金馬62/金馬史上最慘收音？告五人、戴佩妮表演難逃網友毒舌

第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間在台北流行音樂中心登場，然而收音問題嚴重影響觀賞品質，從開場表演到頒獎環節都出現音響效果不佳的狀況，引發網友大量批評。戴佩妮憑藉《布秧》榮獲最佳電影原創歌曲獎，但她與告五人、9m88的聯合演出仍難逃網友毒舌。

戴佩妮、9m88、告五人今日在金馬獎聯手演出今年入圍歌曲《布秧》、《大濛的暗眠》、《我天生－有病版》（圖／中國時報 陳俊吉、杜宜諳、郭吉銓攝）

典禮一開始，頑童帶來「前往（電影）的陸上是最好的時光」表演時，就有許多觀眾發現收音有嚴重問題，最多人反應聽不到歌手的聲音。網友紛紛在社群平台抱怨：「電視的聲音是真的有點怪」、「連頒獎人聲音都扁平和爆音」、「舞台似乎蠻好看的，但收音還不調整嗎」。

到了第二段表演環節，戴佩妮、9m88、告五人聯手演出今年入圍歌曲《布秧》、《大濛的暗眠》、《我天生－有病版》時，收音問題依然沒有改善。網友們持續在網路上哀號，質疑究竟是歌手表現問題，還是現場收音或電視轉播技術不良。不少觀眾表示：「電視收音很慘」、「車禍的有點嚴重」、「好難聽，音一直飄，又上不去」、「聽得好痛苦，幾乎聽不到音樂」。

戴佩妮憑藉〈布秧〉榮獲最佳電影原創歌曲，結果和告五人表演時，都逃不了網友毒舌批評。 （圖／中國時報 陳俊吉、杜宜諳、郭吉銓攝）

不過網友對不同藝人的表現評價有所差異，9m88的演出獲得較多正面回應，幾乎沒有負面批評，網友認為她「穩定發揮」。對於告五人的表現，有網友表示「告五人比想像中好」、「還是很難聽，但已經比戴佩妮好」。

部分觀眾也將矛頭指向轉播技術，有網友指出「Myvideo聲音完全沒問題」、「北流音響有差嗎，去過幾次覺得很ok啊，是台視的問題吧」，質疑問題可能出在電視轉播而非現場音響設備。

