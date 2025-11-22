金馬62》蔡淑臻粉紅高衩禮服辣走紅毯 與9歲「女兒」同爭女配角

蔡淑臻粉色高衩禮服走金馬紅毯。（圖／陳俊吉 攝）

第62屆金馬獎於22日在台北流行音樂中心盛大舉行，曾奪金鐘視后的實力派演員蔡淑臻，今年以電影《左撇子女孩》首次角逐金馬獎「最佳女配角獎」，受到外界高度關注。她以一襲粉紅色高衩禮服亮相紅毯，氣質優雅又不失性感，成為現場鎂光燈追逐的焦點。

蔡淑臻身穿淡粉色禮服，柔和飄逸，上半身採高領褶皺設計，在頸間點綴珠寶項鍊華麗裝飾，讓整體更顯貴氣，禮服腰間收束設計突顯她纖細身形；裙襬辣開高衩大方展露修長美腿，搭配銀色高跟鞋，氣質盤髮加上精緻耳環點綴，整體造型風格典雅又帶有女神氣場。

今年最佳女配角競爭激烈，特別的是《左撇子女孩》中的「母女檔」，蔡淑臻與劇中飾演她9歲女兒的小童星葉子綺，雙雙入圍同一獎項。蔡淑臻笑言自己的最大競爭對手正是「女兒」葉子綺，母女情誼延伸到戲外也依舊深厚。

《左撇子女孩》本屆強勢入圍9項，蔡淑臻談到得獎期待時表示：「當然很希望自己能得獎，但如果是女兒上台領獎，媽媽也會很開心。」她真情流露，直言：「劇組的人就是我的幸運物，所以我今天會非常的幸運。」

年僅九歲的葉子綺則以童真語氣分享非常開心入圍金馬獎，更笑說平常最緊張的是考試：「對我來說，考試還是最緊張。」禮服有口袋，象徵「要把獎拿回家」。

