幸福之路

  • 福多瑪／人生海海

  • 余家和、 張吉安／地母

最佳原創電影歌曲

  • 大濛的暗眠／大濛

  • 木頭人／遼河的士

  • 一路順風／我家的事

  • 布秧／地母

  • 我天生－有病版／有病才會喜歡你

最佳女配角

  • 陳雪甄／人生海海

  • 蔡淑臻／左撇子女孩

  • 葉子綺／左撇子女孩

  • 黃珮琪／我家的事

  • 鄧濤／女孩不平凡

最佳剪輯

  • 雪美蓮／隱蹟之書：重寫自我

  • 賴秀雄／大濛

  • Sean BAKER／左撇子女孩

  • 石馬／眾生相

  • 杜光瑋／不可能女孩

終身成就獎

  • 陳淑芳

最佳紀錄短片

  • 侯硐奇譚

  • 哥哥死後去了哪裡

  • 第九十三封信之後

  • 孩子

  • 她的碎片

最佳紀錄片

  • 從來

  • 大風之島

  • 甘露水

  • 春雨424

  • 隱蹟之書：重寫自我

最佳美術設計

  • 王誌成、 尤麗雯／大濛

  • 蔡珮玲／深度安靜

  • 張軼峰、 袁筱凡／南方時光

  • 蘇國豪／96分鐘

  • 殷倩楊、 吉本幸人／殺手#4

最佳造型設計

  • Shahreens、 佘美璇／好孩子

  • 許力文／大濛

  • 鄭宇培／南方時光

  • 黃菊清、 陳嘉偉、 吳玉英、 黃可欣／地母

  • 霍曉彤、 KATO Miyuki／殺手#4

最佳男配角

  • 金士傑／深度安靜

  • 黃鐙輝／左撇子女孩

  • 曾敬驊／我家的事

  • 姚淳耀／我家的事

  • 黃秋生／今天應該很高興

最佳攝影

  • 陳大璞／深度安靜

  • 李永畧／幸福之路

  • 陳克勤、高子皓／左撇子女孩

  • 王金城／96分鐘

  • 梁銘佳／地母

年度台灣傑出電影工作者

  • 鍾瓊婷

最佳新演員

  • 牧森／進行曲

  • 劉敬／失明

  • 馬士媛／左撇子女孩

  • 張迪文／眾生相

  • 林怡婷／恨女的逆襲

最佳劇情短片

  • 這不是我的牛

  • 綠湖

  • 膝跳反應

  • 疊羅漢

  • 兩個女導演

最佳新導演

  • 沈可尚／深度安靜

  • Lloyd Lee CHOI／幸福之路

  • 鄒時擎／左撇子女孩

  • 潘客印／我家的事

  • 陳思攸／核

最佳導演

  • 陳玉勳／大濛

  • 曹仕翰／南方時光

  • 廖克發／人生海海

  • 李駿碩／眾生相

  • 張吉安／地母

最佳女主角

  • 方郁婷／大濛

  • 劉若英／我們意外的勇氣

  • 林依晨／深度安靜

  • 高伊玲／我家的事

  • 范冰冰／地母

最佳男主角

  • 許瑞奇／好孩子

  • 柯煒林／大濛

  • 張孝全／深度安靜

  • 張震／幸福之路

  • 藍葦華／我家的事

最佳劇情片

  • 大濛

  • 人生海海

  • 左撇子女孩

  • 眾生相

  • 地母

更多公視新聞網報導
金馬62／《大濛》橫掃入圍11項最多 劉若英、林依晨角逐影后【完整名單】
金馬62／金曲嘉賓開唱、李安等20位金獎得主齊聚 典禮亮點一次看
台灣電影《左撇子女孩》 奪羅馬影展最佳影片獎

