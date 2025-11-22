金馬62／金馬收音出包？頑童MJ116為金馬獎獻唱 PTT炸鍋：聽不見
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）晚在台北流行音樂中心登場，而典禮開頭的首要表演節目，便是由頑童MJ116重磅登場獻唱，不過卻疑似出現放送事故，傳出現場收音太小聲，引發網友議論。
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）晚在台北流行音樂中心登場，眾所期待的首要表演節目由頑童MJ116饒舌團體獻唱，不過卻因現場收音設備疑似出現問題，導致收音有太小聲的情況，引發網友熱議，紛紛在PTT上留言，「麥克風沒聲音的感覺」、「聲音發生什麼事」、「聲音好破XDD」、「忽大忽小 喜勒哈嘍」。
更多FTNN新聞網報導
金馬62不設主持人！表演陣容出爐 頑童MJ116開場、戴佩妮演唱入圍歌曲
金馬62／范冰冰對決高伊玲勝出！《大濛》一票險勝 聞天祥：競賽是殘酷的
金馬62／《大濛》奪最佳劇情片！劇組在意票房 監製李烈「想拿這個獎」
其他人也在看
金馬62 「世外」奪最佳動畫片（1） (圖)
第62屆金馬獎頒獎典禮22日晚間在台北流行音樂中心登場，最佳動畫片由香港動畫「世外」成功抱回獎座，導演吳啓忠（右）、監製暨編劇楊寶文（中）等人一同開心領獎。中央社 ・ 14 小時前
金馬62／影帝影后預測！柯煒林呼聲超高 范冰冰、林依晨雙強對決五五開
第62屆金馬獎即將在今（22）日晚間登場，《大濛》、《眾生相》、《地母》、《深度安靜》、《幸福之路》等強片正面交鋒，其中影帝、影后獎項競爭最受鎂光燈關注。今年入圍者個性鮮明、角色跨度極大，從外省兵、移民家庭，到憂鬱妻子、農村婦女，各自端出代表作，讓影迷提前陷入天人交戰。《三立新聞網》為您統整所有入圍名單，以及呼聲最高的得獎者，帶您一次看。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
金馬62／王品澔登紅毯 全黑西裝「認了暴瘦」！
娛樂中心／饒婉馨報導男星范姜彥豐踢爆妻子粿粿（江瑋琳）偷吃好友王子（邱勝翊），連帶好姐妹簡廷芮也捲入風暴，不僅被質疑幫忙掩護粿粿婚外情，已婚的她還被爆曖昧同在「美國行」的王品澔，甚至傳出老公也知情。雖然簡廷芮和老公昨（11日）雙雙發聲闢謠，不過范姜隨即暗酸「說謊姊妹組」，還被挖出曾在簡廷芮、王品澔情人節合唱影片中，意有所指留言6字。王品澔與何曼希、陳泰河及楊富江以遞獎大使的身分登上紅毯。民視 ・ 12 小時前
金馬62／桂綸鎂「黑蕾絲裹身」底色全透出！41歲狀態太霸氣
娛樂中心／曾郁雅報導第62屆台灣電影金馬獎於週六（22日）於台北流行音樂中心舉行頒獎盛會，本屆金馬獎主持由楊千霈、徐鈞浩、彭千祐攜手合作，影壇大咖眾星雲集來到現場，《民視新聞網》帶您一起搶先看紅毯百花綻放的注目焦點，搶先登場的是主持楊千霈、徐鈞浩、彭千祐現身，除此之外今年以《地母》超反差演出入圍影后的范冰冰是否踏上星光紅毯也成為外界瘋狂討論的焦點。民視 ・ 13 小時前
金馬62／戴佩妮「音準狂飄」慘翻車！網歸咎3問題 下秒仍抱回獎座
