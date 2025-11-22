金馬62／蔡淑臻曬名模辣腿！女兒馬士媛「全身透視」看光光

《左撇子女孩》蔡淑臻、馬士媛母女紅毯火辣比拼。（圖／東森娛樂）





第62屆金馬獎頒獎典禮暨星光大道今（22）日下午5點30分於臺北流行音樂中心登場，頒獎典禮準時於晚間7點舉行。《左撇子女孩》導演鄒時擎、黃鐙輝、蔡淑臻、葉子綺、馬士媛等人合體走紅毯，「母女檔」蔡淑臻、馬士媛服裝超火辣，爭搶紅毯最美。

《左撇子女孩》主創團隊一起走紅毯。（圖／東森娛樂）

蔡淑臻昨日入圍午宴才放話要搶紅毯最美，今日就穿著破千萬的粉嫩色系禮服亮相，下身開衩設計展現出名模白皙修長美腿；「女兒」馬士媛同樣性感登場，換上一套全黑薄紗禮服，若隱若現可見緊緻身材。

黃鐙輝帶著老婆的愛走紅毯。（圖／東森娛樂）

黃鐙輝首度提名金馬要搶男配角獎，透露老婆萁萁給他一顆「外太空隕石」當幸運物，搞笑自嘲：「這不是要隕落吧？」但還是放閃感謝愛妻「集宇宙好運」的愛；葉子綺紅毯最可愛亮相，說衣服上的口袋就是要把獎拿回家的意思。

第62屆金馬獎頒獎典禮暨星光大道今日登場，台灣觀眾可鎖定台視頻道同步收看直播，網路直播則由MyVideo影音獨家播出，LINE TODAY共同轉播。海外除了新加坡（StarHub）、馬來西亞（Astro）各有當地電視台直播外，其餘地區皆可透過金馬與台視YouTube同步觀賞。

