金馬62／賴清德看到落淚！《大濛》入圍11項中4「一度連槓」結局笑了
娛樂中心／曾郁雅報導
本屆金馬入圍最大贏家由陳玉勳執導《大濛》拿下11項入圍引發關注，其中包含最佳劇情片、最佳導演、最佳男主角、最佳女主角、最佳原著劇本、最佳視覺效果、最佳美術設計、最佳造型設計、最佳原創電影歌曲、最佳剪輯、最佳音效等獎項，電影主題回望台灣白色恐怖時期的歷史創傷，不只備受影迷讚譽，連總統賴清的都趕在金馬獎典禮前搶先觀賞，甚至在現場落淚，如今金馬獎典禮頒獎圓滿落幕，最終得想「光榮數字」也出爐了。
總統賴清德於昨（21日）趕在金馬頒獎典禮前，親臨影院觀賞電影，期間落淚情緒出現起伏。（圖／翻攝自大濛@臉書）《大濛》劇組從本屆金馬典禮開始，就由「最佳原著劇本」由導演陳玉勳登台拿獎，沒想到隨後最佳視覺效果、最佳音效、最佳剪輯、最佳原創電影歌曲都沒有機會領獎，直到「最佳美術設計」王誌成、尤麗雯拿下第2座獎項、接下來「最佳造型設計」接連拿獎，沒想到接下來大獎連槓。
《大濛》劇組順利帶回4獎項「最佳原著劇本」、「最佳美術設計」、「最佳造型設計」、「最佳劇情片」。（圖／金馬執委會提供）
「最佳導演」讓給李駿碩《眾生相》、「最佳女主角」由《地母》范冰冰拿走、「最佳男主角」《幸福之路》張震，直到最後由廖慶松、李屏賓一起頒大獎「最佳劇情片」才終於又讓《大濛》劇組歡喜收尾，最終，《大濛》順利以帶回4獎項「最佳原著劇本」、「最佳美術設計」、「最佳造型設計」、「最佳劇情片」成為本屆金馬獎無論入圍、得獎的雙料最大贏家。
原文出處：金馬62／賴清德看到落淚大推！《大濛》入圍11項中4「開獎一度連槓」結局笑了
更多民視新聞報導
金馬62／再見顏正國、大S、坣娜！金曲歌后獻唱追思
金馬62／李安頒獎「一看得主秒變臉」！真實反應全放送
金馬62／范冰冰奪金馬影后！遭call out「淚喊2次中國」真心曝光
其他人也在看
于北辰揭鄭麗文將何鷹鷺案退回考紀會重審 國民黨考紀會：絕非事實
國民黨中常委何鷹鷺因發表促統言論，遭國民黨考紀會停止黨職處分，但此案卻送回考紀會重審，退役少將、桃園市議員于北辰揭露是國民黨主席鄭麗文指示重審何鷹鷺的停權處分，但考紀會今天（21日）強調，絕非事實。鏡報 ・ 1 天前
賴清德發文致敬黃百韜 滿志剛批：政治算計為謀個人利益
滿志剛表示，他今日前往忠烈祠向黃百韜將軍的靈位與銅像鞠躬致敬，因為每一位守護中華民國、為國奮鬥與犧牲的英雄，都值得被紀念與追思。然而，他質疑總統賴清德今日在臉書上的紀念貼文句裡行間充滿政治算計。他指出，對民進黨而言，「國共內戰」長期是避之唯恐不及的議題，...CTWANT ・ 18 小時前
金馬62／完整得獎名單出爐！《大濛》奪「最佳劇情片」
娛樂中心／綜合報導第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心舉行，今年共有593部作品參賽，一同角逐27個獎項。其中，《大濛》以11項提名成為本屆呼聲最高的作品，《左撇子女孩》以9項緊隨其後，而《地母》與《我家的事》各獲8項提名，齊列第三。最受矚目的影后角逐戰，由四度入圍的劉若英對上二度入圍的林依晨、范冰冰、方郁婷，以及首度入圍的高伊玲，誰能一舉摘下后冠令人期待。同樣競爭激烈的影帝之爭中，多度入圍且曾榮獲影帝的張震再度問鼎，將與三度入圍的張孝全正面交鋒。本屆金馬獎究竟獎落誰家，鎖定《民視新聞網》，同步為您更新2025第62屆金馬獎得獎名單！民視 ・ 14 小時前
