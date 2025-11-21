金馬62》蔡淑臻拱讓葉子綺紅毯最可愛 女星齊努力瘦身唯她爽嗑泡麵

鄧濤（左起）、陳雪甄、葉子綺、蔡淑臻、黃珮琪今一同亮相金馬午宴。（陳俊吉攝）

第62屆金馬獎入圍午宴21日舉行，入圍最佳女配角的蔡淑臻、葉子綺、陳雪甄、黃珮琪、鄧濤均出席，蔡淑臻前陣子去打音波，希望能以最好的狀態步上紅毯，她跟葉子綺一同主演《左撇子女孩》雙雙入圍女配角，形成「網內互打」情況，母女是否會有比較心態？蔡淑臻表示誰得獎都好，而紅毯最可愛的頭銜也直接讓給葉子綺。

女明星為了紅毯都努力瘦身，陳雪甄為了塞進禮服節食1周，笑說要站在蔡淑臻旁邊壓力不小，不過蔡淑臻也坦承自己有節食，兩人也異口同聲表示想要吃泡麵，特別是金馬禮包中的限定泡麵，而鄧濤為紅毯做的準備就是酒，「因為我很緊張要喝點酒。」

黃珮琪則是完全相反，只要心情不好體重就會一直掉，所以她就是那個每天都在吃泡麵的人，另蔡淑臻跟黃珮琪兩人都有模特兒背景，演員們是否會想決戰紅毯？蔡淑臻抱持平常心笑說：「紅毯剛好就好。」

