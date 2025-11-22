金馬62／評審內幕曝！范冰冰「與她廝殺到最後」殘酷競賽
第62屆金馬獎頒獎典禮昨（22）日完美落幕，金馬執委會執行長聞天祥會後揭曉評審內幕，指出范冰冰憑藉《地母》榮獲首座影后，是與高伊玲《我家的事》廝殺到最後，誇讚范冰冰從肢體到語言、從極度從容到崩潰：「讓人非常耳目一新！」高伊玲演出自然且吸引人，但競賽就是如此殘酷。
張震以《幸福之路》摘下影帝寶座，評審稱讚他在極短的故事內容中，透過少許對白、很多近乎獨角戲，雖然誇張但又很有韻味。另外鼓勵柯煒林在《大濛》中充滿創造力且悲情喜感並存，演出非常精彩；許瑞奇《好孩子》中有笑有淚、表現鮮活；張孝全《深度安靜》中表現內斂卻有爆發力；藍葦華《我家的事》戲份較少比較吃虧。
最佳劇情片頒給《大濛》，在投票過程中與《左撇子女孩》、《眾生相》進入激烈討論，《大濛》最後以1票勝出《眾生相》。最佳導演由李駿碩《眾生相》拿下，他與張吉安《地母》廝殺到最後一刻，李駿碩一票之差勝出原因是，電影以極簡的表現方式，卻呈現出社會的複雜性。
