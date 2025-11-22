金馬62／贏過盧廣仲、告五人！戴佩妮〈布秧〉奪「最佳原創電影歌曲」 曝創作內幕揭他1關鍵要求
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導
第62屆金馬獎頒獎典禮於今（22）日在台北流行音樂中心登場，典禮於晚上7點開始，本屆「最佳原創電影歌曲」由戴佩妮〈布秧〉奪下。
戴佩妮表示：「非常謝謝導演給我這個機會，可以，謝謝評審、謝謝金馬、謝謝身邊所有的天使。」戴佩妮在後台受訪時笑說是「第一次來」，接著分享導演張吉安邀約的過程，她提到收到邀請對她來說是新的體驗與常識，當時張吉安只給了她一張海報、一段文字，讓她去發揮。
戴佩妮透露，或許是因為她比較敏感，因此對於歌曲反而有很多想像，張吉安提出要寫詞的要求，因此讓整首歌曲有了更大的帶入感，「我希望大家聽到這首歌的時候不反感，而是很開朗、不覺得沉重。」
更多FTNN新聞網報導
金馬62／《大濛》勇奪最佳劇情片！張震、范冰冰分別登影帝及影后寶座 完整得獎名單一次看
范冰冰入圍金馬影后「失聯中」 工作室搶先發聲：再入中國台灣
范冰冰得獎後首發文！後台見獎座淚崩 導演揭無法來台原因曝簽證早已下來
其他人也在看
注入魔幻魅影 戴佩妮拿原創電影歌曲獎
最佳原創電影歌曲昨由戴佩妮作曲並演唱、張吉安作詞的〈布秧〉奪得。張吉安同時身兼《地母》導演，在台上激動表示，這首歌是為女主角范冰冰而寫，隔空對未能到場的她喊話：「我們都相信你可以重新來過，這首歌送給你。」中時新聞網 ・ 8 小時前
金馬62／9m88前台表演挨轟「像被關在箱子裡」 網友緩頰：這原因害的
第62屆金馬獎原創電影歌曲表演，由戴佩妮、9m88與告五人上台演出，戴佩妮演唱電影《地母》歌曲〈布秧〉揭開序幕，但PTT網友覺得收音大小聲，戴佩妮的聲音也不太穩。而9m88演唱《大濛》主題曲〈大濛的暗眠〉，相對穩定許多。而告五人帶來為《有病才會喜歡你》創作的〈我天生－有病版〉，在情感和氛圍的營造頗受網友肯定。鏡週刊Mirror Media ・ 16 小時前
金馬62／戴佩妮抱回金馬寶座！獻唱疑遇收音事故 網評價兩極
金馬62／戴佩妮抱回金馬寶座！獻唱疑遇收音事故 網評價兩極EBC東森娛樂 ・ 15 小時前
金馬62／告五人High唱主題曲 音樂一下「全場陶醉」！
娛樂中心／王靖慈報導2025金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間盛大登場，今年典禮未設置主持人，舞台表演成為串起全場的重要節奏，而金曲歌后戴佩妮、人氣樂團告五人以及創作歌手9m88的演出更是為典禮注入滿滿能量，一連串精采的電影主題曲，瞬間將現場氣氛推向高潮，讓現場所有人都隨著音樂融入其中。民視 ・ 16 小時前
金馬62星光 戴佩妮華麗登紅毯 (圖)
第62屆金馬獎星光大道22日傍晚在北流外廣場盛大展開，演唱電影「地母」主題曲「布秧」入圍最佳原創電影歌曲的歌手戴佩妮，以一襲刺繡長禮服華麗亮相。中央社 ・ 16 小時前
金馬62/范冰冰奪影后！淚談「摧毀美貌」演出 盼重新來過
第62屆金馬獎頒獎典禮於22日晚間在台北流行音樂中心盛大舉行，大陸女星范冰冰以電影《地母》獲得最佳女主角，由導演張吉安代領獎項。張吉安上台後打電話給范冰冰，她在電話中哽咽表示：「很開心，感謝金馬獎執委會給我這個肯定」。中天新聞網 ・ 12 小時前
范冰冰快閃來台現身金馬獎？ 最新IP位置仍在湖北
44歲大陸女星范冰冰今年以電影《地母》入圍第62屆金馬獎最佳女主角，外界盛傳她將快閃來台出席今晚典禮，但22日上午她的微博和小紅書IP位置仍顯示在湖北，是否現身成為金馬獎最大懸念。中天新聞網 ・ 1 天前
金馬62／戴佩妮獻唱〈布秧〉奪金！張吉安：這首歌是為范冰冰而寫
