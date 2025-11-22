金馬62／許瑋甯頒獎妙語如珠！一度遺憾錯過這個獎 台上金句勉勵新人們
記者鄭尹翔／台北報導
近日喜事不斷的藝人許瑋甯，受邀出席本屆金馬獎並擔任「最佳新演員」頒獎人。當天她以一襲閃亮粉紅色平口禮服亮相，氣質迷人，全場焦點。身為資深實力派演員的她，也在台上向所有入圍者送上溫暖勉勵。
許瑋甯首先恭喜所有入圍者，並特別鼓勵最佳新演員入圍新秀：「我相信，就算焦點不在我們身上，我們仍然會在自己的框架裡竭盡所能完成表演，希望大家能看到我們對角色的努力。」她也分享到自己曾與新人獎擦身而過，「我沒有入圍最佳新演員，但我求年年可以入圍；沒有年年入圍，也希望年年能回來頒獎。」一席話讓台下掌聲不斷。
2003 年以模特兒出道、2004 年轉戰戲劇的許瑋甯，長年累積亮眼作品。2014 年以《相愛的七種設計》首度入圍金馬新人；2015 年以《16個夏天》拿下金鐘最佳女配角。2016 年更以《紅衣小女孩》等作品一舉奪下台北電影獎最佳女主角。近年再以《她和她的她》、《不夠善良的我們》連續兩年奪下金鐘戲劇類女主角，成為史上首位蟬聯該獎項的演員。
