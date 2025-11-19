金馬62／裴斗娜訪台驚喜被麵店老闆認出 認演戲超級累：有想放棄過
【緯來新聞網】韓國影后裴斗娜今（19日）受邀來台出席金馬影展《空氣人形》演員講堂以及大師講堂，活動前她出席記者會，表示來台之前不少朋友都要她多品嚐台灣美食，「不只是我哥，我家人，甚至是我們的造型師，都說台灣是美食的天堂。」希望能多多品嚐台灣美食。她也坦言當初接到大師講堂邀約，覺得有些負擔，也不覺得自己可以被稱為「大師」，「有在思考應該怎麼跟大家分享，我其實有點小負擔，但很期待可以來跟台灣影人和觀眾見面，所以就鼓起勇氣來了。」
裴斗娜來台想多享受美食。（圖／陳明中攝）
裴斗娜先前拍攝是枝裕和執導《空氣人形》，當時攝影正是今年的金馬影展主席李屏賓。提到當年合作印象，裴斗娜笑說一開始覺得李屏賓話很少，「一開始看到他有點敬畏，但後來發現他非常溫暖，拍攝時他常拿著攝影機去找很多細緻的地方，看他努力的樣子滿可愛的。」她還提到這次來台，中午用餐時被麵店老闆認出，讓她又驚又喜，「全球都在關注韓國的影視文化，我光來這裡一天就感受到，真的覺得非常感謝，我小時候看香港電影，現在韓國的影視產業在全球萌芽，也更激勵我必須好好努力跟責任感。」
裴斗娜合作過許多知名導演，包括奉俊昊、朴贊郁、是枝裕和、山下敦弘等，她從各個導演身上學到所謂匠人精神，「他們這麼執著找到更好解答，很努力把這一切做到更好，他們也為我帶來繼續努力的動機。」至於未來是否也想挑戰幕後或是導演？她謙虛表示，跟這麼多導演合作後，認為自己才華不足以擔任導演，「其實光是當演員就很累了，真的要說的話，可能想挑戰寫作吧。」她不只跟許多名導合作，也與宋康昊、姜棟元、孔劉等一線男星合作，提到培養默契的方式，她表示與對手演員是合作關係，「大家都是為了同一個目標全力前進，在演戲的時候不會想跟對方競爭，而是要合作。當大家一起朝著同樣方向前進，就會成為更好的朋友，默契就會出來。」
裴斗娜坦言有時候也會覺得演戲很累。（圖／陳明中攝）
裴斗娜從1999年出道，至今演員生涯20多載，如何維持熱情不滅，她率直笑回：「有時候我也會覺得累，或是想要放下一切不再演戲，但演戲就是我最擅長的事，就這樣繼續做下去了。」性格內向的她坦言，平時雖然站在人群前會覺得緊張不自在，「但我只要站在攝影機前就會很幸福，我也很喜歡拍攝現場，我想演戲就是我的天職吧。」
