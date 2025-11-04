金馬62》鄒時擎盼奪金馬獎最佳影片 曝壽宴戲幕後功臣竟是媽媽
獲第62屆金馬獎9項入圍，並代表台灣角逐奧斯卡最佳國際影片的電影《左撇子女孩》，導演鄒時擎與演員馬士媛、葉子綺分別接受《POP最正點》林書煒、《POP有夠靚》吳怡霈專訪，暢談拍片幕後點滴。9歲童星葉子綺以自然演技擄獲眾人目光，被問到拍攝時遇到最大的挑戰？她羞回：「講話要有點小屁孩的感覺」，稚氣中又帶著專業的回答，讓鄒時擎笑喊：「她才是前輩！」
《左撇子女孩》是鄒時擎首次獨立執導的長片，靈感來自於她自身的成長經驗。由於電影多在夜市取景，鄒時擎回憶，一場堪稱「大魔王等級」的壽宴戲拍攝難度極高，而最大的幕後功臣正是她的媽媽。不僅幫忙找臨演、借場地，甚至親自上陣客串，「圓桌上很多婆婆媽媽都是她的朋友」。
鄒時擎笑說，這場戲完全沒彩排，只告訴大家「來吃飯就好」，沒想到正式開拍後，所有人情緒都被感染，現場哭成一片。林書煒問葉子綺當下會不會緊張？她淡定回：「不會啊！就負責吃而已」，沉穩表現連大人都佩服。葉子綺也補充，是因為導演給予極大的發揮空間，才能讓她自在演出。
談起演員的亮眼表現，鄒時擎讚賞葉子綺眼神純淨、對鏡頭掌握度佳，林書煒好奇是否有什麼秘訣？葉子綺透露，自己會在家練習腳本、演一次給媽媽看；首次登上大銀幕的馬士媛，則是鄒時擎在IG上挖到的「寶藏」，「當時我一看到照片就直覺是她了」。馬士媛接受吳怡霈專訪時分享，除了在家不斷練習肢體和表情，「我還告訴自己要把漂亮的一面放掉」，片中具爆發力的演出，也讓她獲金馬獎最佳新人的入圍肯定。
鄒時擎也直言，最想在金馬獎奪下「最佳影片」，因為這是整個團隊的榮耀；葉子綺則笑說，能拿到金馬門票已經很開心，雖然還沒準備得獎感言，「但希望大家都能喜歡這部電影！」。
更多中時新聞網報導
MLB》G6先發G7關門 山本3勝奪世界大賽MVP
巫苡萱驚嚇范姜夫妻關係生變
前進經典賽》蔡其昌奔走美日 拚組最強投手群
其他人也在看
粿王「美國行」最新鐵證曝光！他「1舉動」藏不住
娛樂中心／江姿儀報導男星范姜彥豐日前指控粿粿與男星王子（邱勝翊）有不正當男女關係，王子發文道歉認了「（與粿粿）超過了朋友間應有的界線」，1日粿粿回應時也認了「與王子有踰矩行為」。兩人過去出遊、貼文的甜蜜對話也被網友們挖出，其中粿粿與王子「美國行」，竟被網友直擊，2人同遊鐵證曝光。民視 ・ 1 天前
護理師曝王子陪粿粿看診內幕！傻眼喊：我們不是出氣筒，性別趴洩端倪
近日一名護理師也在Threads上發文，曾遇到王子陪同粿粿看診，更曝光對兩人的印象直呼傻眼。造咖 ・ 1 天前
王子「偷吃粿粿」毀形象...網湧他5年前「顧粿」片朝聖 驚嘆：時空旅人
范姜彥豐跟粿粿近來婚變消息頻傳，沒想到日前他無預警開撕女方婚內出軌，對象還是男星王子，對此，王子也在第一時間道歉，認了「超過朋友應有的界線」，不過他強調自己並不是破壞家庭關係的人，事件至今仍不斷延燒，然而網紅「RJ廉傑克曼」（阿傑）5年前在台語小教室中解釋「顧粿」意思的影片，如今也因為粿粿跟王子事件，引來大批網友朝聖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子、粿粿美國行新照曝光！網驚爆「聖地牙哥偶遇」 兩人面露燦笑
藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變風波持續延燒。范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於1日發布長達17分鐘的影片親自回應，承認與王子有「踰矩的行為」，對此表達歉意。其中，「美國行」就被認為是這場婚姻的關鍵轉折點，事件爆發後，就有中國網友曝光曾在聖地牙哥偶遇粿粿、王子的照片，驚嘆「世界真小」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
范姜彥豐、粿粿結局？律師預言「三輸」：難複製Andy老師 曝唯一贏家
藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變風波持續延燒。在范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於1日發布長達17分鐘的影片親自回應，承認與王子有「踰矩的行為」，對此表達歉意。對此，就有律師分析，此事件最終恐形成「三輸案件」，唯一贏的就是吃瓜群眾。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿王之旅曝光！王子回眸粿粿畫面被拍，網笑：以為出國就安全？
近日更有中國網友在小紅書曝光照片，指出早在今年3月底，就曾於美國聖地牙哥巧遇王子與粿粿同行造咖 ・ 10 小時前
黃明志認和謝侑芯共度一夜！酒店曝光座落金三角區 一晚萬元景觀絕佳
IG擁有53萬粉絲追蹤的31歲網紅謝侑芯，擁有甜美外型與傲人身材，因曾任護理師被封為「護理系女神」。她上月在國外工作時猝逝，卻爆出馬來西亞歌手黃明志捲入此案。他坦承跟謝侑芯一起過夜，現場也被搜出壯陽藥、毒品。隨著案情受到注目，兩人過夜的高級酒店也曝光。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
