金馬62／超狂黑馬素人演員！馬士媛《左撇子女孩》奪新人獎
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日於臺北流行音樂中心登場，最佳新演員頒給馬士媛《左撇子女孩》，成功擊敗勁敵牧森《進行曲》、劉敬《失明》、張迪文《眾生相》、林怡婷《恨女的逆襲》。現年25歲的素人演員馬士媛首度主演電影即獲獎，感謝這部片讓她找回人生方向。
馬士媛透過演戲找到人生方向。（圖／東森娛樂）
馬士媛上台致詞感謝《左撇子女孩》劇組：「謝謝你們的投入、給予我信任，我才能夠有勇氣放心的完成這個角色！」並感謝家人、朋友與工作夥伴，陪伴她度過人生最迷惘的時刻：「因為你們，讓我找到屬於我很熱愛的事情，今天也才有機會可以在這個台上。」
馬士媛在電影中飾演叛逆姊姊「宜安」，後台受訪時分享獲獎心情：「說不太出話的那種感覺，很感謝，拿到獎很不可思議！」回憶當初在社群平台收到鄒時擎導演邀約演出，她說當時處於青少年迷惘時期，一開始以為對方是詐騙，但見面後就談妥演出；如今獲獎決定不設限角色，繼續開拓演員之路。
【更多東森娛樂報導】
金馬62／緊急取消來台！小島秀夫「確診A流」道歉影迷
金馬62／曾敬驊突爆「深夜痛哭」真相！當場和解兩名爸爸
金馬62／蔡淑臻曬名模辣腿！女兒馬士媛「全身透視」看光光
其他人也在看
快看車牌 劍湖山門票299元起
秋高氣爽出遊好時節，不用愁沒有連續假期，雲林劍湖山世界再推一波超值優惠！自即日起推出車牌號碼優惠活動，車牌含「5、6、7、8」數字，門票最低可享每人299元。住宿方面，劍湖山渡假大飯店主打「劍湖山快樂送3＋1同行鬆久久」專案，四人同行，住宿一晚加樂園門票，每房僅需3,999元！此外，園區同步強推結合雲林在地咖啡文化的酷咖啡體驗與國際級《愛遊世界奇遇記》特技大秀，保證讓遊客年底前玩得盡興、住得超值、吃得有文化。工商時報 ・ 8 小時前
金馬62／紅毯5帥出爐！曾敬驊深V內搭盡顯男神味
金馬62／紅毯5帥出爐！曾敬驊深V內搭盡顯男神味EBC東森娛樂 ・ 16 小時前
炎亞綸迎40歲生日曝雙喜訊 大聊分手後突被他們弄哭
【緯來新聞網】炎亞綸昨（20日）舉辦生日會，除了近距離寵粉互動，更直接送上「雙重大驚喜」，宣布全新專緯來新聞網 ・ 1 天前
金馬62 聞天祥說明各獎項評選 (圖)
第62屆金馬獎頒獎典禮22日在台北流行音樂中心順利落幕，金馬執委會執行長聞天祥（圖）會後現身說明各獎項評審情形。中央社 ・ 13 小時前
金馬午宴》劉若英自嘲沒減肥就是胖子！林依晨餵母奶不刻意瘦身
第62屆金馬獎將於明（22）日晚間揭曉，入圍午宴今（21）日率先舉行，準影后劉若英、方郁婷、林依晨與高伊玲難得同場，氣氛愉快。劉若英相隔18年再度入圍金馬影后，坦言心情「還是很開心」，最開心的是能與許久不見的老朋友相聚。她笑說自己一直都在控制身材，「我是易胖的體質，只要沒減肥就是胖子，不是特別為了金自由時報 ・ 1 天前
金馬62／許瑋甯頒獎妙語如珠！一度遺憾錯過這個獎 台上金句勉勵新人們
近日喜事不斷的藝人許瑋甯，受邀出席本屆金馬獎並擔任「最佳新演員」頒獎人。當天她以一襲閃亮粉紅色平口禮服亮相，氣質迷人，全場焦點。身為資深實力派演員的她，也在台上向所有入圍者送上溫暖勉勵。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
子瑜帶TWICE登高雄！玉澤演暖喊「歡迎來台」網笑：比台灣人還台
不僅大批粉絲爭相接機外，目前正在台中拍戲的男神玉澤演也在IG曬出他拍下TWICE來台的新聞畫面，寫下：「歡迎來到台灣」，引來網友笑翻：「玉澤演比我還像台灣人」、「連男神都歡迎子瑜回台」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
白冰冰41年前美照曝光！撞臉「周子瑜」引熱議
