金馬62／超狂黑馬素人演員！馬士媛《左撇子女孩》奪新人獎

馬士媛在片中飾演叛逆姊姊「宜安」，首度主演電影就獲頒一生只有一次的新人獎。（圖／東森娛樂）





第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日於臺北流行音樂中心登場，最佳新演員頒給馬士媛《左撇子女孩》，成功擊敗勁敵牧森《進行曲》、劉敬《失明》、張迪文《眾生相》、林怡婷《恨女的逆襲》。現年25歲的素人演員馬士媛首度主演電影即獲獎，感謝這部片讓她找回人生方向。

馬士媛透過演戲找到人生方向。（圖／東森娛樂）

馬士媛透過演戲找到人生方向。（圖／東森娛樂）

馬士媛上台致詞感謝《左撇子女孩》劇組：「謝謝你們的投入、給予我信任，我才能夠有勇氣放心的完成這個角色！」並感謝家人、朋友與工作夥伴，陪伴她度過人生最迷惘的時刻：「因為你們，讓我找到屬於我很熱愛的事情，今天也才有機會可以在這個台上。」

廣告 廣告

馬士媛在電影中飾演叛逆姊姊「宜安」，後台受訪時分享獲獎心情：「說不太出話的那種感覺，很感謝，拿到獎很不可思議！」回憶當初在社群平台收到鄒時擎導演邀約演出，她說當時處於青少年迷惘時期，一開始以為對方是詐騙，但見面後就談妥演出；如今獲獎決定不設限角色，繼續開拓演員之路。

【更多東森娛樂報導】

金馬62／緊急取消來台！小島秀夫「確診A流」道歉影迷

金馬62／曾敬驊突爆「深夜痛哭」真相！當場和解兩名爸爸

金馬62／蔡淑臻曬名模辣腿！女兒馬士媛「全身透視」看光光