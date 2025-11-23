金馬62／遭封殺7年！范冰冰勇奪金馬影后 賴清德：自由之地讓多元敘事並存
第62屆金馬獎頒獎典禮昨（22）日登場，其中最受關注的莫過於中國大陸演員范冰冰奪下最佳女主角，掀起兩岸三地華人圈熱議。典禮落幕後，總統賴清德發文向所有電影人致意，並感謝金馬獎展現台灣的民主與創作自由，讓多元故事得以並存、發聲，走向國際舞台。
范冰冰2018年因逃稅風波遭中國大陸演藝圈封殺7年，近年轉往國際市場重返大銀幕。本屆金馬獎，她以新作《地母》奪下影后，雖未親赴會場，但透過導演張吉安以電話連線發表感言，除感謝劇組外，也向金馬獎支持華語電影創作的精神致意。
賴清德表示，今年的金馬獎從最佳男女主角到各項技術獎，看見來自不同國家、語言與文化背景的演員與創作者，以各自方式詮釋人生。題材涵蓋歷史記憶、社會議題、家國離散到生活細瑣，無論來自哪個國度、使用什麼語言，都能在台灣自由創作、暢所欲言。台灣的民主，讓多元國族敘事得以並存、不同觀點能夠辯論，也使這些故事被世界看見。
「金馬獎不只是華語電影的重要指標，更是連結亞洲、走向國際的平台。」他並感謝金馬獎年復一年在台灣這片自由土地上，守護影人最珍貴的創作空間。他強調，只要有自由，就會孕育更多好電影；只要願意走進戲院，就能讓更多創作者被看見。
