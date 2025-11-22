金馬62／馬士媛《左撇子女孩》抱回最佳新演員 哽咽謝劇組信任與支持
新生代素人馬士媛今（22）晚以《左撇子女孩》奪下第62屆金馬獎「最佳新演員」，她在台上哽咽致謝劇組、家人與一路陪伴她的親友，並以真摯言語分享對表演與故事的信念，感動全場。
馬士媛在致詞時激動表示，「首先，我想謝謝金馬獎評審給予我這個非常、非常重要的肯定。接著，我要謝謝《左撇子女孩》所有劇組人員，不管是幕前還是幕後，謝謝你們的投入與信任，讓我能有勇氣、也能放心完成『宜安』這個角色。」
她提到自己的成長離不開身邊人的支持，「我還想謝謝一直陪在我身邊、從未放棄我的家人、愛人、朋友，以及所有工作夥伴，謝謝你們在我好的時候、不好的時候、焦慮的時候、不成熟的時候，甚至覺得自己一無是處的時候，都陪伴著我、陪我走過人生的每個階段。」
她也向所有在夢想道路上努力的人致敬，「謝謝所有在這個產業、或在這個世界上，努力堅持做自己喜歡的事的人，因為你們影響了我，也讓我想找到屬於自己真正熱愛的事，才有機會讓我今天站在這個舞台上。」
馬士媛最後分享了一段讓她深受感動的話，「很多時候，重點不是在於我們是誰，而是在於我們想要傳達的故事，以及那個真誠的心。我會帶著這段話，真誠、善良地好好走下去，也希望能帶給大家一點力量。謝謝大家。」
馬士媛憑藉《左撇子女孩》奪下最佳新演員。圖／金馬執委會
責任編輯／馮康蕙
更多台視新聞網報導
范冰冰奪金馬影后後首發文 秀自拍照喊幸福「爆啃了3隻大閘蟹」
金馬62／范冰冰與「她」鬥到最後！《大濛》一票險勝《眾生相》
金馬62／許瑋甯頒獎「大凹焦」一片糊 三七步怒插腰:可以給我焦嗎？
其他人也在看
馬士媛擒最佳新演員獎甜謝愛人
最佳新演員最終由馬士媛以《左撇子女孩》擊敗《進行曲》牧森、《眾生相》張迪文等對手，她上台後先向大家鞠躬，並感謝金馬評審給她這個重要肯定，「謝謝《左撇子女孩》所有劇組的人以及陪在我身邊，沒有放棄過我的家人、愛人還有夥伴，在我一無是處的時候陪伴著我，陪我度過人生所有階段。」中時新聞網 ・ 8 小時前
25歲馬士媛奪下最佳新演員獎 因IG被導演看見 台上放閃男友
25歲馬士媛奪下最佳新演員獎 因IG被導演看見 台上放閃男友娛樂星聞 ・ 13 小時前
金馬62星光 馬士媛率性走紅毯 (圖)
第62屆金馬獎星光大道22日傍晚在北流外廣場盛大展開，以電影「左撇子女孩」入圍最佳新演員的馬士媛，一身率性時髦造型踏上紅毯。中央社 ・ 16 小時前
私大校長齊聚探討國際生議題 教育部：3年65億補助各大學校務
「2025私立大學校院校長會議」今於輔仁大學召開，主題聚焦國際學生招生與輔導管理，教育部常次朱俊彰在會中表示，學校都希望能把國際招生的彈性增加，其中非常重要的條件是，學生必須聽得懂，使其學習上沒有問題，以及對學生有好的輔導措施，使其知道自己有被照顧，最好還能願意留台，教育部已逐漸對重點科系開放彈性，自由時報 ・ 1 天前
金馬62／雙金情侶檔誕生！25歲馬士媛獲最佳新演員 男友也是金曲音樂人
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）晚於台北流行音樂中心舉辦，最佳新演員由25歲的馬士媛《左撇子女孩》獲得。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
金馬62／爭奪紅毯第一帥！劉敬白色透視裝亮相 謙虛喊：第二帥也可以
