金馬62/連16年主持！楊千霈「胸前開縫」露美背 攜雙帥驚艷全場

第62屆金馬獎頒獎典禮於22日晚間在台北流行音樂中心登場，紅毯部分由楊千霈領軍與徐鈞浩、彭千祐攜手合作主持揭開序幕，稍早三人也在紅毯開始前受訪透露心情。

第62屆金馬獎頒獎典禮紅毯部分由 楊千霈 領軍與徐鈞浩、彭千祐攜手合作主持揭開序幕。 （圖／中國時報 陳俊吉、杜宜諳、郭吉銓攝）

楊千霈主持人楊千霈連續第16年擔任，她身穿一襲黑色削肩長禮服，背部大露，驚艷全場。面對再次主持金馬獎，她表示，雖然主持金馬獎多年，但還是會緊張，因為今年場地與過往不同，加上今年首次搭檔的兩位男神分別是徐鈞浩和彭千祐，三人共同主持星光大道，期待能為觀眾帶來不一樣的火花。

另外，徐鈞浩身穿黑色西裝配上蝴蝶結，看起來格外紳士風。面對今年又再次主持金馬獎紅毯，徐鈞浩表示，今年主持跟去年不一樣，因為今年將離入圍者更加近，再加上又和彭千祐首次搭，期待會擦出不一樣的火花。最後，彭千祐則表示，他今天特別緊張，因為首次主持，典禮前一天還被楊千霈指點到晚上12點才放人。

