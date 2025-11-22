金馬62／金馬5美出爐！9m88美背大放送 林依晨深V辣度破表
第62屆金馬獎於今（22）日在台北流行音樂中心正式登場，眾多男星、女星齊聚紅毯，並以最耀眼、最迷人的造型成為目光焦點。《EBC東森新聞》為您整理今晚驚豔全場的紅毯5美。
陳雪甄
陳雪甄。（圖／東森娛樂）
陳雪甄今年以《人生海海》入圍最佳女配角獎，她在片中飾演一位馬來西亞華人女性，並在劇中大秀演技，除了完美演繹在地口音外，也在劇中看見她身兼妻子、媽媽、女兒角色的不易。陳雪甄以一襲白色薄紗禮服現身星光大道，胸口深V以及魚尾設計長裙，火辣曲線一覽無遺，加上價值1500萬台幣的珠寶飾品點綴，讓她在紅毯上宛如仙女降臨一般，耀眼動人。
方郁婷
方郁婷。（圖／東森娛樂）
在剛出道時，方郁婷就以《美國女孩》奪下第58屆金馬獎最佳新演員獎，被形容為「SSR級」（超級稀有）新人的她，今年再度以電影《大濛》入圍最佳女主角獎。方郁婷身穿兩件式黑色亮片禮服登上星光大道，俐落剪裁的長裙襯托出她的好曲線，配戴BVLGARI珠寶點綴，整個人散發沉穩且不容忽視氣場，步伐自信優雅，頗具得獎氣勢，瞬間成為紅毯焦點。
9m88
9m88。（圖／東森娛樂）
9m88在今年以歌曲〈大濛的暗眠〉入圍最佳原創歌曲獎，她也會在今日的頒獎演唱此曲，帶領大家走入歌曲的故事中。她今日以火辣西裝造型亮相星光大道，後方挖空大方放送香肩和美背，性感中帶著俐落氣場。整體造型既自信又帶魅力，每一步都散發強烈存在感。
林依晨
林依晨。（圖／東森娛樂）
林依晨以電影《深度安靜》入圍最佳女主角獎，而這也是她在時隔22年後，再次入圍金馬獎。林依晨表示，這次的服裝靈感來自她的女兒，由於女兒喜歡美人魚，因此她將「美人魚」作為金馬造型的設計發想。星光大道上，林依晨以深V設計的禮服現身，大方展現肌膚線條，優雅又帶著一絲性感，完美呼應美人魚的浪漫氣息，成為紅毯焦點。
蔡淑臻
蔡淑臻。（圖／東森娛樂）
曾榮獲金鐘視后與金鐘最佳女配角的演員蔡淑臻，今年以電影《左撇子女孩》首度入圍金馬獎。她出席金馬獎頒獎典禮時，身穿一襲粉色洋裝踏上紅毯，只見她的上半身採高領褶皺設計，接著在頸間加上華麗珠寶，下半身則是採高衩設計，展現漂亮美腿，讓姣好身材一覽無遺。在每一道步伐中，蔡淑臻的手足間都充滿從容與自信，吸引全場目光，閃光燈此起彼落，將她映照得更加耀眼。
