金馬62／金曲嘉賓開唱、范冰冰重返華語影壇 典禮亮點一次看
華語影壇年度盛事、第62屆金馬獎於22日晚間7時在台北流行音樂中心舉行，本屆共有593部作品報名，將角逐27個獎項。
金馬62完整入圍名單一次看
典禮未設主持人 表演、影獎串起各章節
本屆頒獎典禮並未設主持人，將由表演節目、影片與頒獎橋段串起「現在」、「過去」和「未來」3個章節。3組表演嘉賓分別為擔綱開場的頑童MJ116、以歌聲追思逝世影人的台語歌后李竺芯，以及孫盛希攜手「茄子蛋」主唱黃奇斌，一同唱出電影人的愛與痴迷。
最佳原創電影歌曲也有3組入圍藝人將帶來現場演出，包含5座金曲獎得主戴佩妮演唱《地母》的〈布秧〉；9m88獻唱《大濛》的〈大濛的暗眠〉；人氣樂團告五人則帶來《有病才會喜歡你》的〈我天生－有病版〉。
此次星光紅毯由楊千霈連續第16年扛起主持重擔，她將搭檔第三度接下星光主持的徐鈞浩，以及首次主持的王渝萱、曾任金馬60遞獎大使的彭千祐一同揭開金馬序幕。
《大濛》入圍11獎項 《左撇子女孩》母女角逐女配角
曾以《消失的情人節》拿下57屆金馬獎最佳劇情片、最佳導演等大獎的導演陳玉勳，此次執導新片《大濛》一舉橫掃11項入圍。全片以白色恐怖時期為背景，描述一位嘉義少女獨自搭車北上，前往殯儀館贖回遭槍斃哥哥的遺體。
有奧斯卡名導西恩‧貝克助陣的《左撇子女孩》，除了收穫本屆9個獎項入圍外，也將代表台灣角逐2026年奧斯卡最佳國際影片。
《左撇子女孩》講述單親媽媽帶著2位女兒在台北夜市的生活點滴，全片採用iPhone拍攝。母女檔3人中，蔡淑臻、葉子綺雙雙入圍女配角，馬士媛則角逐新演員獎。年僅9歲的葉子綺若得獎，將改寫文淇2017年以《血觀音》獲獎時創下的14歲紀錄，成為金馬史上最年輕女配角獎得主。
張震、張孝全爭影帝 劉若英四度入圍影后
此次金馬影帝競爭者中，2021年拿下影帝的張震靠《幸福之路》第6度入圍，張孝全則以《深度安靜》第3度入圍，兩人將與從小螢幕轉戰大螢幕、手握2座金鐘獎的藍葦華，以及新加玻演員許瑞奇、香港柯煒林一同角逐影帝寶座。
而在金馬影后之爭，劉若英以《我們意外的勇氣》第4度入圍，兩度在金鐘獎封后的林依晨，則以《深度安靜》首度角逐金馬影后。中國演員范冰冰自2018年爆發逃稅事件後，本屆以馬來西亞電影《地母》重回華語影壇掀起注目。同場較勁的還有《大濛》方郁婷，以及《我家的事》高伊玲。
演出超過40年 黃秋生、金士傑爭最佳男配角
除了影帝、影后之爭外，最佳男配角入圍者也出現多位影壇老面孔，香港影帝黃秋生，已經拿過1座金馬男主角、3座男配角獎。此次他在《今天應該很高興》中，飾演從香港移民加拿大的中年人再次入圍最佳男配角，有望拿下第5座金馬獎。
與黃秋生競爭最佳男配角的還有作品橫跨舞台劇、電視、電影、MV的台灣演員金士傑，這也是他相隔11年再度問鼎金馬獎。曾拿下金鐘迷你劇集男配角獎的黃鐙輝，則以《左撇子女孩》溫暖演出首度入圍金馬獎。《我家的事》姚淳耀、曾敬驊一口氣包辦剩下2席入圍，「網內互打」能否勝出成為另一看點。
更多公視新聞網報導
金馬62／《大濛》橫掃入圍11項最多 劉若英、林依晨角逐影后【完整名單】
其他人也在看
謝侑芯飛大馬找黃明志！雪碧PO生前最後對話：起雞皮疙瘩
娛樂中心／周希雯報導「護理系女神」31歲台灣網紅謝侑芯到馬來西亞工作，失聯多日後驚傳在吉隆坡高檔酒店猝死，後續還牽扯出大馬歌手黃明志也涉案，不僅同在現場還疑似持毒，當地警方隨即發布通緝、轉為「謀殺罪」調查，黃明志神隱數小時後今日凌晨現身警局投案。對此，與謝侑芯交情甚好的網紅雪碧（方祺媛），先前一直被質疑是派謝去伴遊才導致出事，昨晚（4）再度拍片強調，與黃明志只是普通朋友，同時曝光謝侑芯生前最後對話，驚呼「我雞皮疙瘩起來了！」民視 ・ 1 天前
網紅稱手握「粿粿王子大尺度照」！驚天大瓜公開 網朝聖全看傻一面倒
范姜彥豐指控粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求。網紅「玉米泉哥」在社群平台爆料4件事，包括「粿粿0嫁妝」、「18萬投資飲料店」、「婚後靠CP曝光才開始賺」及「握有粿粿及王子大尺度照片」，不過5日晚間公開的爆料內容，不少網友直言「我到底看了什麼」。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
