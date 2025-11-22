金馬62／蔡淑臻說金馬紅毯最親切 「南港劉德華」感受到粉絲順便的貼心
以《左撇子女孩》分別入圍第62屆金馬獎最佳男配角的黃鐙輝、金馬獎最佳女配角的蔡淑臻，之前已經隨著電影跑遍大大小小的影展。紅毯經驗堪稱豐富的蔡淑臻表示，走金馬紅毯就是有最多的親切感。
蔡淑臻之前曾隨片走上坎城影展紅毯，但是金馬的紅毯就是感覺很親切，大家都認識、一路都打招呼。但是頒獎所在的台北流行音樂中心，位於南港，本該是「南港劉德華」黃鐙輝的主場，他也開玩笑地說，「在這裡嗆黃鐙輝，你就會被堵到！」
不過他馬上接著說，其實蔡淑臻的粉絲都在紅毯兩邊，很熱情地喊蔡淑臻的名字，是看到他才順便一起喊「黃鐙輝」，「我知道他們很貼心，就是順便也喊一下，通通都喊一遍！」
