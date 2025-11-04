金馬62》鄒時擎盼奪金馬獎最佳影片 曝壽宴戲幕後功臣竟是媽媽

《左撇子女孩》導演鄒時擎(右)與演員葉子綺(中)接受主持人林書煒(左)專訪，分享拍片幕後點滴。（POP Radio提供）

獲第62屆金馬獎9項入圍，並代表台灣角逐奧斯卡最佳國際影片的電影《左撇子女孩》，導演鄒時擎與演員馬士媛、葉子綺分別接受《POP最正點》林書煒、《POP有夠靚》吳怡霈專訪，暢談拍片幕後點滴。9歲童星葉子綺以自然演技擄獲眾人目光，被問到拍攝時遇到最大的挑戰？她羞回：「講話要有點小屁孩的感覺」，稚氣中又帶著專業的回答，讓鄒時擎笑喊：「她才是前輩！」

《左撇子女孩》是鄒時擎首次獨立執導的長片，靈感來自於她自身的成長經驗。由於電影多在夜市取景，鄒時擎回憶，一場堪稱「大魔王等級」的壽宴戲拍攝難度極高，而最大的幕後功臣正是她的媽媽。不僅幫忙找臨演、借場地，甚至親自上陣客串，「圓桌上很多婆婆媽媽都是她的朋友」。

《左撇子女孩》演員馬士媛(右)、葉子綺(中)接受主持人吳怡霈(左)專訪時透露，兩人開拍前常相約咖啡廳、公園培養感情。（POP Radio提供）

鄒時擎笑說，這場戲完全沒彩排，只告訴大家「來吃飯就好」，沒想到正式開拍後，所有人情緒都被感染，現場哭成一片。林書煒問葉子綺當下會不會緊張？她淡定回：「不會啊！就負責吃而已」，沉穩表現連大人都佩服。葉子綺也補充，是因為導演給予極大的發揮空間，才能讓她自在演出。

談起演員的亮眼表現，鄒時擎讚賞葉子綺眼神純淨、對鏡頭掌握度佳，林書煒好奇是否有什麼秘訣？葉子綺透露，自己會在家練習腳本、演一次給媽媽看；首次登上大銀幕的馬士媛，則是鄒時擎在IG上挖到的「寶藏」，「當時我一看到照片就直覺是她了」。馬士媛接受吳怡霈專訪時分享，除了在家不斷練習肢體和表情，「我還告訴自己要把漂亮的一面放掉」，片中具爆發力的演出，也讓她獲金馬獎最佳新人的入圍肯定。

鄒時擎也直言，最想在金馬獎奪下「最佳影片」，因為這是整個團隊的榮耀；葉子綺則笑說，能拿到金馬門票已經很開心，雖然還沒準備得獎感言，「但希望大家都能喜歡這部電影！」。

