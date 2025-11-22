金馬62／許瑋甯頒獎「大凹焦」一片糊 三七步怒插腰:可以給我焦嗎？

第62屆金馬獎「最佳新演員」和「最佳劇情短片」獎項，今年是由藝人許瑋甯擔任頒獎人，沒想到她一出場就大失焦，時間長達10多秒，一度讓網友懷疑是放送事故，但隨後許瑋甯一句「可以給我焦了嗎」，才讓大家發現一切都是故意的。

許瑋甯一出場就大失焦，長達10多秒。圖／台視

在頒發「最佳新演員」和「最佳劇情短片」前，金馬獎播放了一段影片，片中許瑋甯穿插在「最佳新演員」們的入圍影片中，在其中飾演一名龍套角色，雖然完全沒有焦，僅是一個背景、龍套角色，但仍努力演繹，表示「未來還很長，只要我繼續演，有一天，焦就會來」、「凹焦少年吔，安啦」。

許瑋甯在短片中飾演沒有焦的龍套演員。圖／台視

影片播畢後，旁白也大喊「歡迎凹焦頒獎人許瑋甯」，但沒想到許瑋甯登場後長達10多秒沒有焦，讓她走到舞台上後大喊「可以給我焦了嗎」、「有焦了嗎」，還手插腰、擺三七步，嬌俏模樣讓大家忍不住笑出來。

許瑋甯台上鼓勵演員們。圖／台視

頒獎前，許瑋甯也在台上鼓勵新演員們，「相信就算焦不在我們身上，我們還是竭盡所能地想在那個小框框裡面，做出最完整的表演，希望大家都能看到我們的努力」、「但是沒有得獎也沒有關係，就像我也錯過金馬新人獎的獎項，但我個人一直秉持著，雖然沒有得獎，但求年年入圍；雖然沒有年年入圍，但求年年來頒獎，共勉之」。