小S絕美二女兒曝喜歡類型！不捨具俊曄暴瘦全家都這樣做
【緯來新聞網】小S二女兒Lily（許韶恩）被稱最像姨媽大S，今（4日）出席內衣品牌快閃店活動，坦言不緯來新聞網 ・ 6 小時前
5年情斷！任容萱證實分手 被問Selina懷二胎回應了
5年情斷！任容萱證實分手 被問Selina懷二胎回應了EBC東森娛樂 ・ 1 天前
王子偷吃粿粿毀形象！9月演唱會片段被酸爆「不要忘記人家有老公」
粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子（邱勝翊）和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」衝擊形象事業，過往社群貼文也被放大檢視。就有網友翻出9月在臉書分享的演唱會片段開酸：「忘詞還好，不要忘記當兵，不要忘記人家有老公」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
小S女兒曝具俊曄暴瘦近況 家人心疼「狂夾菜給他吃」
小S（徐熙娣）的17歲女兒Lily許韶恩，今年七月才以藝術家身分，舉辦個展，她近期又多了內衣品牌大使的身分，4日舉辦記者會。先前具俊曄曾被目擊在金寶山陪伴大S（徐熙媛），身材消瘦許多，被問到具俊曄的近況，Lily表示，每個禮拜具俊曄都還是會來他們家吃飯：「大家看到他都趕快夾肉夾菜給他吃！要健康、健康才好！」希望能早日走出傷痛，語帶不捨。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 5 小時前
金馬男星結婚了！對象是《浪姐》女星 2年前高調認愛
金馬男星結婚了！對象是《浪姐》女星 2年前高調認愛EBC東森娛樂 ・ 1 天前
金鐘影帝認了閃兵 薛仕凌赴新北檢自首
從王大陸開始綁起的「閃兵肉粽串」，在檢警3波強勢拘提，以及唐振剛前往自首，涉嫌透過「閃兵集團」偽造體位逃避兵役的藝人累積已有15人。今（4）日中午，金鐘影帝薛仕凌也現身新北地檢署，主動自首說明昔日未當兵疑點，約莫1個多小時後神情平靜離開現場，未對媒體發表太多意見。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
粿粿、范姜「生產費互撕」！鄭家純揭月子中心內幕掀議：網軍別帶風向
粿粿、范姜「生產費互撕」！鄭家純揭月子中心內幕掀議：網軍別帶風向造咖 ・ 1 天前
又一個資源逆天新疆美女！仙俠大製作加持，她有望成為下一個迪麗熱巴？
近期，由成毅主演的熱門仙俠劇《天地劍心》正在熱播，其中一位少數民族臉孔的演員引發關注：她就是來自新疆的加奈那，飾演劇中既溫柔又陰暗的卿離角色。作為央視女主角與仙俠大製作的雙重加持，加奈那的曝光度和話題性正在迅速累積，網友甚至將她與佟麗婭、古力娜扎、迪麗熱巴、哈尼克孜並列，封為「新疆五美」之一。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿出軌後住處惹議 小禎無辜捲入 經紀人強調：根本不認識
粿粿出軌後住處惹議 小禎無辜捲入 經紀人強調：根本不認識EBC東森娛樂 ・ 1 天前
粿粿反咬范姜彥豐「自卑心作祟」！女星公開回應「下嫁說」尪真實反應曝
中國大陸歌手弦子出道20年，2005年因與潘瑋柏合唱〈不得不愛〉爆紅，實力備受肯定，弦子2016年與丈夫李茂閃電結婚，一度消失螢光幕，直到近來才逐漸復出。日前她和丈夫李茂登上節目《天聲一對》，主持人扣緊台灣「粿王婚變風波」時事，詢問弦子有無「下嫁感」，夫妻倆的回應掀起網友關注。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
曾被粿粿「無邊界感」攔腰摟抱！曹佑寧尬認：很難不看到新聞
粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），兩人是因《全明星運動會》節目結緣，也曾是節目一員的曹佑寧3日出席2025三立集團內容創新發布會，被問到近來事件，尷尬坦言很難不看到新聞，因為真的太多討論，但自己沒有多想，當初在節目上也是專注在運動比賽上。鏡報 ・ 1 天前
范姜彥豐「暴瘦一圈」婚變心聲說了！天后闆妹霸氣出手「送大禮」
娛樂中心／李汶臻報導網紅范姜彥豐上月29日親自公開婚變，指控妻子粿粿與男星王子（邱勝翊）互動超越朋友界線，消息震撼娛樂圈。其後他一度暫別鏡頭、保持低調。直到今（3）日晚間，他才首度在公開場合露面，出席「天后闆妹」雙11直播活動，提前到場向好友致意並全程配合拍攝。這也是他風波後首次正式亮相，吸引外界目光關注他的精神狀態與動向，范姜也吐露婚變後的心情。民視 ・ 1 天前
獨家／何豪傑和雙兒體型懸殊 妻和家馨被質疑DNA
藝人何豪傑與太太和家馨近日首度帶著兩個兒子一同亮相，為成長飲品拍攝廣告形象照。因為大兒子身高188公分、小兒子雖才國三也已185公分，一家人站在一起氣勢驚人。相較之下，身高不到180公分的何豪傑，瞬間成了家中最嬌小的一位，讓和家馨笑說：「連雜貨店老闆都問，這真的是何豪傑的小孩嗎？」鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前