其他人也在看

金馬62／張震、范冰冰榮登新科金馬帝后　《大濛》奪最佳劇情片成大贏家

第62屆金馬獎得獎名單出爐，張震、范冰冰榮登新科帝后；《大濛》拿下壓軸最佳劇情片等4項大獎，外加一座非正式觀眾票選獎，成為本屆大贏家。 年度華語盛事金馬獎22日晚間於台北流行音樂中心盛大登場，除了紅毯眾星爭豔，獎項揭曉過程也高潮迭起。 最受矚目的最佳男主角，最終由《幸福之路》張震擊敗《大濛》柯煒林，二度稱帝。張震：『(原音)我覺得今年是非常有競爭性的一年，所以我今年雖然好像沒有很緊張，但其實很緊張，所以得到的時候，我真的沒有想到，我真的完全沒有想到。』 話題十足的最佳女主角，一如許多影評預測，由中國演員范冰冰在最後一輪擊敗《我家的事》高伊玲勝出，榮獲演藝生涯首座金馬影后。范冰冰雖未出席典禮，但透過現場電話連線分享她的得獎心情。 范冰冰曾向導演表示，希望藉由演出馬來西亞導演張吉安執導的《地母》中「鳳音」一角，讓自已演藝生涯「重新來過」。此番登上金馬影后寶座，她也特別向金馬獎致意。范冰冰：『(原音)謝謝金馬獎，感謝它始終如一的支持，並鼓舞著華語的電影人的初心，也願所有的電影可以生生不息。』 最佳劇情片由陳玉勳執導的《大濛》以一票之差險勝《眾生相》。此外，《大濛》也拿下最佳原著劇本、最佳美術

中央廣播電台 ・ 20 小時前

金馬62／第62屆金馬獎完整得獎名單

第62屆金馬獎完整得獎名單： 最佳劇情片：《大濛 A Foggy Tale》 最佳紀錄片：《隱蹟之書：重寫自我 Palimpsest: The Story of a Name》 最佳動畫片：《世外 Another World》 最佳劇情短片：《疊羅漢 Pile On》 最佳紀錄短片：《她的碎片 Fragments of Herstory》 最佳動畫短片：《螳螂 Praying Mantis》 最佳導演：李駿碩 Jun LI／《眾生相 Queerpanorama》 最佳男主角：張震 CHANG Chen／《幸福之路 Lucky Lu》 最佳女主角：范冰冰 FAN Bingbing／《地母 Mother Bhumi》 最佳男配角：曾敬驊 TSENG Jing-hua／《我家的事 Family Matters》 最佳女配角：陳雪甄 Vera CHEN／《人生海海 The Waves Will Carry Us》 最佳新導演：Lloyd Lee CHOI／《幸福之路 Lucky Lu》 最佳新演員：馬士媛 MA Shih-yuan／《左撇子女孩 Left-Handed Girl》 最佳原著劇本

中央廣播電台 ・ 20 小時前
金馬62／等了17年才得到獎　陳雪甄哽咽勉勵所有「配角們」

金馬62／等了17年才得到獎　陳雪甄哽咽勉勵所有「配角們」

本身就是資深表演指導的陳雪甄，這次在電影《人生海海》中，化身為馬來西亞人，口音和氣質宛如就是當地人，評審肯定她「口音、動作表演都相當到位」，她感謝電影團隊全力付出才華，自己努力才能被呈現。對於片中最困難的部分，她不諱言拍片前花了很多時間去了解馬來西亞文化...