入圍第62屆金馬獎「最佳新演員」的劉敬，今（22）日晚間與《失明》導演周美豫一同走上星光紅毯。《失明》今年在評選中受矚目，兩人作為劇組代表亮相，成為紅毯前段備受關注的組合之一。劉敬以白色透視裝登場，身台視新聞網 ・ 18 小時前
金馬獎／紅毯男星帥度比拚！張孝全文青造型超圈粉 林柏宏配色玩出新高度
第62屆金馬獎頒獎典禮今天（22日）在台北流行音樂中心舉辦，頒獎典禮正式開始前的星光大道備受外界矚目，眾星都想在紅毯上呈現最好的一面，男星的禮服款式選擇沒有女星多，不過大家還是絞盡腦汁，選擇最能展現出自己優點的衣服穿上身。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 15 小時前
金馬62／第62屆金馬得獎名單一次看！《大濛》獲最佳劇情片 張震奪影帝、范冰冰封后
以下為第62屆金馬獎得獎名單：●最佳劇情片：大濛／文化內容策進院、華文創股份有限公司、雷霆影視有限合夥、阿榮影業股份有限公司、大禾電影有限公司●最佳男主角：張震／幸福之路●最佳女主角：范冰冰／地母●最佳導演：李駿碩／眾生相●最佳新導演：Lloyd Lee CHOI／幸福之路●...CTWANT ・ 13 小時前
金馬62／張震、范冰冰榮登新科金馬帝后 《大濛》奪最佳劇情片成大贏家
第62屆金馬獎得獎名單出爐，張震、范冰冰榮登新科帝后；《大濛》拿下壓軸最佳劇情片等4項大獎，外加一座非正式觀眾票選獎，成為本屆大贏家。 年度華語盛事金馬獎22日晚間於台北流行音樂中心盛大登場，除了紅毯眾星爭豔，獎項揭曉過程也高潮迭起。 最受矚目的最佳男主角，最終由《幸福之路》張震擊敗《大濛》柯煒林，二度稱帝。張震：『(原音)我覺得今年是非常有競爭性的一年，所以我今年雖然好像沒有很緊張，但其實很緊張，所以得到的時候，我真的沒有想到，我真的完全沒有想到。』 話題十足的最佳女主角，一如許多影評預測，由中國演員范冰冰在最後一輪擊敗《我家的事》高伊玲勝出，榮獲演藝生涯首座金馬影后。范冰冰雖未出席典禮，但透過現場電話連線分享她的得獎心情。 范冰冰曾向導演表示，希望藉由演出馬來西亞導演張吉安執導的《地母》中「鳳音」一角，讓自已演藝生涯「重新來過」。此番登上金馬影后寶座，她也特別向金馬獎致意。范冰冰：『(原音)謝謝金馬獎，感謝它始終如一的支持，並鼓舞著華語的電影人的初心，也願所有的電影可以生生不息。』 最佳劇情片由陳玉勳執導的《大濛》以一票之差險勝《眾生相》。此外，《大濛》也拿下最佳原著劇本、最佳美術中央廣播電台 ・ 13 小時前
全場最大咖! 影后翁倩玉現身金馬 陳淑芳奪"終身成就獎"
生活中心／綜合報導今年的金馬獎，星光熠熠，堪稱典禮最大咖，52年前的金馬影后翁倩玉回娘家，特別盛裝出席，擔任頒獎人，而今年的「終身成就獎」，則是頒給資深藝人陳淑芳，表揚她68年來的演藝貢獻。「大家好 我是翁倩玉！」一身華麗金色禮服，閃到不能再閃，好久不見的75歲資深女星、也是52年前的金馬影后翁倩玉，和女星陳意涵，盛裝出席金馬獎。全場最大咖！影后翁倩玉現身金馬 陳淑芳奪"終身成就獎"（圖／台視提供）資深女星翁倩玉說，「我們剛剛一起拍了一部電影，叫做''陽光女子合唱團''，在這電影裡我是拍了，我是當一位奶奶」。不忘為自家電影宣傳，長期定居日本的翁倩玉，睽違影壇47年，再次重返大銀幕，不僅接拍台灣電影，這次回娘家，堪稱典禮最大咖。資深女星翁倩玉表示，「上一次 52年前，我在金馬獎上面也獲得了最佳女主角的榮幸，今天的努力，會變成明天的成功」。同樣也是資深演員，86歲''國民阿嬤''陳淑芳，上個月才拿下金鐘''特別貢獻獎''，本屆金馬又獲頒''終身成就獎''，連續拿下雙金，創下台灣影壇紀錄。全場最大咖！