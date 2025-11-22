金馬62／評審團內幕曝！范冰冰險勝她1票奪影后 女配15票全拿壓倒勝利

記者王培驊／台北報導

金馬執委會執行長聞天祥。（圖／記者鄭孟晃、趙于瑩攝影）

第62屆金馬獎昨（22）日在台北流行音樂中心落幕，本屆評審團主席由資深剪輯師廖慶松擔任，率領林嘉欣、秦鼎昌、黃信堯、林書宇等 15 位評審，於典禮當天密集討論並投票選出所有得主。競爭最激烈的劇情長片項目中，陳玉勳執導的《大濛》以 11 項入圍領先，最終奪下最佳劇情片、原著劇本、造型設計、美術設計 4 獎，加上前一晚搶下的觀眾票選獎，共抱回 5 座金馬，成為本屆最大贏家。馬來西亞導演張吉安的《地母》則拿下最佳女主角、最佳攝影與最佳原創歌曲，共 3 項成績居次。

金馬執委會執行長聞天祥稍早受訪，也揭露今年的「遺珠與險勝」內幕。他表示，今年共有 七個獎項呈現 8 比 7 的一票差距，是近年少見的激戰年。

最佳劇情片：大濛一票險勝眾生相

聞天祥透露，《大濛》、《眾生相》和《左撇子女孩》是評審討論最久的三部作品，攻防長達半小時。他指出，《大濛》以小人物視角展現善意與悲情，《眾生相》則以私密題材映照社會複雜性，風格完全不同，讓評審陷入長時間拉鋸。「最後投票結果，《大濛》只以一票勝出《眾生相》，」他形容今年的劇情片結果「極端膠著」。

最佳導演：李駿碩一票險勝張吉安

最佳導演同樣陷入一票大戰，聞天祥說，《眾生相》導演李駿碩用極簡手法呈現現實複雜度，而《地母》導演張吉安在調度與演員指導上展現強大功力，讓評審難以抉擇。「兩位導演來回攻防，但最後李駿碩仍以一票之差獲勝。」

最佳男主角：張震擊敗柯煒林與許瑞奇

男主角討論同樣極度激烈。聞天祥表示，許瑞奇在《好孩子》鮮活自然、柯煒林創造力十足，張震則在《八戒》中以幾乎無對白的限制，仍展現深度層次。「三人廝殺後，剩下柯煒林與張震競逐，最後張震勝出。」他也強調柯煒林的表演令人驚喜，是本屆評審們大力鼓勵的對象。

最佳女主角：范冰冰與高伊玲廝殺

談到今年最被關注的影后戰況，聞天祥表示，高伊玲在《我家的事》中多階段呈現自然又具力量的情緒變化；范冰冰則在《地母》中「從肢體到語言，都完成讓評審耳目一新」。最後競爭集中在范冰冰與高伊玲兩人，最終由范冰冰勝出。

最佳男配角：曾敬驊集中大部分選票

男配角初期幾乎每位入圍者都有人支持，但經過討論後，票數明顯朝曾敬驊集中。聞天祥指出，曾敬驊在《我家的事》中從叛逆到理解父親，展現完整成長曲線，喜感與情感兼具，是評審眼中「演技大躍進」的代表。

最佳女配角：陳雪甄 15 票全得

今年最無懸念的獎落在《人生海海》的陳雪甄身上。她以馬來語口音轉換、肢體細節到情緒掌握都獲得壓倒性肯定，「她創下 15 票全得的紀錄，是非常罕見的滿票勝出。」

最佳新導演與新人演員：都只差一票

最佳新導演在《幸福之路》、《左撇子女孩》與《核》之間拉鋸，最終《幸福之路》以細膩敘事勝出。新人演員方面，《左撇子女孩》馬士媛、《眾生相》張迪文、《恨女的逆襲》林怡婷三人競爭激烈，最後馬士媛以一票險勝。

聞天祥最後也總結表示，今年共有七項呈現 8 比 7 的極端緊繃票數，「評審討論激烈又密集，是非常多年未見的膠著年。」本屆金馬不僅作品風格多元，也讓評審陷入深度掙扎，為第62屆金馬留下極具討論度的評審內幕。

