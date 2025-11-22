金馬62／金馬收音出包？頑童MJ116為金馬獎獻唱 PTT炸鍋：聽不見

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）晚在台北流行音樂中心登場，而典禮開頭的首要表演節目，便是由頑童MJ116重磅登場獻唱，不過卻疑似出現放送事故，傳出現場收音太小聲，引發網友議論。

第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）晚在台北流行音樂中心登場，而典禮開頭的首要表演節目，便是由頑童MJ116重磅登場獻唱。（圖／台視提供）

第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）晚在台北流行音樂中心登場，眾所期待的首要表演節目由頑童MJ116饒舌團體獻唱，不過卻因現場收音設備疑似出現問題，導致收音有太小聲的情況，引發網友熱議，紛紛在PTT上留言，「麥克風沒聲音的感覺」、「聲音發生什麼事」、「聲音好破XDD」、「忽大忽小 喜勒哈嘍」。

因收音太差，引起PTT網民炸鍋。（圖／翻攝自PTT）