影后翁倩玉現身金馬 陳淑芳奪"終身成就獎"（圖／台視提供）資深演員陳淑芳表示，「從19歲踏進攝影棚到現在，我真的演過上百部電影，我願意 我願意走到我不能走，我也願意演到我不能演為止，我，陳淑芳，不漲價」。幽默喊，不漲價，細數所有拍過的電影角色，陳淑芳演戲超過一甲子，也創下最年長的金馬影后，拿下雙金，實至名歸。原文出處：全場最大咖！影后翁倩玉現身金馬 陳淑芳奪"終身成就獎" 更多民視新聞報導金馬62／再見顏正國、大S、坣娜！金曲歌后獻唱追思金馬62／李安頒獎「一看得主秒變臉」！真實反應全放送金馬62／范冰冰奪金馬影后！遭call out「淚喊2次中國」真心曝光民視影音 ・ 13 小時前
金馬62／李駿碩奪最佳導演！「首度自改片名」放閃美籍男友
金馬62／李駿碩奪最佳導演！「首度自改片名」放閃美籍男友EBC東森娛樂 ・ 14 小時前
《陽光女子合唱團》女星被導演逼出「隱藏技能」 金馬影展奪觀眾票選第一
由翁倩玉、陳意涵、安心亞等人主演的《陽光女子合唱團》日前在金馬影展的特映場也在觀眾票選排行榜拿下第一名的優異成績。片中女演員們展露的才藝也是讓觀眾驚艷的最大亮點。孫淑媚首次演唱台語Rap，陳庭妮拿出兒時鋼琴才藝、安心亞還特訓B-box，還有已經才藝滿滿的翁倩玉還又多了指揮的技能。中時新聞網 ・ 1 天前
不斷更新／《大濛》抱回最大獎「最佳劇情片」 金馬62得獎名單這邊看
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日於台北流行音樂中心盛大登場，今年典禮採不設主持人的模式進行，此次不僅影帝、影后競爭激烈，更邀請到國際級導演李安，以及日本金像獎影帝西島秀俊等大咖擔任頒獎嘉賓，入圍作品台視新聞網 ・ 14 小時前
金馬62／蔡淑臻曬名模辣腿！女兒馬士媛「全身透視」看光光
金馬62／蔡淑臻曬名模辣腿！女兒馬士媛「全身透視」看光光EBC東森娛樂 ・ 17 小時前
直擊／TWICE高雄開唱！萬人尖叫全暴動 子瑜感動：終於帶成員來家鄉
韓女團TWICE舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，高雄站於今（22日）明兩天在高雄國家體育場（世運主場館）登場。稍早演出於晚間6點半開演，依舊有大批粉絲聚集場外聽音漏，甚至趴地從縫隙中觀看，只為目睹女神風采。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 1 天前
白冰冰41年前美照曝光！撞臉「周子瑜」引熱議
娛樂中心／李筱舲報導南韓女子天團 TWICE 將於今（22）、明（23）兩日在高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，這也是 TWICE 出道 10 年來首次以團體形式來台演出，讓許多台灣 ONCE 相當期待。而隨著「台灣女兒」周子瑜回娘家，先前有人在社群上分享資深藝人白冰冰 41 年前的年輕嫩照，被網封為「撞臉周子瑜」的話題，近日也再度引發熱議。民視 ・ 1 天前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 3 天前
金馬獎／范冰冰後台視訊畫面曝光！ 全程爆哭看著獎座
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場，范冰冰以《地母》拿下最佳女主角獎，在後台領獎座時，導演張吉安幫她代領，導演全程跟她視訊，她哭到說不出話，一直捏著鼻子。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 11 小時前