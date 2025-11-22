金馬62／范冰冰《地母》封影后！導演曝「重新來過」決心 現場通話啜泣：獎屬於我們所有人
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間在台北流行音樂中心登場，范冰冰憑藉《地母》拿下最佳女主角，正在外地拍戲的她本次沒有出席金馬獎，由導演張吉安代領獎項，並現場打電話給她，范冰冰在通話中不斷啜泣，感謝金馬獎的肯定。
導演張吉安表示，最初他還在猶豫要不要讓范冰冰擔任女主角時，她便跟著導演回家鄉、下稻田，張吉安好奇「為什麼妳那麼辛苦要爭取這個角色？」范冰冰則篤定得說「我想重新來過。」
張吉安也和正在拍戲的范冰冰現場連線，通話中范冰冰不斷啜泣，深呼吸平復情緒，除了感謝金馬獎的肯定外，她最感謝導演對她堅定不移的信任，她回憶起導演曾問她「妳願不願意讓我摧毀妳的臉？」，她一句「范冰冰奉陪到底」，因為這不僅是對角色的承諾，也是一場義無反顧的相信。
范冰冰最後感謝金馬獎對華語電影人一直以來的支持，「作為一個中國的電影人，我會用更多作品傳遞更深刻的意義。」她特別點名片中飾演她孩子的白潤音和許恩怡，並感謝電影團隊「這個獎是屬於我們所有人的，在此祝福金馬獎，一直鼓舞華語電影，願電影生生不息。」