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間盛大登場，金曲歌后戴佩妮以范冰冰主演的電影《地母》主題曲〈布秧〉，入圍本屆「最佳原創電影歌曲」，稍早在舞台上展現歌喉，卻疑似因為現場收音忽大忽小，加上音準與原曲有所落差，挨轟翻車。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
金馬獎／紅毯男星帥度比拚！張孝全文青造型超圈粉 林柏宏配色玩出新高度
第62屆金馬獎頒獎典禮今天（22日）在台北流行音樂中心舉辦，頒獎典禮正式開始前的星光大道備受外界矚目，眾星都想在紅毯上呈現最好的一面，男星的禮服款式選擇沒有女星多，不過大家還是絞盡腦汁，選擇最能展現出自己優點的衣服穿上身。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 13 小時前
金馬62／首獲金馬獎陳雪甄「配角發光」感言惹哭網友 雙喜臨門兒子也獲金馬
陳雪甄以電影《人生海海》勇奪「最佳女配角獎」，而且是獲評審團15票一致通過，這也是她演藝生涯首度獲得金馬獎的肯定。陳雪甄在慶功宴上接受訪問時表示，這讓她有一種努力這麼多年終於被看見、被肯定的感覺，更笑稱現在只想要好好地喝一杯慶祝。不過，陳雪甄坦言還沒想到獎座要放在哪，「我家已經沒空間了，可能要喬一下。」鏡報 ・ 5 小時前
金馬獎／范冰冰不來了！導演張吉安鬆口：會以特別方式出現
第62屆金馬獎今（22）日舉行頒獎典禮，范冰冰以《地母》入圍最佳女主角，究竟會不會出席典禮成為一大焦點，對此，導演張吉安也做出回應。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 15 小時前
金馬62｜收音翻車！戴佩妮演唱讓網友搖頭 下秒得獎原曲驚艷全場
第62屆金馬獎頒獎典禮今晚（11/22）在台北流行音樂中心登場，金曲歌后戴佩妮以電影《地母》主題曲〈布秧〉入圍最佳原創電影歌曲，然而現場演唱時卻因音準與原曲不同，讓網友聽了直搖頭，不過戴佩妮最後仍成功抱回獎項，得獎播放原曲時，網友大讚好聽。太報 ・ 13 小時前
金馬62今揭曉新科帝后 范冰冰是否現身成焦點
華語年度盛事第62屆金馬獎頒獎典禮今(22日)晚7時將在台北流行音樂中心登場，將揭曉新科影帝、影后等得主。外傳奪后呼聲相當高的中國演員范冰冰有可能「驚喜現身」，將是今晚關注一大話題。此外，入圍11項的《大濛》能帶走多少獎項同樣備受矚目。 今年第62屆金馬獎不設典禮主持人，而是由演員王淨接下重任，以配音的方式在典禮中唸讀所有入圍名單。頒獎嘉賓陣容是本屆金馬一大亮點，共集結20多位金獎得主，包括每年最挺金馬的導演李安、日本影帝西島秀俊及張震、張孝全、劉冠廷、林柏宏、桂綸鎂、林嘉欣、謝盈萱等，共同為典禮增添光彩。 今年影帝、影后競爭激烈，究竟獎落誰家即將揭曉。外傳以《地母》角逐金馬影后聲勢相當高的中國演員范冰冰有可能現身，雖然尚未證實，但已經掀起高度討論，成為典禮前最具話題的焦點之一。 今年入圍11項的《大濛》被視為陳玉勳執導以來的代表作，也是本屆最佳劇情片奪獎呼聲高的強片，已經搶先拿下觀眾票選獎。《左撇子女孩》由新銳導演鄒時擎執導，入圍9項；《地母》與《我家的事》各入圍8項，也都被期待能有所斬獲。 沈可尚執導的《深度安靜》則入圍7項，包括最佳新導演、最佳改編劇本、最佳女主角、最佳男主角、最中央廣播電台 ・ 1 天前
子瑜帶TWICE登高雄！玉澤演暖喊「歡迎來台」網笑：比台灣人還台