黃明志終於投案！雪碧曝謝侑芯生前最後對話：讓我起雞皮疙瘩
台灣網紅謝侑芯在馬來西亞猝死，歌手黃明志捲入命案遭通緝，失聯2天後今天（11/5）凌晨現身警局投案。謝侑芯的閨蜜「雪碧」日前被網友質疑介紹謝侑芯去大馬，她po出與謝侑芯生前最後的對話，證明自己不知情。太報 ・ 1 天前
謝侑芯平台突更新影片讓粉絲紀念 助理慟：盼時間倒轉阻止她接這工作
台灣網紅謝侑芯在馬來西亞離奇身亡，當地警方目前將全案朝謀殺方向偵辦，馬來西亞歌手黃明志也涉入其中，引發各界關注。而在謝侑芯過世後，她的社群平台OnlyFans卻突然上傳3段大尺度影片，助理回應目的是讓台視新聞網 ・ 4 小時前
王子道歉范姜彥豐！賠償金分期遭拒 徵信社再發聲吐「粿王裸擁」真相
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線。王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也宣布暫停他所有演藝工作後，4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。對此，立達徵信社執行長謝智博再次發聲。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
王子遭公司火速切割！爆早已知情介入婚姻 高層震怒放生不想理
（娛樂中心／綜合報導）藝人王子捲入粿粿與范姜彥豐婚變風波後，形象重創。據《鏡週刊》報導，王子所屬的喜鵲娛樂在事 […]引新聞 ・ 1 天前
昔跟友起鬨「嘲笑范姜」被挖出 粿粿超狠反應曝光！
娛樂中心／江姿儀報導男星范姜彥豐上月證實3年婚姻破裂，指控粿粿與王子（邱勝翊）有不正當男女關係，2 人也認了「越線」、「踰矩」。風波持續延燒，網友們不僅挖出兩人過去出國時同遊嗨玩、社群貼文上曖昧對話，還翻出范姜與粿粿上節目的片段，其中范姜爆料粿粿曾跟朋友一起「看扁他」，引發熱議。民視 ・ 6 小時前
范姜彥豐被塑造成軟飯男！前東家看不下去 揭解約內幕：粿粿很沒水準
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐日前出面指控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），對此，粿粿也發出17分鐘的長片回應，其中提到自己一肩扛起家計，家...FTNN新聞網 ・ 1 天前
謝薇安飛大馬「見謝侑芯躺太平間」崩潰！擲出聖筊「竟感應了」畫面曝
娛樂中心／巫旻璇報導台灣網紅謝侑芯日前赴馬來西亞工作，不料卻在飯店內不幸猝逝，消息震驚兩地網友。事件爆發後，馬國警方證實知名歌手黃明志當時也在現場，不僅身上被搜出毒品，尿液檢驗結果更呈陽性反應，經通緝逃亡數小時後，黃明志於5日凌晨在律師與女友陪同下主動到警局投案。而謝侑芯的好友、同為網紅的謝薇安近日也飛往馬來西亞，親自前往太平間見她最後一面。民視 ・ 5 小時前
黃明志捲護理系女神命案…「15年正牌女友」不離不棄陪投案
馬來西亞創作歌手黃明志捲入（42歲）網紅「護理系女神」謝侑芯（31歲）身亡案，於昨（5）日凌晨赴警局投案。據了解，當時有3男2女陪他前往，而其中一名女子就是黃明志交往15年的正牌女友Sarah。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
粿粿爆婚變不倫王子！陶晶瑩首發聲痛批不忍了：就是吃人夠夠的感覺
范姜彥豐和粿粿的婚變風波越演越烈，在范姜踢爆粿粿與王子（邱勝翊）大搞婚外情後，雙方更是多次在網路上隔空交火，引發熱烈討論。如今陶晶瑩（陶子）在Podcast節目也評論此風波，她認為出軌就是會傷害很多人，「我覺得就是有一種吃人夠夠的感覺。」三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
