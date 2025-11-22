金馬62／評審內幕！范冰冰和她爭到最後 《大濛》1票險勝拿最佳影片

【緯來新聞網】「第62屆金馬獎」昨晚（22日）順利結束，執委會執行長聞天祥分享賽況內幕，透露范冰冰最後是和高伊玲競爭到最後，張震則是與柯煒林成為最後討論的人選，最後由范冰冰拿影后、張震得影帝；另外值得一提的是，得到最佳女配角獎的陳雪甄，是唯一獲得全數評審肯定15票的得獎者，和去年拿下同個獎項的楊貴媚如出一轍；最佳影片獎的部分，《大濛》以一票之差險勝《眾生相》。

張震、范冰冰、陳雪甄、曾敬驊都是得主。（圖／記者許方正攝、翻攝范冰冰微博）

廣告 廣告

聞天祥透露今年演員組的競爭程度相對激烈，尤其是男女主角獎項，提到影后的競爭，「方郁婷的早熟、天賦與努力，或者劉若英在有限空間的掙扎與體悟，還有林依晨演技的爆發力，和高伊玲人生不同階段的演出都充滿說服力，但是范冰冰從肢體到語言，極度從容到崩潰都讓人耳目一新」。



最後，高伊玲和范冰冰在爭奪影后寶座，「評審要特別對高伊玲的表演肯定，自然吸引人，但是競賽就是殘酷，最後是范冰冰勝出」。摃龜的柯煒林，也是評審想特別給予讚賞，「充滿創造力節奏，讓悲情跟喜感能夠並存」。張震勝出的關鍵，是角色在很短的故事裡，減少對白，幾乎獨角戲的狀況，演出非常容易誇張，但他沒有且有韻味。

廖慶松是本屆評審團主席，認為金馬獎真的很難拿。（圖／記者許方正攝）

呼聲極高的《大濛》導演陳玉勳，最後沒能拿下最佳導演獎，也不是廝殺到最後的名單。最終，是來自香港的李駿碩與馬來西亞導演張吉安在競爭，「李駿碩場面極簡展現，卻反映社會現實的複雜性，張吉安場面調度展示出的優美，對於演員指導的傑出獲得很多評審肯定」，最後李駿碩以一票之差贏了。



曾敬驊以《我家的事》拿下最佳男配角獎，很快就攬獲大部分的票數，不管在口條、表演，都有展示演技上面的大幅度進展，可以說是沒有懸念地拿獎。但是最強的是，陳雪甄從肢體到口音的變化，演技上獲得大肯定，讓15位評審都投她。

聞天祥分析戰況。（圖／記者許方正攝）

新導演獎的部分，《幸福之路》的導演 Lloyd Lee CHOI 、《左撇子女孩》鄒時擎、《核》陳思攸被討論許久，且投票一直不過半，最後用刪去法，變成Lloyd Lee CHOI與鄒時擎在爭獎，後來前者也是一票之差獲勝。至於新演員獎的部分，起初就集中在討論馬士媛、張迪文、林怡婷，最後是馬士媛用一票贏了張迪文。



另外，奧斯卡大導演 Sean BAKER 沒能拿下剪輯獎和最佳原著劇本，不過在剪輯獎項確實和得主《隱蹟之書：重寫自我》的剪輯師雪美蓮有些爭論，最終還是後者獲勝，且是金馬獎第一次把剪輯獎頒給紀錄片。

更多緯來新聞網報導

林曉培〈心動〉了嗎！輪番欣賞15組鮮肉「挖到寶」

瘦子「後面有車」變迷因紅到出周邊 大淵突爆邀演唱會嘉賓：沒人要來