金馬62／范冰冰「金馬房間沒有退」 《地母》導演1句話留玄機：給大家驚喜

范冰冰憑《地母》入圍金馬62最佳女主角。翻攝范冰冰微博、IMDb

第62屆金馬獎今（22日）晚於台北流行音樂中心盛大舉行，星光大道即將開始。范冰冰憑藉《地母》入圍第62屆金馬獎最佳女主角獎項，全台影迷最關注的，從來不是她能否得獎，而是「她到底會不會現身典禮」。若范冰冰現身，不僅將成為她久違的台灣重要公開行程，也可能成為本屆金馬獎最受討論的焦點之一。

根據《ETtoday星光雲》獨家報導，范冰冰沒有使用金馬官方提供的來回機票，但是也沒有將金馬預定的飯店房間取消。引發猜測，她極可能改搭私人包機低調飛來，若真在頒獎典禮驚喜現身，絕對會是典禮一大焦點。

廣告 廣告

《地母》海報。翻攝IMDb

兩岸氛圍緊繃，讓她來台可能像不高。有知情人士透露「范冰冰很想出席金馬獎」《地母》導演張吉安更爆料，東京影展失利當晚，范冰冰還親自安慰他：「沒關係，我們還有金馬。」

范冰冰是否來台，引發關注。翻攝范冰冰微博

被問到范冰冰到底來不來，《地母》發行商只敢說：「當然希望她能來。」導演張吉安21日在金馬午宴被追問，拋下一句「明天給大家驚喜」，但又補充道：「我可以拿一碗飯、一杯冰代表。」實在吊足觀眾胃口。



回到原文

更多鏡報報導

范姜彥豐遭傳「整天在家打電動」成最後一根稻草 粿粿寒心提離婚

粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」

金馬62／終身成就獎陳淑芳人生比電影還離奇 礦場千金到國民阿嬤的絕處逢生