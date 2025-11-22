金馬62｜金馬獎2025完整入圍+得獎名單、直播平台一次看
2025 年「第 62 屆金馬獎」即將於 11 月 22 日 在 臺北流行音樂中心 盛大舉行，台灣觀眾可透過 台視頻道 全程收看典禮與星光大道直播。今年紅毯主持陣容依舊星光熠熠，由 楊千霈 領軍，搭檔第三度接棒的 徐鈞浩 與曾任金馬 60 遞獎大使的 彭千祐，共同迎接今年最受矚目的影人們。
本屆入圍競爭激烈，陳玉勳執導的《大濛》以 11 項提名 成為最大贏家；代表台灣角逐 2026 奧斯卡的《左撇子女孩》也緊追其後，拿下 9 項入圍；而《地母》與《我家的事》則各獲 8 項提名，在技術與表演類別全面開花，成為金馬 62 的焦點之作。
2025金馬獎入圍名單公布
最佳導演
陳玉勳《大濛》
曹仕翰《南方時光》
廖克發《人生海海》
李駿碩《眾生相》
張吉安《地母》
最佳男主角
許瑞奇《好孩子》
柯煒林《大濛》
張孝全《深度安靜》
張震《幸福之路》
藍葦華《我家的事》
最佳女主角
方郁婷《大濛》
劉若英《我們意外的勇氣》
林依晨《深度安靜》
高伊玲《我家的事》
范冰冰《地母》
最佳男配角
金士傑《深度安靜》
黃鐙輝《左撇子女孩》
曾敬驊《我家的事》
姚淳耀《我家的事》
黃秋生《今天應該很高興》
最佳女配角
陳雪甄《人生海海》
蔡淑臻《左撇子女孩》
葉子綺《左撇子女孩》
黃珮琪《我家的事》
鄧濤《女孩不平凡》
最佳新導演
沈可尚《深度安靜》
Lloyd Lee CHOI《幸福之路》
鄒時擎《左撇子女孩》
潘客印《我家的事》
陳思攸《核》
最佳新演員
牧森《進行曲》
劉敬《失明》
馬士媛《左撇子女孩》
張迪文《眾生相》
林怡婷《恨女的逆襲》
最佳原著劇本
陳玉勳《大濛》
廖克發《人生海海》
鄒時擎、Sean Baker《左撇子女孩》
卓楷羅《遼河的士》
李駿碩《眾生相》
最佳改編劇本
楊寶文《世外》
陸欣芷、沈可尚《深度安靜》
Lloyd Lee CHOI《幸福之路》
潘客印《我家的事》
傅世晏《柔似蜜》
最佳音效
高偉晏、張凱彤、林先敏《小蟲蟲大冒險》
簡豐書、湯湘竹《大濛》
陳維良、Narubett Peamyai、Elwin T.《96 分鐘》
杜篤之、張芬瑄、陳冠廷《地母》
黎志雄《殺手》
最佳剪輯
雪美蓮《隱蹟之書：重寫自我》
賴秀雄《大濛》
Sean Baker《左撇子女孩》
石馬《眾生相》
杜光瑋《不可能女孩》
最佳攝影
陳大璞《深度安靜》
李永畧《幸福之路》
陳克勤、高子皓《左撇子女孩》
王金城《96 分鐘》
梁銘佳《地母》
最佳視覺效果
梁志仁、黃其彥、陳文杰、陳彩君《小蟲蟲大冒險》
郭憲聰、陳姵均《大濛》
温兆銘、林韋宏、胡宏愈、傅琬婷《96 分鐘》
陳子謙《殺手#4》
最佳美術設計
王誌成、尤麗雯《大濛》
蔡珮玲《深度安靜》
張軼峰、袁筱凡《南方時光》
蘇國豪《96 分鐘》
殷倩楊、吉本幸人《殺手#4》
最佳造型設計
Shahreens、佘美璇《好孩子》
許力文《大濛》
鄭宇培《南方時光》
黃菊清、陳嘉偉、吳玉英、黃可欣《地母》
霍曉彤、Kato Miyuki《殺手#4》
最佳動作設計
洪昰顥、范家銘《進行曲》
洪昰顥《96 分鐘》
羅浩銘《觸電》
黃泰維、陳嘉玲《恨女的逆襲》
坂本浩一《殺手#4》
最佳原創電影音樂
周莉婷、CMgroovy、馮穎琪《世外》
王榆鈞、澎葉生《甘露水》
Charles Humenry《幸福之路》
福多瑪《人生海海》
余家和、張吉安《地母》
最佳原創電影歌曲
《大濛的暗眠》 — 陳玉勳、盧律銘（作詞）、盧律銘（作曲）、9m88（演唱）／《大濛》
最佳劇情片
《大濛》
《人生海海》
《左撇子女孩》
《眾生相》
《地母》
最佳紀錄片
《從來》導演：陳德明
《大風之島》導演：許雅婷
《甘露水》導演：黃邦銓、林君昵
《春雨424》導演：馮賢賢
《隱蹟之書：重寫自我》導演：雪美蓮
最佳動畫片
《世外》導演：吳啟忠
《小蟲蟲大冒險》導演：袁建滔
最佳劇情短片
《這不是我的牛》導演：林治文
《綠湖》導演：朱臨惟
《膝跳反應》導演：王鵬然
《疊羅漢》導演：胡鹿
《兩個女導演》導演：柳依依
最佳紀錄短片
《侯硐奇譚》導演：宋承穎、胡清雅
《哥哥死後去了哪裡》導演：陳俊維
《第九十三封信之後》導演：林佑恩、劉燕美
《孩子》導演：蔣宣念、戢航
《她的碎片》導演：許慧如
最佳動畫短片
《再見，海浪》導演：楊蕊菡
《91次擊碎》導演：楊宇欣
《螳螂》導演：謝文明
《工》導演：吳承筠
《風的前奏》導演：黃小珊
2025金馬獎哪裡看？
活動時間：2025年11月22日（六）17:30星光大道 、19:00頒獎典禮
活動地點：台北流行音樂中心
網路直播：金馬官方海外除了新加坡（StarHub）、馬來西亞（Astro）各有當地電視台直播外，其餘地區皆可透過金馬與台視YouTube同步觀賞
2025金馬獎MyVideo這裡看
2025金馬獎LINE TODAY這裡看
金馬官方YouTube「星光大道」
金馬官方YouTube「頒獎典禮」
