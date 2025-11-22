金馬62／賴清德看到落淚！《大濛》入圍11項中4「一度連槓」結局笑了

娛樂中心／曾郁雅報導



本屆金馬入圍最大贏家由陳玉勳執導《大濛》拿下11項入圍引發關注，其中包含最佳劇情片、最佳導演、最佳男主角、最佳女主角、最佳原著劇本、最佳視覺效果、最佳美術設計、最佳造型設計、最佳原創電影歌曲、最佳剪輯、最佳音效等獎項，電影主題回望台灣白色恐怖時期的歷史創傷，不只備受影迷讚譽，連總統賴清的都趕在金馬獎典禮前搶先觀賞，甚至在現場落淚，如今金馬獎典禮頒獎圓滿落幕，最終得想「光榮數字」也出爐了。

總統賴清德於昨（21日）趕在金馬頒獎典禮前，親臨影院觀賞電影，期間落淚情緒出現起伏。（圖／翻攝自大濛@臉書）《大濛》劇組從本屆金馬典禮開始，就由「最佳原著劇本」由導演陳玉勳登台拿獎，沒想到隨後最佳視覺效果、最佳音效、最佳剪輯、最佳原創電影歌曲都沒有機會領獎，直到「最佳美術設計」王誌成、尤麗雯拿下第2座獎項、接下來「最佳造型設計」接連拿獎，沒想到接下來大獎連槓。

《大濛》劇組順利帶回4獎項「最佳原著劇本」、「最佳美術設計」、「最佳造型設計」、「最佳劇情片」。（圖／金馬執委會提供）

「最佳導演」讓給李駿碩《眾生相》、「最佳女主角」由《地母》范冰冰拿走、「最佳男主角」《幸福之路》張震，直到最後由廖慶松、李屏賓一起頒大獎「最佳劇情片」才終於又讓《大濛》劇組歡喜收尾，最終，《大濛》順利以帶回4獎項「最佳原著劇本」、「最佳美術設計」、「最佳造型設計」、「最佳劇情片」成為本屆金馬獎無論入圍、得獎的雙料最大贏家。





