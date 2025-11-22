金馬62／重現《愛情萬歲》！李國煌穿高跟鞋坐「長椅」致敬楊貴媚

第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間上演一段溫暖的致敬橋段。擔任「最佳美術設計」與「最佳造型設計」頒獎人的李國煌、楊貴媚，一出場便以經典電影《愛情萬歲》的元素掀起現場話題。

李國煌特別穿上高跟鞋，並坐在舞台上的長椅上，重現楊貴媚在《愛情萬歲》中的經典畫面。李國煌回憶自己第一次看楊貴媚作品，「其實我看你的第一部電影，就是《愛情萬歲》，那一年我讀小學六年級。」語畢全場爆笑。李國煌趕緊澄清，「妳不要動氣，等一下血管阻塞。因為我讀小學六年級的時候，已經27歲了。」一連串自嘲笑料讓典禮笑聲不斷。

李國煌細數片中大安森林公園6分25秒的一鏡到底哭戲，「妳一直走、一直繞圈，後來坐在椅子前面哭。沒幾年就拿到最佳女主角了。」他說自己從第57屆金馬獎落馬後，也到大安森林公園模仿同樣的哭戲，「每次都一定哭6分25秒才去提名，結果連入圍資格都沒有。」再度引發全場大笑。

楊貴媚回應，「你知道我哭了幾年嗎？21年」，接著鼓勵他「所以你慢慢來」，兩人的一來一往現場笑聲不斷。

就在此時，舞台大螢幕突然重現《愛情萬歲》當年在大安森林公園的場景，令楊貴媚驚呼「好感動喔」。李國煌也接著說，「如果有好的美術設計，『哪裡都是大安森林公園』。」

楊貴媚最後感性致意，「這張椅子就不是一個道具，它是一代電影人的回憶。」她也特別感謝金馬以這樣的方式向蔡明亮導演致敬。