CTWANT ・ 22 小時前
金馬62/陳雪甄首奪女配激動哭了　合作導演廖克發17年：每次都給我難題

金馬62/陳雪甄首奪女配激動哭了　合作導演廖克發17年：每次都給我難題

第62屆金馬獎22日在台北流行音樂中心盛大登場，女星陳雪甄以《人生海海》奪下「最佳女配角獎」，她一聽到自己名字秒落淚，上台時激動哭著說：「等了17年，我終於站上來了。」

中天新聞網 ・ 22 小時前
金馬62／2025金馬頒獎典禮 表演節目、頒獎嘉賓亮點一次看

金馬62／2025金馬頒獎典禮 表演節目、頒獎嘉賓亮點一次看

第62屆金馬獎頒獎典禮將於2025年11月22日在台北流行音樂中心盛大舉行，今年頒獎嘉賓眾星雲集，除了有日本金像獎影帝西島秀俊、旅日巨星翁倩玉來台頒獎；電影《孤味》中的三姊妹也將再度合體，為國民阿嬤陳淑芳獻獎，以及電影《女朋友。男朋友》中鳳小岳、張孝全CP再現，都是頒獎典禮節目亮點。

鏡報 ・ 1 天前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機

金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機

第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。

Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 23 小時前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺　怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」

粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺　怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」

粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。

鏡報 ・ 1 天前
孫淑媚火辣熱舞嗨翻高流　揪丁寧、鍾欣凌組團出道

孫淑媚火辣熱舞嗨翻高流　揪丁寧、鍾欣凌組團出道

她感性表示：「看別人開演唱會容易，沒想到自己的演唱會卻等了30年。」謝謝粉絲成就了這場演出。演唱會中段孫淑媚火力全開，換上勁裝與舞團熱跳〈like JENNIE〉，展現苦練一個月的舞技，被歌迷暱稱「台版Jennie」果真不是浪得虛名，熱舞讓全場尖叫連連。孫淑媚找來因戲結緣的...

CTWANT ・ 3 小時前
系統你醒醒！蔡依林大巨蛋起售「頁面當機」　赫見：請等6萬分鐘

系統你醒醒！蔡依林大巨蛋起售「頁面當機」　赫見：請等6萬分鐘

天后蔡依林年底大巨蛋演唱會門票開賣，卻因系統負荷不堪頻頻當機，甚至出現需等待長達6萬分鐘的荒謬情況！粉絲們感到極度錯愕與不滿，有人連進入選票區的機會都沒有，也有人雖成功選票，卻在信用卡結帳時遇困難，訂單最終被取消。面對混亂，粉絲們紛紛上網表達不滿。

TVBS新聞網 ・ 2 小時前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點

凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點

粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...

styletc ・ 3 天前
金馬獎完整得獎名單／范冰冰、張震奪最佳男女主角獎 《大濛》成最大贏家

金馬獎完整得獎名單／范冰冰、張震奪最佳男女主角獎 《大濛》成最大贏家

第62屆金馬獎22日於台北流行音樂中心盛大舉辦，今年入圍競爭激烈，紅毯也星光熠熠。值得一提的是，7位金馬影后將齊聚，包含了、翁倩玉、楊貴媚、桂綸鎂、林嘉欣、謝盈萱、林品彤、鍾雪瑩。而《孤味》三姐妹謝盈萱、徐若瑄、孫可芳將一同頒發終身成就獎給片中的媽媽陳淑芳。

裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
甜到長螞蟻！李玉璽喝喜酒合體許允樂「親密摟腰」閃瞎網：真的好配

甜到長螞蟻！李玉璽喝喜酒合體許允樂「親密摟腰」閃瞎網：真的好配

女星許允樂在今年（2025）大方認愛小6歲男星李玉璽後，越愛越高調，不時就會在社群中曝光兩人的生活點滴，昨（21日）許允樂曬出跟李玉璽「人生四格照」，讓網友看了紛紛直呼：「好閃」、「好甜好喜歡你們的互動」。蔡佩伶報導

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
祝福范冰冰被全平台404！曬懵照喊幸福也消失　陸網友喊過分：承認別人優秀這麼難嗎？

祝福范冰冰被全平台404！曬懵照喊幸福也消失　陸網友喊過分：承認別人優秀這麼難嗎？

[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導中國女星范冰冰昨（22）日憑藉《地母》拿下金馬獎最佳女主角，正在外地拍戲的她無法出席，由導演張吉安代領獎項，並與她現...

