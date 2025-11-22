金馬62／評審團內幕：張震1票險贏柯煒林 女配陳雪甄15票全拿

入圍11項的《大濛》最後拿下最佳劇情片、最佳原著劇本、最佳造型設計、最佳美術設計共四項獎項，成為本屆大贏家。攝影組

2025第62屆金馬獎由入圍11項的《大濛》最後拿下最佳劇情片、最佳原著劇本、最佳造型設計、最佳美術設計共四項獎項，成為本屆大贏家。《地母》入圍8項最後拿下最佳女主角、最佳原創電影歌曲、最佳攝影共3項緊追在後，《幸福之路》也拿下最佳新導演、最佳男主角、最佳原創電影音樂3項大獎。金馬執委會執行長聞天祥表示，今年的評審「交流激烈密切、是很有意思的一次。」

金馬執委會執行長聞天祥表示，今年包括最佳劇情片、最佳導演、最佳新演員、最佳改編劇本、最佳美術設計、最佳剪輯跟最佳動畫短片都呈現八比七膠著狀態。其中最佳劇情片《大濛》以一票險勝《眾生相》、影帝張震一票險勝柯煒林。陳雪甄則是在評審討論過後，以15票全拿的狀況贏得最佳女配角，與去年的《小雁與吳愛麗》裡的楊貴媚如出一轍！

《大濛》監製李烈與以《左撇子女孩》入圍最佳剪輯的奧斯卡名導西恩貝克，都表示金馬獎是最難拿到的獎，而今年評審對於入圍獎項更是討論激烈。聞天祥表示，影帝部份，《好孩子》許瑞奇演技鮮活、《深度安靜》張孝全演技前期內斂到後期的爆發都讓人印象深刻。

而《我家的事》藍葦華吃虧在戲份分散，《大濛》柯煒林演技則充滿創造力。柯煒林與張震在第一輪勝出。但《幸福之路》的張震在電影片長時間不長的情況下，以鮮少對白、很多近乎獨角戲的演技，以一票之差險勝柯煒林。

影后部份，劉若英在有限空間裡的掙扎令人印象深刻，范冰冰則是從肢體到語言、從極度從容到崩潰都讓人耳目一新。《我家的事》高伊玲在電影中每個階段都自然、吸引人，最後是高伊玲對決范冰冰，最後由范冰冰勝出。

男配角的部份由曾敬驊攬獲最多票數，評審對他的口條、情緒都很讚美，在《我家的事》當中帶有喜感的表演、也呈現了角色的成長曲現，展示了曾敬驊演技大幅進展與角色理解程度，順利獲得大部份票數。

至於曾敬驊在最佳劇情片《大濛》當中的表現，會不會對他的得票數有所影響？聞天祥表示，因為曾敬驊入圍的電影是《我家的事》，評審在討論時並不能拿《大濛》表現作為說服其他評審的理由。

最佳新演員部份，討論集中在馬士媛跟貫穿《眾生相》的張迪文，張迪文在片中表演非常放得開，但最後馬士媛也是以一票險勝張迪文。最佳劇情片以《左撇子女孩》《眾生相》《大濛》三部電影討論最為激烈，最後大濛以一票之差險勝《眾生相》。

最佳導演有陳玉勳、李駿碩與張吉安進入討論，評審肯定張吉安的場面調度跟演員掌控，最後是李駿碩以一票之差勝出張吉安。新導演一開始是《幸福之路》Lloyd Lee CHOI、《左撇子女孩》的鄒時擎跟《核》的陳思攸進入討論，因為沒人過半，第二輪投票是鄒時擎與跟Lloyd Lee CHOI進入最後討論，最後由Lloyd Lee CHOI的準確與細膩關照獲勝。