不僅大批粉絲爭相接機外，目前正在台中拍戲的男神玉澤演也在IG曬出他拍下TWICE來台的新聞畫面，寫下：「歡迎來到台灣」，引來網友笑翻：「玉澤演比我還像台灣人」、「連男神都歡迎子瑜回台」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
台綜遭轟30年沒進步！她揭關鍵原因：掌握遙控器的人
台綜遭轟30年沒進步！她揭關鍵原因：掌握遙控器的人EBC東森娛樂 ・ 1 天前
甜到長螞蟻！李玉璽喝喜酒合體許允樂「親密摟腰」閃瞎網：真的好配
女星許允樂在今年（2025）大方認愛小6歲男星李玉璽後，越愛越高調，不時就會在社群中曝光兩人的生活點滴，昨（21日）許允樂曬出跟李玉璽「人生四格照」，讓網友看了紛紛直呼：「好閃」、「好甜好喜歡你們的互動」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
（影）（直擊）等了10年！子瑜燦笑揮手抵高雄 台粉大喊：歡迎回家
韓國天團TWICE成員子瑜出道10年，終於將在明天（22日）於高雄世運主場館演唱兩天，7名成員在下午2點多抵達小港機場，受到熱烈歡迎。而子瑜則在下午4時左右現身入境大廳，簡直要掀起暴動，粉絲大喊「歡迎回家」，現場十分熱烈。TWICE自2015年出道之後，從來沒有在台灣舉行公開活動，僅娜璉在今年夏天在自由時報 ・ 1 天前
畢書盡父親遭通緝5年！「返台遭捕」 本人回應了
畢書盡父親遭通緝5年！「返台遭捕」 本人回應了EBC東森娛樂 ・ 1 天前
金馬62十大亮點》西島秀俊和桂綸鎂頒大獎 范冰冰扮醜搶影后
超過一甲子的華語電影圈盛事第62屆金馬獎於22日在臺北流行音樂中心舉行，今年提名名單揭曉，《大濛》11項成入圍大贏家，《左撇子女孩》入圍9項緊追在後，《地母》與《我家的事》各入圍8項並列第三。此外，頒獎嘉賓請來西島秀俊，年年出席金馬盛事的李安也不缺席，許瑋甯、李國煌、鳳小岳受邀當頒獎人，表演節目更令人期待。中時新聞網 ・ 1 天前
「小龍女」權喜原拒收食物禮物被嚇壞 驚悚原因曝光令人作嘔
權喜原在社群貼文中向粉絲表達感謝，表示珍惜大家的心意，但也誠懇說明：「零食、飲料等食物類禮物，未來可能無法再收下。」她語氣溫和但坦率地指出，過去竟曾收到粉絲吃過一半的食物，這種行為讓她感到不適，因而決定公開說明，「我有時候看到大家吃到一半的食物拿來送我，...CTWANT ・ 1 天前
雷/《親愛的X》新男人洪宗玄登場：神秘身份引爆好奇！「金裕貞X黃寅燁」轟轟烈烈熱戀 衝擊劇情急轉直下...兩角色悽慘下線
熱播夯劇《親愛的X》每週劇情都有爆炸性發展！該劇全劇共12集，目前已播至第8集，正式進入下半場劇情，劇情可以說是高潮迭起拍案叫絕！該劇由金裕貞、金永大、金度勳、李烈音主演，劇中金裕貞飾演的「白雅珍」正式展開頂級女明星之路，與黃寅燁飾演的「許仁康」陷入熱戀中，但劇情急轉直下，有著驚人發展，而隨著劇情延展，又有新角色登場，洪宗玄飾演的「文道赫」即將為劇情帶來新高潮！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前
林映唯今辦婚禮！老公甜吻告白「妳不再是一個人」讓她泛淚
林映唯年初被交往三年多的男友Richard求婚成功，飛往充滿浪漫氣息的羅馬拍攝婚紗，今（21）日終於舉辦婚禮，正式升格為夫妻，下午先於萬豪酒店戶外場地舉行證婚儀式。證婚戶外區以「野性自然」為主題，只見這對新人緩步出場，現場賓客尖叫及掌聲不斷。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前