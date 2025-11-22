金馬62／追思影人獻唱「全程零負評」 李竺芯揭上台前緊張心情

李竺芯登金馬獎典禮演唱大受好評。金馬執委會提供

第62屆金馬獎頒獎典禮昨（22日）從開場到中場的多段演出，屢遭觀眾抱怨收音不佳，引發熱議。就在外界以為「收音魔咒」將持續影響，台語金曲歌后李竺芯一登台，憑著渾厚穩定的嗓音成功扭轉現場氣氛，被觀眾盛讚「一開口就讓所有雜音消失」，全程表現零負評。

李竺芯此次擔任追思影人環節的演唱者，精選〈魯冰花〉、〈我是一片雲〉等經典曲目，並融入自己的台語歌〈拄拄仔離開〉、 〈伍冬拾冬〉，串聯成溫暖動人的組曲，而大螢幕也陸續投影出瓊瑤、大S、顏正國等熟悉面孔，觀眾在她的深情歌聲中沉浸於追思氛圍，情緒隨著音樂逐層堆疊，令人動容。不少觀眾直呼李竺芯整段表現「毫無破綻」，金曲歌后當之無愧。

演出結束後，李竺芯也在社群分享心情。她表示，準備這段演出時，心中只有一個念頭，以音樂向奉獻一生給電影的影人致敬；「在幕拉開前，我緊張到聽見自己的心跳，深呼吸告訴自己，要和這些電影人一起站在舞台上」，她也感謝金馬獎的信任，讓她能向現場與不同維度的影人致意，「感恩的芯」。