鄭文燦2026回鍋選桃園市長？凌濤稱無風不起浪：看賴清德態度
媒體人吳子嘉近日爆料民進黨桃園市前市長鄭文燦有意回鍋參選，遭民進黨議員轉述鄭本人說法反駁。國民黨桃園市議員凌濤今（23日）表示，無風不起浪，鄭文燦在地方積極走動，稱心如止水，是擔心這一試，官司又橫生變數，一切都要看總統賴清德的態度。賴不開綠燈，鄭不會輕舉妄動，風險太高。太報 ・ 2 小時前
白恐「大濛」金馬獲4獎大贏家 張震、范冰冰封帝后
（中央社記者王心妤台北22日電）第62屆金馬獎今晚在台北流行音樂中心順利落幕，今年共入圍11項、講述白色恐怖的「大濛」摘下4獎成為大贏家，范冰冰以「地母」抱回影后、張震則以「幸福之路」2度稱帝。中央社 ・ 13 小時前
金馬62星光 「大濛」劇組步紅毯 (圖)
第62屆金馬獎頒獎典禮22日晚間登場，傍晚星光大道先打頭陣，電影「大濛」劇組由導演陳玉勳（前中）領軍，一同走上紅毯。中央社 ・ 19 小時前
金馬62／評審團內幕：張震1票險贏柯煒林 女配陳雪甄15票全拿
2025第62屆金馬獎由入圍11項的《大濛》最後拿下最佳劇情片、最佳原著劇本、最佳造型設計、最佳美術設計共四項獎項，成為本屆大贏家。《地母》入圍8項最後拿下最佳女主角、最佳原創電影歌曲、最佳攝影共3項緊追在後，《幸福之路》也拿下最佳新導演、最佳男主角、最佳原創電影音樂3項大獎。金馬執委會執行長聞天祥表示，今年的評審「交流激烈密切、是很有意思的一次。」鏡報 ・ 13 小時前
賴清德看《大濛》落淚！敬佩陳玉勳「用電影唱出台灣的歌」 喊：要珍惜
總統賴清德昨（21）日晚間偕同總統府秘書長潘孟安等人，前往電影院觀賞昨天(21日)拿下第62屆金馬獎觀眾票選獎，並入圍11項的電影《大濛》。在導演陳玉勳和監製葉如芬、李烈致詞完後，總統也上台透露觀影過程有泛淚，「我很敬佩導演用電影講台灣的故事、唱出台灣的歌」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
金馬62／等了17年！陳雪甄抱回最佳女配淚崩：謝謝我們沒放棄
第62屆金馬獎「最佳女配角」，最終由陳雪甄憑藉《人生海海》奪下，抱回生涯中第一座金馬獎。她在台上淚崩感謝導演廖克發與劇組人員，並表示要把獎項獻給所有擔任配角的演員們，「謝謝我們沒有放棄，謝謝大家看見我台視新聞網 ・ 16 小時前
金馬62／最大贏家出爐！《大濛》摘4獎奪「最佳劇情片」
娛樂中心／江姿儀報導第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間圓滿落幕，今年共有593部作品參賽，一同角逐27個獎項，被影迷稱作「史上最難預測的一屆」。其中金馬獎電影最大獎「最佳劇情片」競爭激烈，群雄並起同場爭鋒。由台灣電影界「福祿壽」兩大師廖慶松和李屏賓共同揭曉，最終由呼聲最大的《大濛》抱回最大獎。民視 ・ 13 小時前
「大濛」刻劃白恐奪金馬最佳劇情片 導演謝前輩護佑
（中央社記者王寶兒台北22日電）以庶民視角回顧白色恐怖歷史，「大濛」今晚擊退「左撇子女孩」、「眾生相」等片，獲得第62屆金馬獎最佳劇情片。導演陳玉勳感謝劇組外，也說「謝謝在天上護佑我們的前輩、前人」。中央社 ・ 13 小時前