首度為電影創作主題曲就獲得金馬肯定！由戴佩妮作曲並演唱、張吉安作詞的〈布秧〉，於今（22）日晚間奪下金馬最佳原創電影歌曲獎。戴佩妮感謝導演張吉安給予機會，讓她能站上金馬舞台，也向評審以及身邊支持她的「台視新聞網 ・ 15 小時前
金馬62／爭奪紅毯第一帥！劉敬白色透視裝亮相 謙虛喊：第二帥也可以
入圍第62屆金馬獎「最佳新演員」的劉敬，今（22）日晚間與《失明》導演周美豫一同走上星光紅毯。《失明》今年在評選中受矚目，兩人作為劇組代表亮相，成為紅毯前段備受關注的組合之一。劉敬以白色透視裝登場，身台視新聞網 ・ 18 小時前
旗山造勢 林岱樺：高雄不是檢調決定 (圖)
民進黨立委林岱樺（前左）投入高雄市長初選，卻爆出涉詐助理費案。她22日在旗山舉行造勢活動，她說，只因民調第一就被追殺，拜託鄉親替她討公道，「高雄不是檢調在決定」。中央社 ・ 17 小時前
綠：李有財疑涉高市廢棄物傾倒案 將依規開除黨籍
（中央社記者溫貴香台北22日電）民進黨今天表示，高雄岡山區碧紅里里長李有財疑涉高雄市多處山坡地遭傾倒數百噸廢棄物案，民進黨高雄市黨部已完成初步查證，將依規定予以最嚴厲的開除黨籍處分，也請國民黨勿見獵心喜、刻意帶風向。中央社 ・ 18 小時前
屏東獅王瀑布看風景遇岩壁崩落 3人受傷送醫 (圖)
3名遊客22日前往屏東縣瑪家鄉獅王瀑布看風景，突遇大片岩壁崩落，潭水往岸上沖擊，導致3人被水流推撞石頭受傷，消防局派人前往救援。中央社 ・ 17 小時前
陳雪甄摘金馬女配爆哭 感謝看見暗處支持的配角們
（中央社記者王心妤台北22日電）第62屆金馬獎今晚在台北流行音樂頒獎，陳雪甄以「人生海海」抱回最佳女配角獎。她登台後激動落淚表示，花了17年才站到台上，配角在暗處支撐細節，謝謝大家看見他們。中央社 ・ 16 小時前
金馬62 陳雪甄奪最佳女配角（1） (圖)
金馬獎邁入第62屆，22日晚間在台北流行音樂中心隆重舉行頒獎典禮，最佳女配角由演員陳雪甄（圖）奪得，她感性向角色「水雲」致謝，「是她教會我，不管面臨任何困境，都要活在當下」。中央社 ・ 16 小時前
金馬62／等了17年！陳雪甄《人生海海》奪最佳女配 爆哭感謝角色：面臨困境要把根扎在自己身上
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間在台北流行音樂中心登場，陳雪甄憑《人生海海》拿下最佳女配角，她在台下時便已激動落淚...FTNN新聞網 ・ 16 小時前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 16 小時前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 1 天前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 3 天前
金馬獎完整得獎名單／范冰冰、張震奪最佳男女主角獎 《大濛》成最大贏家
第62屆金馬獎22日於台北流行音樂中心盛大舉辦，今年入圍競爭激烈，紅毯也星光熠熠。值得一提的是，7位金馬影后將齊聚，包含了、翁倩玉、楊貴媚、桂綸鎂、林嘉欣、謝盈萱、林品彤、鍾雪瑩。而《孤味》三姐妹謝盈萱、徐若瑄、孫可芳將一同頒發終身成就獎給片中的媽媽陳淑芳。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 22 小時前
金馬62／奪金馬影后！范冰冰工作室首發文 賀文僅提「寶島」仍悄悄下架掀討論
第62屆金馬獎昨（22日）圓滿落幕，被外界形容為「最難預測的一屆」的最佳女主角競爭激烈，最後由演員范冰冰主演的《地母》奪下影后，雖人未到場，但仍以電話連線方式致詞。據了解，范冰冰工作室隨後發文「恭喜獲得來自寶島的最佳女主角！」但貼文事後又悄悄消失，引發關注。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前