金馬62／范冰冰「金馬房間沒有退」 《地母》導演1句話留玄機：給大家驚喜
第62屆金馬獎今（22日）晚於台北流行音樂中心盛大舉行，星光大道即將開始。范冰冰憑藉《地母》入圍第62屆金馬獎最佳女主角獎項，全台影迷最關注的，從來不是她能否得獎，而是「她到底會不會現身典禮」。若范冰冰現身，不僅將成為她久違的台灣重要公開行程，也可能成為本屆金馬獎最受討論的焦點之一。
根據《ETtoday星光雲》獨家報導，范冰冰沒有使用金馬官方提供的來回機票，但是也沒有將金馬預定的飯店房間取消。引發猜測，她極可能改搭私人包機低調飛來，若真在頒獎典禮驚喜現身，絕對會是典禮一大焦點。
兩岸氛圍緊繃，讓她來台可能像不高。有知情人士透露「范冰冰很想出席金馬獎」《地母》導演張吉安更爆料，東京影展失利當晚，范冰冰還親自安慰他：「沒關係，我們還有金馬。」
被問到范冰冰到底來不來，《地母》發行商只敢說：「當然希望她能來。」導演張吉安21日在金馬午宴被追問，拋下一句「明天給大家驚喜」，但又補充道：「我可以拿一碗飯、一杯冰代表。」實在吊足觀眾胃口。
