金馬62／金馬女配蔡淑臻與女兒入圍 喊話「妳若上台我會很開心」

葉子綺帶領大家一起臉頰愛心。（由左至右：鄧濤、陳雪甄、葉子綺、蔡淑臻、黃珮琪。）

本屆金馬獎最佳女配角入圍者有《人生海海》陳雪甄、《左撇子女孩》蔡淑臻、《左撇子女孩》葉子綺、《我家的事》黃珮琪和《女孩不平凡》鄧濤。今（21日）五人出席金馬入圍午宴，年紀最小的葉子綺還帶著大家一起拍照。蔡淑臻與陳雪甄都為走紅毯節食，陳雪甄說，等到典禮結束一定要吃泡麵。

蔡淑臻在《左撇子女孩》中飾演帶著2個女兒在夜市賣麵的底層媽媽，她說自己很開心、很驚喜，尤其跟優秀的演員們一起入圍，更跟一起入圍的女兒葉子綺說：「妳好棒，我真的以妳為榮，妳若上台我會很開心。」

陳雪甄在《人生海海》中飾演撐起一家的的馬來西亞華人女性，她的口音與演技都備受肯定，她是第3次走上紅毯，心裡非常感恩。

葉子綺在《左撇子女孩》中飾演蔡淑臻小女兒，她純真世界裡的可愛視角，推動劇情發展。她拍片時僅6歲，如今9歲，「很期待一起走紅毯，拿到門票就很開心。」有不少演出經歷的話，還在想竹目己的幸運物要帶什麼。

香港女演員鄧濤以《女孩不平凡》首入圍金馬，她在電影一頭亮橘色頭髮，是從澳門到台灣的學生。「很開心，意想不到，我第一部電影，第一次來金馬，我的身體用了一週來消化入圍的感覺。」

黃珮琪在《我家的事》裡飾演姐姐一角，模特兒出身的她，演出這個壓抑的角色，自己都壓力很大。她直說：「謝謝導演信任，相信我做得到。」而她與其他入圍者不一樣，反而怕自己太瘦，而不忌口。