金馬62得獎名單／《大濛》獲最大獎！張震成新科影帝 范冰冰奪影后隔空哭了
【緯來新聞網】「第62屆金馬獎」頒獎典禮今（22日）登場，范冰冰如願拿下影后，雖然人沒到場，但透過代緯來新聞網 ・ 14 小時前
金馬62／范冰冰「金馬房間沒有退」 《地母》導演1句話留玄機：給大家驚喜
第62屆金馬獎今（22日）晚於台北流行音樂中心盛大舉行，星光大道即將開始。范冰冰憑藉《地母》入圍第62屆金馬獎最佳女主角獎項，全台影迷最關注的，從來不是她能否得獎，而是「她到底會不會現身典禮」。若范冰冰現身，不僅將成為她久違的台灣重要公開行程，也可能成為本屆金馬獎最受討論的焦點之一。鏡報 ・ 20 小時前
子瑜帶TWICE登高雄！玉澤演暖喊「歡迎來台」網笑：比台灣人還台
不僅大批粉絲爭相接機外，目前正在台中拍戲的男神玉澤演也在IG曬出他拍下TWICE來台的新聞畫面，寫下：「歡迎來到台灣」，引來網友笑翻：「玉澤演比我還像台灣人」、「連男神都歡迎子瑜回台」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 3 天前
金馬62／大S最後一次「現身」三金！李竺芯唱哭觀眾 全場一片淚海
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間盛大登場，追思已故影視工作者橋段，由金曲歌后李竺芯獻聲，帶來〈魯冰花〉、〈只要為你活一天〉、〈我是一片雲〉、〈拄拄仔離開〉、〈Love〉、〈伍冬拾冬〉，大螢幕陸續出現1年來逝世影人，現場氣氛相當感傷。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
台綜遭轟30年沒進步！她揭關鍵原因：掌握遙控器的人
台綜遭轟30年沒進步！她揭關鍵原因：掌握遙控器的人EBC東森娛樂 ・ 1 天前
白冰冰41年前美照曝光！撞臉「周子瑜」引熱議
娛樂中心／李筱舲報導南韓女子天團 TWICE 將於今（22）、明（23）兩日在高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，這也是 TWICE 出道 10 年來首次以團體形式來台演出，讓許多台灣 ONCE 相當期待。而隨著「台灣女兒」周子瑜回娘家，先前有人在社群上分享資深藝人白冰冰 41 年前的年輕嫩照，被網封為「撞臉周子瑜」的話題，近日也再度引發熱議。民視 ・ 1 天前
甜到長螞蟻！李玉璽喝喜酒合體許允樂「親密摟腰」閃瞎網：真的好配
女星許允樂在今年（2025）大方認愛小6歲男星李玉璽後，越愛越高調，不時就會在社群中曝光兩人的生活點滴，昨（21日）許允樂曬出跟李玉璽「人生四格照」，讓網友看了紛紛直呼：「好閃」、「好甜好喜歡你們的互動」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
（影）（直擊）等了10年！子瑜燦笑揮手抵高雄 台粉大喊：歡迎回家
韓國天團TWICE成員子瑜出道10年，終於將在明天（22日）於高雄世運主場館演唱兩天，7名成員在下午2點多抵達小港機場，受到熱烈歡迎。而子瑜則在下午4時左右現身入境大廳，簡直要掀起暴動，粉絲大喊「歡迎回家」，現場十分熱烈。TWICE自2015年出道之後，從來沒有在台灣舉行公開活動，僅娜璉在今年夏天在自由時報 ・ 1 天前