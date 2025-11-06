金馬62／金曲嘉賓開唱、范冰冰重返華語影壇 典禮亮點一次看

華語影壇年度盛事、第62屆金馬獎於22日晚間7時在台北流行音樂中心舉行，本屆共有593部作品報名，將角逐27個獎項。

金馬62完整入圍名單一次看

典禮未設主持人 表演、影獎串起各章節

本屆頒獎典禮並未設主持人，將由表演節目、影片與頒獎橋段串起「現在」、「過去」和「未來」3個章節。3組表演嘉賓分別為擔綱開場的頑童MJ116、以歌聲追思逝世影人的台語歌后李竺芯，以及孫盛希攜手「茄子蛋」主唱黃奇斌，一同唱出電影人的愛與痴迷。

最佳原創電影歌曲也有3組入圍藝人將帶來現場演出，包含5座金曲獎得主戴佩妮演唱《地母》的〈布秧〉；9m88獻唱《大濛》的〈大濛的暗眠〉；人氣樂團告五人則帶來《有病才會喜歡你》的〈我天生－有病版〉。

此次星光紅毯由楊千霈連續第16年扛起主持重擔，她將搭檔第三度接下星光主持的徐鈞浩，以及首次主持的王渝萱、曾任金馬60遞獎大使的彭千祐一同揭開金馬序幕。

《大濛》入圍11獎項 《左撇子女孩》母女角逐女配角

曾以《消失的情人節》拿下57屆金馬獎最佳劇情片、最佳導演等大獎的導演陳玉勳，此次執導新片《大濛》一舉橫掃11項入圍。全片以白色恐怖時期為背景，描述一位嘉義少女獨自搭車北上，前往殯儀館贖回遭槍斃哥哥的遺體。

有奧斯卡名導西恩‧貝克助陣的《左撇子女孩》，除了收穫本屆9個獎項入圍外，也將代表台灣角逐2026年奧斯卡最佳國際影片。

《左撇子女孩》講述單親媽媽帶著2位女兒在台北夜市的生活點滴，全片採用iPhone拍攝。母女檔3人中，蔡淑臻、葉子綺雙雙入圍女配角，馬士媛則角逐新演員獎。年僅9歲的葉子綺若得獎，將改寫文淇2017年以《血觀音》獲獎時創下的14歲紀錄，成為金馬史上最年輕女配角獎得主。

張震、張孝全爭影帝 劉若英四度入圍影后

此次金馬影帝競爭者中，2021年拿下影帝的張震靠《幸福之路》第6度入圍，張孝全則以《深度安靜》第3度入圍，兩人將與從小螢幕轉戰大螢幕、手握2座金鐘獎的藍葦華，以及新加玻演員許瑞奇、香港柯煒林一同角逐影帝寶座。

而在金馬影后之爭，劉若英以《我們意外的勇氣》第4度入圍，兩度在金鐘獎封后的林依晨，則以《深度安靜》首度角逐金馬影后。中國演員范冰冰自2018年爆發逃稅事件後，本屆以馬來西亞電影《地母》重回華語影壇掀起注目。同場較勁的還有《大濛》方郁婷，以及《我家的事》高伊玲。

演出超過40年 黃秋生、金士傑爭最佳男配角

除了影帝、影后之爭外，最佳男配角入圍者也出現多位影壇老面孔，香港影帝黃秋生，已經拿過1座金馬男主角、3座男配角獎。此次他在《今天應該很高興》中，飾演從香港移民加拿大的中年人再次入圍最佳男配角，有望拿下第5座金馬獎。

與黃秋生競爭最佳男配角的還有作品橫跨舞台劇、電視、電影、MV的台灣演員金士傑，這也是他相隔11年再度問鼎金馬獎。曾拿下金鐘迷你劇集男配角獎的黃鐙輝，則以《左撇子女孩》溫暖演出首度入圍金馬獎。《我家的事》姚淳耀、曾敬驊一口氣包辦剩下2席入圍，「網內互打」能否勝出成為另一看點。