娛樂中心／李筱舲報導南韓女子天團 TWICE 將於今（22）、明（23）兩日在高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，這也是 TWICE 出道 10 年來首次以團體形式來台演出，讓許多台灣 ONCE 相當期待。而隨著「台灣女兒」周子瑜回娘家，先前有人在社群上分享資深藝人白冰冰 41 年前的年輕嫩照，被網封為「撞臉周子瑜」的話題，近日也再度引發熱議。民視 ・ 1 天前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 1 天前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 3 天前
穆熙妍揹Loro Piana 也穿FILA！低調貴氣，被譽為最沒有架子的百億千金！
穆熙妍隨著Z世代掀起的復古風潮延燒，雖然近期比較少在螢光幕前，但是《康熙來了》經典片段也被重新挖出，過去曾被蔡康永點名為「娛樂圈家裡最有錢的一個人」，穆熙妍也再度成為網友熱議焦點。這位出身太陽能大廠千女人我最大 ・ 2 天前
陳匡怡金馬夜再談張孝全 重申「根本不想承認被他追求過」
41歲張孝全今年以《深度安靜》入圍第62屆金馬獎最佳男主角獎，昨(22日)他一身帥氣黑西裝現身，可惜最後未能拿獎；而過去和他傳過緋聞的女星陳匡怡，昨恰好有感而發在臉書發文，重申根本不想承認被他追求過。中時新聞網 ・ 4 小時前
「小龍女」權喜原拒收食物禮物被嚇壞 驚悚原因曝光令人作嘔
權喜原在社群貼文中向粉絲表達感謝，表示珍惜大家的心意，但也誠懇說明：「零食、飲料等食物類禮物，未來可能無法再收下。」她語氣溫和但坦率地指出，過去竟曾收到粉絲吃過一半的食物，這種行為讓她感到不適，因而決定公開說明，「我有時候看到大家吃到一半的食物拿來送我，...CTWANT ・ 1 天前
蔡尚樺遭酸民嗆字彙量低、狂用支語 高EQ親自回應！招認全因有這愛好
蔡尚樺遭網友在社群上點名「字彙量太低」，直指她：「除了超級無敵不會講其他任何副詞，而且滿滿支語（中國詞彙）。」結果蔡尚樺親自「海巡」到了這篇貼文，高EQ回應了。鏡報 ・ 22 小時前
郭書瑤西裝開深Ｖ「裡面0布料」！猛炸2巨獸萬人瘋看
娛樂中心／楊佩怡報導35歲女星郭書瑤當年憑藉「殺很大」廣告一夕成名，清純臉蛋與魔鬼身再加上可愛娃娃音，成為無數少男的夢中情人，跨足影視圈後也端出許多好作品，接連拿下金馬和金鐘獎項。不過成功轉型實力派演員，郭書瑤在社群仍保持發福利習慣，21日她連曬5張辣照，只見她穿著西裝外套，定睛一看衣服裡竟「一絲不掛」，豐滿上圍曲線全被看光。民視 ・ 1 天前
家寧52萬IG突消失蒸發！疑似新帳號曝光「秒圍剿」網一面倒檢舉灌爆
YouTuber團體「眾量級」前情侶檔的張家寧（家寧） 近日再度成為話題焦點。她原本擁有超過52萬粉絲追蹤的社群Instagram 帳號與 Threads 帳號，今（22）日無預警突然全部消失，引發粉絲與網友熱議。不少人猜測，她的帳號恐遭到大量檢舉下架，甚至有網友在社群上發起「繼續檢舉行動」，希望連她的YouTube頻道也能被封鎖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿爆出軌王子！狄志為逆風喊話「反而有些心疼她」 點出局勢失控關鍵原因
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導藝人范姜彥豐日前控訴王子（邱勝翊）偷情自己的妻子粿粿，並表示手上握有多項鐵證，粿粿隨後也發布17分鐘影片反控，雙方一...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
2025金馬獎／張震、范冰冰封帝后！《大濛》奪最大獎 完整得獎名單、紅毯星光一次看
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場。今年由方郁婷、劉若英、林依晨、高伊玲、范冰冰角逐影后；許瑞奇、柯煒林、張孝全、張震、藍葦華入圍影帝。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 22 小時前
畢書盡父親遭通緝5年！「返台遭捕」 本人回應了
畢書盡父親遭通緝5年！「返台遭捕」 本人回應了EBC東森娛樂 ・ 1 天前