FTNN新聞網 ・ 6 小時前
才剛爆離婚！羅晉為父辦告別式 唐嫣行蹤曝光

才剛爆離婚！羅晉為父辦告別式 唐嫣行蹤曝光

才剛爆離婚！羅晉為父辦告別式 唐嫣行蹤曝光

EBC東森娛樂 ・ 1 小時前
Andy自爆「出門被3台車尾隨」：很恐怖！揭走鐘獎當天請保鑣內幕

Andy自爆「出門被3台車尾隨」：很恐怖！揭走鐘獎當天請保鑣內幕

YouTuber Andy日前在第七屆走鐘獎中獲得了「年度個人創作獎」，並在頒獎典禮上泛淚感謝一路支持他的粉絲與朋友。事實上他與眾量級的成員、前女友家寧地財務糾紛延燒至今，前不久才剛發現自己被跟車，為了安全起見，出席走鐘獎當天請了幾名保鑣。

太報 ・ 1 天前
穆熙妍揹Loro Piana 也穿FILA！低調貴氣，被譽為最沒有架子的百億千金！

穆熙妍揹Loro Piana 也穿FILA！低調貴氣，被譽為最沒有架子的百億千金！

穆熙妍隨著Z世代掀起的復古風潮延燒，雖然近期比較少在螢光幕前，但是《康熙來了》經典片段也被重新挖出，過去曾被蔡康永點名為「娛樂圈家裡最有錢的一個人」，穆熙妍也再度成為網友熱議焦點。這位出身太陽能大廠千

女人我最大 ・ 2 天前
家寧52萬IG突消失蒸發！疑似新帳號曝光「秒圍剿」網一面倒檢舉灌爆

家寧52萬IG突消失蒸發！疑似新帳號曝光「秒圍剿」網一面倒檢舉灌爆

YouTuber團體「眾量級」前情侶檔的張家寧（家寧） 近日再度成為話題焦點。她原本擁有超過52萬粉絲追蹤的社群Instagram 帳號與 Threads 帳號，今（22）日無預警突然全部消失，引發粉絲與網友熱議。不少人猜測，她的帳號恐遭到大量檢舉下架，甚至有網友在社群上發起「繼續檢舉行動」，希望連她的YouTube頻道也能被封鎖。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
2025金馬獎／張震、范冰冰封帝后！《大濛》奪最大獎 完整得獎名單、紅毯星光一次看

2025金馬獎／張震、范冰冰封帝后！《大濛》奪最大獎 完整得獎名單、紅毯星光一次看

2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場。今年由方郁婷、劉若英、林依晨、高伊玲、范冰冰角逐影后；許瑞奇、柯煒林、張孝全、張震、藍葦華入圍影帝。

許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
小英頂藍髮應援　TWICE首度來台與有榮焉

小英頂藍髮應援　TWICE首度來台與有榮焉

[NOWnews今日新聞]韓國天團TWICE本週六、日降臨高雄舉辦演唱會，同時也是團員周子瑜出道10年來首度來台開演唱會，讓歌迷ONCE們興奮又感動。對此前總統蔡英文今（23）日在社群平台上PO出與高...

今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前

金馬62十大亮點》西島秀俊和桂綸鎂頒大獎 范冰冰扮醜搶影后

超過一甲子的華語電影圈盛事第62屆金馬獎於22日在臺北流行音樂中心舉行，今年提名名單揭曉，《大濛》11項成入圍大贏家，《左撇子女孩》入圍9項緊追在後，《地母》與《我家的事》各入圍8項並列第三。此外，頒獎嘉賓請來西島秀俊，年年出席金馬盛事的李安也不缺席，許瑋甯、李國煌、鳳小岳受邀當頒獎人，表演節目更令人期待。

中時新聞網 ・ 1 天前