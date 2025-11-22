金馬62／金曲歌后李竺芯追思逝世影人 大S現身大螢幕
第62屆金馬獎今（22）日在台北流行音樂中心盛大登場，金曲歌后李竺芯以溫柔又充滿力量的嗓音，回望經典永恆的回憶，並追思逝世影人，包含瓊瑤、張立威、陳光前、許紹雄、顏正國，其中大S（徐熙媛）的身影也再度出現。
李竺芯以一襲黑色魚尾禮服登台，帶來〈我是一片雲〉、〈拄拄仔離開〉、〈伍冬拾冬〉等歌曲，溫暖的嗓音搭配後方大螢幕出現的已逝影人，包含剛離開的顏正國、馮淬帆、許紹雄、坣娜，而大S（徐熙媛）也再度現身螢幕，留給觀眾無限追思。
今年典禮將採不設主持人方式進行，結合表演節目、精心打造影片、頒獎橋段共同串起整場典禮的「現在」、「過去」和「未來」三個章節：由頑童MJ116熱鬧沸騰的開場表演，展現電影人拍片當下的滿腔熱血；黃奇斌和孫盛希攜手同台，唱出電影人的愛與痴迷，展現他們勇敢一路走向充滿無限可能的未來。
