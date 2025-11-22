金馬62／評審內幕！范冰冰和她爭到最後 《大濛》1票險勝拿最佳影片
【緯來新聞網】「第62屆金馬獎」昨晚（22日）順利結束，執委會執行長聞天祥分享賽況內幕，透露范冰冰最後是和高伊玲競爭到最後，張震則是與柯煒林成為最後討論的人選，最後由范冰冰拿影后、張震得影帝；另外值得一提的是，得到最佳女配角獎的陳雪甄，是唯一獲得全數評審肯定15票的得獎者，和去年拿下同個獎項的楊貴媚如出一轍；最佳影片獎的部分，《大濛》以一票之差險勝《眾生相》。
張震、范冰冰、陳雪甄、曾敬驊都是得主。（圖／記者許方正攝、翻攝范冰冰微博）
聞天祥透露今年演員組的競爭程度相對激烈，尤其是男女主角獎項，提到影后的競爭，「方郁婷的早熟、天賦與努力，或者劉若英在有限空間的掙扎與體悟，還有林依晨演技的爆發力，和高伊玲人生不同階段的演出都充滿說服力，但是范冰冰從肢體到語言，極度從容到崩潰都讓人耳目一新」。
最後，高伊玲和范冰冰在爭奪影后寶座，「評審要特別對高伊玲的表演肯定，自然吸引人，但是競賽就是殘酷，最後是范冰冰勝出」。摃龜的柯煒林，也是評審想特別給予讚賞，「充滿創造力節奏，讓悲情跟喜感能夠並存」。張震勝出的關鍵，是角色在很短的故事裡，減少對白，幾乎獨角戲的狀況，演出非常容易誇張，但他沒有且有韻味。
廖慶松是本屆評審團主席，認為金馬獎真的很難拿。（圖／記者許方正攝）
呼聲極高的《大濛》導演陳玉勳，最後沒能拿下最佳導演獎，也不是廝殺到最後的名單。最終，是來自香港的李駿碩與馬來西亞導演張吉安在競爭，「李駿碩場面極簡展現，卻反映社會現實的複雜性，張吉安場面調度展示出的優美，對於演員指導的傑出獲得很多評審肯定」，最後李駿碩以一票之差贏了。
曾敬驊以《我家的事》拿下最佳男配角獎，很快就攬獲大部分的票數，不管在口條、表演，都有展示演技上面的大幅度進展，可以說是沒有懸念地拿獎。但是最強的是，陳雪甄從肢體到口音的變化，演技上獲得大肯定，讓15位評審都投她。
聞天祥分析戰況。（圖／記者許方正攝）
新導演獎的部分，《幸福之路》的導演 Lloyd Lee CHOI 、《左撇子女孩》鄒時擎、《核》陳思攸被討論許久，且投票一直不過半，最後用刪去法，變成Lloyd Lee CHOI與鄒時擎在爭獎，後來前者也是一票之差獲勝。至於新演員獎的部分，起初就集中在討論馬士媛、張迪文、林怡婷，最後是馬士媛用一票贏了張迪文。
另外，奧斯卡大導演 Sean BAKER 沒能拿下剪輯獎和最佳原著劇本，不過在剪輯獎項確實和得主《隱蹟之書：重寫自我》的剪輯師雪美蓮有些爭論，最終還是後者獲勝，且是金馬獎第一次把剪輯獎頒給紀錄片。
更多緯來新聞網報導
其他人也在看
不斷更新／《大濛》抱回最大獎「最佳劇情片」 金馬62得獎名單這邊看
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日於台北流行音樂中心盛大登場，今年典禮採不設主持人的模式進行，此次不僅影帝、影后競爭激烈，更邀請到國際級導演李安，以及日本金像獎影帝西島秀俊等大咖擔任頒獎嘉賓，入圍作品台視新聞網 ・ 20 小時前
金馬62/評選內幕曝光！范冰冰與高伊玲廝殺到最後 張震1票險勝柯煒林
第62屆金馬獎頒獎典禮於22日晚間圓滿落幕，金馬獎執委會執行長聞天祥現身說明票選過程，其中外界最關注的男女主角，聞天祥表示，男主角競爭相當激烈，最後聚焦在《好孩子》許瑞奇、《好大濛》柯煒林以及《幸福之路》張震3人；女主角部分最後則是由高伊玲及范冰冰廝殺，最後由范冰冰勝出。中天新聞網 ・ 18 小時前
范冰冰以「地母」重新來過 登金馬影后激動落淚
