金馬62／馬士媛《左撇子女孩》抱回最佳新演員 哽咽謝劇組信任與支持

新生代素人馬士媛今（22）晚以《左撇子女孩》奪下第62屆金馬獎「最佳新演員」，她在台上哽咽致謝劇組、家人與一路陪伴她的親友，並以真摯言語分享對表演與故事的信念，感動全場。

馬士媛在致詞時激動表示，「首先，我想謝謝金馬獎評審給予我這個非常、非常重要的肯定。接著，我要謝謝《左撇子女孩》所有劇組人員，不管是幕前還是幕後，謝謝你們的投入與信任，讓我能有勇氣、也能放心完成『宜安』這個角色。」

她提到自己的成長離不開身邊人的支持，「我還想謝謝一直陪在我身邊、從未放棄我的家人、愛人、朋友，以及所有工作夥伴，謝謝你們在我好的時候、不好的時候、焦慮的時候、不成熟的時候，甚至覺得自己一無是處的時候，都陪伴著我、陪我走過人生的每個階段。」

她也向所有在夢想道路上努力的人致敬，「謝謝所有在這個產業、或在這個世界上，努力堅持做自己喜歡的事的人，因為你們影響了我，也讓我想找到屬於自己真正熱愛的事，才有機會讓我今天站在這個舞台上。」

馬士媛最後分享了一段讓她深受感動的話，「很多時候，重點不是在於我們是誰，而是在於我們想要傳達的故事，以及那個真誠的心。我會帶著這段話，真誠、善良地好好走下去，也希望能帶給大家一點力量。謝謝大家。」

馬士媛憑藉《左撇子女孩》奪下最佳新演員。圖／金馬執委會

責任編輯／馮康蕙

