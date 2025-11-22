金馬62／贏過盧廣仲、告五人！戴佩妮〈布秧〉奪「最佳原創電影歌曲」 曝創作內幕揭他1關鍵要求

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導

第62屆金馬獎頒獎典禮於今（22）日在台北流行音樂中心登場，典禮於晚上7點開始，本屆「最佳原創電影歌曲」由戴佩妮〈布秧〉奪下。

戴佩妮（左）演唱的〈布秧〉奪下金馬獎「最佳電影原創歌曲」。（圖／金馬執委會提供）

戴佩妮表示：「非常謝謝導演給我這個機會，可以，謝謝評審、謝謝金馬、謝謝身邊所有的天使。」戴佩妮在後台受訪時笑說是「第一次來」，接著分享導演張吉安邀約的過程，她提到收到邀請對她來說是新的體驗與常識，當時張吉安只給了她一張海報、一段文字，讓她去發揮。

廣告 廣告

戴佩妮透露〈布秧〉的創作過程。（圖／記者陳沛妤攝）

戴佩妮透露，或許是因為她比較敏感，因此對於歌曲反而有很多想像，張吉安提出要寫詞的要求，因此讓整首歌曲有了更大的帶入感，「我希望大家聽到這首歌的時候不反感，而是很開朗、不覺得沉重。」

更多FTNN新聞網報導

金馬62／《大濛》勇奪最佳劇情片！張震、范冰冰分別登影帝及影后寶座 完整得獎名單一次看

范冰冰入圍金馬影后「失聯中」 工作室搶先發聲：再入中國台灣

范冰冰得獎後首發文！後台見獎座淚崩 導演揭無法來台原因曝簽證早已下來