（中央社記者王心妤台北22日電）中國女星范冰冰以「地母」在金馬獎封后，導演張吉安說，他好奇范冰冰不惜「毀容」也想演出的原因，她表示希望「重新來過」；張吉安在台上致電范冰冰，她一度哭到說不出話。中央社 ・ 20 小時前
台大早產兒回娘家活動（1） (圖)
台大醫院22日舉辦早產兒回娘家活動，台大兒童醫院新生兒科主任曹伯年（圖）印象難忘台大最小的早產兒是僅有350公克、22週大的嬰兒，113年已經7歲了，在台大回娘家活動上登台敲打擊樂，讓醫護相當感動。中央社 ・ 1 天前
張震3輪勝出金馬稱帝 影后范冰冰險勝高伊玲
（中央社記者洪素津台北23日電）金馬62落幕，最佳男、女主角和最佳劇情片競爭激烈，影帝第3輪才由張震勝出，影后由高伊玲和范冰冰拚到最後，評審特別讚揚高伊玲完美詮釋片中的人生階段，但仍惜敗范冰冰。中央社 ・ 19 小時前
長風論壇》「美元穩定幣」能一統江湖？陳冲警告這國也有野心：貨幣變武器打起來很慘烈
今年4月美國總統川普發佈對等關稅後，美元霸權正面臨二戰以來最關鍵的轉折點，由長風基金會所主辦「2025美元霸權 2.0 與全球貨幣戰的開啟」，邀請前台大校長管中閔、前行政院長、現任新世代金融基金會董事長陳沖以及亞洲金融科技聯盟主席蔡玉玲，對談美元霸權建立與穩定幣對於既有金融秩序的衝擊。美元穩定幣成形 管中閔：美國正重塑金融霸權管中閔在開場時表示，在川普簽署......風傳媒 ・ 21 小時前
金馬紅毯／范冰冰確定不來了！導演曝最新通話內容 喊：得獎會電話連線
第62屆金馬獎今（22）日晚間在台北流行音樂中心登場，今年入圍名單強片雲集，《大濛》《地母》《我家的事》《左撇子女孩》等多部作品競爭激烈，其中最受國際關注的話題焦點，就是以《地母》角逐影后的范冰冰。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
系統你醒醒！蔡依林大巨蛋起售「頁面當機」 赫見：請等6萬分鐘
天后蔡依林年底大巨蛋演唱會門票開賣，卻因系統負荷不堪頻頻當機，甚至出現需等待長達6萬分鐘的荒謬情況！粉絲們感到極度錯愕與不滿，有人連進入選票區的機會都沒有，也有人雖成功選票，卻在信用卡結帳時遇困難，訂單最終被取消。面對混亂，粉絲們紛紛上網表達不滿。TVBS新聞網 ・ 2 小時前
金馬62／大S最後一次「現身」三金！李竺芯唱哭觀眾 全場一片淚海
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間盛大登場，追思已故影視工作者橋段，由金曲歌后李竺芯獻聲，帶來〈魯冰花〉、〈只要為你活一天〉、〈我是一片雲〉、〈拄拄仔離開〉、〈Love〉、〈伍冬拾冬〉，大螢幕陸續出現1年來逝世影人，現場氣氛相當感傷。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
孫淑媚火辣熱舞嗨翻高流 揪丁寧、鍾欣凌組團出道
她感性表示：「看別人開演唱會容易，沒想到自己的演唱會卻等了30年。」謝謝粉絲成就了這場演出。演唱會中段孫淑媚火力全開，換上勁裝與舞團熱跳〈like JENNIE〉，展現苦練一個月的舞技，被歌迷暱稱「台版Jennie」果真不是浪得虛名，熱舞讓全場尖叫連連。孫淑媚找來因戲結緣的...CTWANT ・ 2 小時前
甜到長螞蟻！李玉璽喝喜酒合體許允樂「親密摟腰」閃瞎網：真的好配
女星許允樂在今年（2025）大方認愛小6歲男星李玉璽後，越愛越高調，不時就會在社群中曝光兩人的生活點滴，昨（21日）許允樂曬出跟李玉璽「人生四格照」，讓網友看了紛紛直呼：「好閃」、「好甜好喜歡你們的互動」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
范冰冰抱走影后「張鈞甯低調發聲」！洩兩人10年私交
