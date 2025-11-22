金馬62/評選內幕曝光！范冰冰與高伊玲廝殺到最後 張震1票險勝柯煒林

第62屆金馬獎頒獎典禮於22日晚間圓滿落幕，金馬獎執委會執行長聞天祥現身說明票選過程，其中外界最關注的男女主角，聞天祥表示，男主角競爭相當激烈，最後聚焦在《好孩子》許瑞奇、《好大濛》柯煒林以及《幸福之路》張震3人；女主角部分最後則是由高伊玲及范冰冰廝殺，最後由范冰冰勝出。

金馬獎執委會執行長聞天祥現身說明票選過程。（圖／中天新聞）

聞天祥透露，在男主角部份，許瑞奇的演技鮮活，有笑有淚，張孝全演技可內斂也可爆發讓人印象深刻，藍葦華因戲份關係較吃虧，柯煒林充滿創造力的節奏演出相當精彩，而張震則是在很短的故事中鮮少對白，有很多近乎獨角戲的演出，但他的表演充滿韻味不誇張，最後張震以1票險勝柯煒林。

張震以 1 票險勝柯煒林。（圖／中國時報 陳俊吉、杜宜諳、郭吉銓攝）

至於影后部分，聞天祥表示相當難選，「方郁婷的早熟 ，她的天賦和努力，劉若英在有限空間裡，呈現出來的這種掙扎，林依晨則讓我們看到演技的爆發力，以及高伊玲在人生不同階段裡面的演出都充滿了說服力，但是范冰冰她從肢體到語言，從極度的從容到崩潰，都令人耳目一新。」最終由范冰冰擊敗高伊玲，順利奪得影后。

聞天祥特別提到，評審們稱讚高伊玲這次在《我家的事》當中，無論是哪一個階段，她的表演都自然而且呈現具力量的情緒變化。

范冰冰擊敗高伊玲，順利奪得影后。（圖／海鵬影業 提供）

