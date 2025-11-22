金馬62／追憶大S、顏正國、坣娜 生前身影再現引網淚崩
【緯來新聞網】第62屆金馬獎頒獎典禮於11月22日在台北流行音樂中心舉行。曾奪得本屆金曲獎台語女歌手獎的李竺芯，受邀擔任「追思時刻（In Memoriam）」的演出嘉賓。
追憶大S、顏正國、坣娜 生前身影再現身引網淚崩。（圖／台視提供）
李竺芯以〈魯冰花〉為開場曲，配合她充滿情感的歌聲，大螢幕同步播放今年逝世影人的身影。曾活躍於影視與音樂領域的大S在中段畫面現身，觀眾席間傳出明顯的低聲感嘆。畫面中還出現了劉家昌、瓊瑤、坣娜、馮淬帆與顏正國等多位離世藝人，場面感人。
不少觀眾將這段演出與頑童MJ116、戴佩妮、9m88及告五人的表演做出比較，認為李竺芯的獻唱音質明顯更佳。網路上也湧入許多讚賞留言，包括「真的好聽」、「好想重播」、「聲音掌控得非常細膩」、「連金曲金鐘金馬都在懷念大S」、「拜託多唱幾首」等，展現出她的演出深受好評。