女星范冰冰16歲時演出《還珠格格》走紅，後來憑藉《觀音山》、《武媚娘傳奇》等影視奠定一線女演員的地位，也曾獲得金馬女配殊榮。不過，她7年因陰陽合約風波重創事業和聲譽，直到近年才捲土重來，22日她抱走金馬影后獎座，好友張鈞甯也低調發文「為你驕傲！」中時新聞網 ・ 4 小時前
TWICE出道10年首來台開唱 子瑜媽感動：這路太不容易
韓國人氣女團TWICE將於11月22日、23日在高雄世運主場館舉辦《THIS IS FOR》世界巡迴演唱會，也是出道10年來首次在台灣開唱。對於台灣籍成員周子瑜首度回到家鄉站上大舞台，其母親燕玲（Lydia）透過個人YouTube頻道「玲氏物語」分享感動心情，她期待了整整10年的時刻終於到來。中天新聞網 ・ 1 天前
祝福范冰冰被全平台404！曬懵照喊幸福也消失 陸網友喊過分：承認別人優秀這麼難嗎？
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導中國女星范冰冰昨（22）日憑藉《地母》拿下金馬獎最佳女主角，正在外地拍戲的她無法出席，由導演張吉安代領獎項，並與她現...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
Andy自爆「出門被3台車尾隨」：很恐怖！揭走鐘獎當天請保鑣內幕
YouTuber Andy日前在第七屆走鐘獎中獲得了「年度個人創作獎」，並在頒獎典禮上泛淚感謝一路支持他的粉絲與朋友。事實上他與眾量級的成員、前女友家寧地財務糾紛延燒至今，前不久才剛發現自己被跟車，為了安全起見，出席走鐘獎當天請了幾名保鑣。太報 ・ 1 天前
小英頂藍髮應援 TWICE首度來台與有榮焉
[NOWnews今日新聞]韓國天團TWICE本週六、日降臨高雄舉辦演唱會，同時也是團員周子瑜出道10年來首度來台開演唱會，讓歌迷ONCE們興奮又感動。對此前總統蔡英文今（23）日在社群平台上PO出與高...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
金馬62十大亮點》西島秀俊和桂綸鎂頒大獎 范冰冰扮醜搶影后
超過一甲子的華語電影圈盛事第62屆金馬獎於22日在臺北流行音樂中心舉行，今年提名名單揭曉，《大濛》11項成入圍大贏家，《左撇子女孩》入圍9項緊追在後，《地母》與《我家的事》各入圍8項並列第三。此外，頒獎嘉賓請來西島秀俊，年年出席金馬盛事的李安也不缺席，許瑋甯、李國煌、鳳小岳受邀當頒獎人，表演節目更令人期待。中時新聞網 ・ 1 天前
金馬62／張震「2摘金馬影帝」自己也嚇爛！「爆出大實話」全場笑噴
娛樂中心／曾郁雅報導第62屆台灣電影金馬獎於週六（22日）於台北流行音樂中心舉行頒獎盛會，本屆主持由楊千霈、徐鈞浩、彭千祐共同攜手，本屆「最佳男主角」獎項，由金馬影展閉幕片《最親愛的陌生人》飾演跨國夫妻的日本影帝西島秀俊與金馬影后桂綸鎂擔任頒獎人，現場宣布「《幸福之路》張震」封帝掀起全場尖叫，獲獎張震瞪大眼睛，上台喊出1句大實話讓全場笑出來了。民視 ・ 12 小時前
郭書瑤西裝開深Ｖ「裡面0布料」！猛炸2巨獸萬人瘋看
娛樂中心／楊佩怡報導35歲女星郭書瑤當年憑藉「殺很大」廣告一夕成名，清純臉蛋與魔鬼身再加上可愛娃娃音，成為無數少男的夢中情人，跨足影視圈後也端出許多好作品，接連拿下金馬和金鐘獎項。不過成功轉型實力派演員，郭書瑤在社群仍保持發福利習慣，21日她連曬5張辣照，只見她穿著西裝外套，定睛一看衣服裡竟「一絲不掛」，豐滿上圍曲線全被看光。民視 ・ 1 天前
金馬62／林依晨、張孝全主演《深度安靜》入圍7項全摃龜 瞿友寧不捨發聲
導演暨編劇沈可尚在拍了25年紀錄長片與短片後，找到非拍不可的題材，多年後他的首部劇情長片《深度安靜》終於問世。《深度安靜》也在本屆金馬獎入圍7項大獎，包含最佳男主角、最佳女主角、最佳男配角、最佳新導演、最佳改編劇本、最佳攝影以及最佳美術設計，不過最後全數零得...CTWANT ・ 8 小時前