婚變疑早洩端倪！范姜彥豐遭粿粿「公開看扁」 挨酸：你不行啦
范姜彥豐日前怒控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），除了粿王昔日曖昧互動遭挖，范姜彥豐與粿粿此前上節目的片段也全被翻出。其中，范姜彥豐曾控訴，粿粿不僅不會看臉色，還會跟著朋友一起「看扁」他，讓他心裡很不是滋味。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
護理師曝王子陪粿粿看診內幕！傻眼喊：我們不是出氣筒，性別趴洩端倪
近日一名護理師也在Threads上發文，曾遇到王子陪同粿粿看診，更曝光對兩人的印象直呼傻眼。造咖 ・ 3 天前
劉詩詩也難逃崩潰育兒生活！6歲兒「餐廳狂奔鑽桌底」 媽媽在後追到跌倒
古裝女神劉詩詩近日帶6歲兒子「步步」外出用餐，活潑的母子互動畫面意外曝光。當天步步在餐廳和停車場間不停奔跑、鑽進桌底玩躲貓貓，精力十足；劉詩詩則身穿牛仔外套、戴著口罩，打扮樸素毫無明星架子，全程緊跟在兒子身後，甚至在追趕時一度踉蹌跌倒，仍笑著繼續哄娃。直到她遞上霜淇淋，小男孩才安靜下來坐好，母子畫面溫馨可愛。姊妹淘 ・ 1 天前
謝侑芯亡！謝薇安最後聲明曝 控黃明志「滅證陰謀」：做垃圾事花錢掩蓋
台灣網紅謝侑芯猝死，馬來西亞籍歌手黃明志捲入命案，大馬警方4日通緝命案中的關鍵人物黃明志。黃明志今（5）日凌晨現身警局投案。謝侑芯摯友閨密、「最強奶媽」謝薇安飛往當地，想在第一現場了解狀況，並發文表明是最後一次發聲，「知道對方想做一些垃圾事情，花錢掩蓋。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
神預言！命理師昔警告粿粿「會變成可怕的人」…時間點全命中
范姜彥豐日前怒控粿粿出軌王子（邱勝翊），當事雙方事後皆承認有踰矩行為，過往良好形象一夕之間全毀，風波持續延燒至今。有網友翻出女方5年前在節目中，曾被命理老師安格斯直指未來會變成「可怕的人」，如今也成了神預言。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
王子遭喜鵲娛樂切割！介入婚姻當小王 疑惹怒高層
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導王子（邱勝翊）近期遭范姜彥豐指控介入與粿粿間的婚姻，對此，王子也在第一時間坦承並道歉，昨（4）日深夜更二度發出聲明再...FTNN新聞網 ・ 1 天前
網質疑謝侑芯不配稱「護理女神」！網紅好友揭「真實內幕」轟：很可悲
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導有「護理女神」之稱的31歲台灣網紅謝侑芯日前在馬來西亞猝逝，知名歌手黃明志也被爆出涉案，近日大馬警方更將案件轉往謀殺...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
命理師昔警告粿粿：會變成可怕的人！片段曝「時間點全命中」
娛樂中心／周希雯報導前啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）3年婚姻觸礁，遭老公范姜彥豐指控出軌2人共同好友、男星（邱勝翊），雖然雙方事後都坦承有踰矩行為，但粿粿隨即拍片砲轟范姜彥豐，一來一往互揭黑幕鬧得滿城風雨，她的甜美形象也掉入谷底。沒想到，近日有網友挖出5年前片段，當時粿粿被命理老師安格斯直指，未來恐會變成「可怕的人」，連時間點也命中，連一票網友起雞皮疙瘩，「科學的盡頭玄學！」民視 ・ 6 小時前
阿達也低調赴地檢署「自首閃兵役」複訊後30萬交保
男藝人閃兵役的雪球越滾越大，日前才抓了第三波，當時就有預告會繼續抓第四波藝人，唐振剛、薛仕凌陸續前去自首，5日阿達（昌璟翔）也低調前往地檢署自首，經複訊後以30萬元交保。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前