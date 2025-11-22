金馬62／追思已故影人「確定沒于朦朧」 香港演員、導演都入列
記者趙浩雲／台北報導
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）晚於台北流行音樂中心舉辦，每年三金典禮最讓人催淚的部分莫過於追思已故藝人的部分，今年金馬的追思環節以新科金曲歌后李竺芯登場，一連演唱多首經典作品，不過確定沒有9月過世的中國男星于朦朧。
于朦朧今年9月驚傳墜樓身亡，雖警方判定為「意外死亡」，但死因至今仍遭外界質疑，目前更有超過64萬人加入連署，要為于朦朧討公道。事件延燒近2個多月，有網友在維基百科上看到第62屆金馬獎的「追思影人名單」中出現于朦朧的名字，在微博與台灣社群平台引起熱烈討論。
今晚典禮中，悼念名單包括資深藝人林照雄、《魯冰花》林義雄、武打小生李小飛、「鑽石歌王」林沖、劉家昌、瓊瑤、《報告班長》張立威、《大尾鱸鰻》陳光前、坣娜、香港導演馮淬帆、香港演員許紹雄、香港演員楊尚斌、顏正國、大S等人，並沒有出現之前盛傳的于朦朧。
對此，金馬影展執行委員會5日就已發聲澄清：「目前社群網路上關於逝世影人的內容，並非本會官方發布之資訊。」同時強調，頒獎典禮的節目仍在籌備中，最終名單將以典禮當日公布為準。
