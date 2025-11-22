金馬62／鏡電視雙片叩關！《第九十三封信之後》、《侯硐奇譚》同入圍
第62屆金馬獎今（22日）於台北流行音樂中心盛大舉行，鏡電視以「另一種注目」系列作品《第九十三封信之後》及《侯硐奇譚》雙雙入圍「最佳紀錄短片」，不僅寫下鏡電視成立以來首次叩關金馬獎，更是競爭同一獎項，成為本屆紀錄短片競賽的亮點，兩製作團隊今天也踏上星光大道紅毯享受入圍肯定的鎂光燈。
金馬影展執委會執行長、影評人聞天祥在11月11日主持《第九十三封信之後》金馬首映映後座談時，表示今年5部入圍金馬紀錄短片中，有2部來自鏡電視，評審到最後才發現這件事，他更說到：「『另一種注目』是繼公視『紀錄觀點』之後，台灣最好、最重要的紀錄片出產地，希望可以一直經營下去。」對鏡電視在紀錄片上的製作量能表示肯定。
《第九十三封信之後》內容記錄主角吳亭瑩的生命旅程，她在取得博士學位同年確診腦瘤，術後長期承受頭痛、癲癇及肢體僵硬，經歷四年無效治療後，向瑞士安樂死機構寄出求助信。透過九十多封往返書信，她逐步探索生死之間的難題。本片於2025台北金馬影展首度公開放映後，深獲觀眾與影評好評。
星光大道上，導演林佑恩、劉燕美攜後製團隊邱程勇、康銪倫、陳奕瑾、莊淳淨走上紅毯，共同分享入圍榮耀。紅毯主持人楊千霈也趁機問紀錄片主角在九十三封信之後的近況如何，導演林佑恩回覆說：「她目前還沒有決定要去，希望她的身體可以慢慢好起來，我們都期待奇蹟。」
另一部入圍作品《侯硐奇譚》，收錄逾十則侯硐地區的異事傳說，橫跨日本殖民時期、礦業發展時期以及現代保存礦業文史的階段，展現深山礦業聚落的神祕與人文底蘊。《侯硐奇譚》今年屢獲國內外影展肯定，包括第47屆金穗獎評審團特別獎、山形國際紀錄片影展（YIDFF）「亞洲千波萬波」單元東北電化工業賞（Award of Excellence），更在本屆金馬獎角逐最佳紀錄短片，更為作品寫下亮眼成績。
導演宋承穎、胡清雅多次於得獎致詞中感謝「仍願意說故事的礦工」，因此本次星光大道除混音師黃子芸外，也邀請受訪礦工毛振飛、周朝南、柯茂琳、顏朝福、林正福、劉寶麟一同走上紅毯，象徵作品背後的共同記憶與故事力量。
更多鏡報報導
金馬62／紅毯5帥出爐！張孝全帶「兒子給的幸運物」 曾敬驊甩殺人魔氣息
金馬62／范冰冰出席金馬獎吊足胃口 紅毯證實確定缺席「心與金馬同在」
金馬62／粿王風波後首露面！王品澔後台認暴瘦6公斤 尷尬狂跳針「這句話」
其他人也在看
子瑜帶TWICE登高雄！玉澤演暖喊「歡迎來台」網笑：比台灣人還台
不僅大批粉絲爭相接機外，目前正在台中拍戲的男神玉澤演也在IG曬出他拍下TWICE來台的新聞畫面，寫下：「歡迎來到台灣」，引來網友笑翻：「玉澤演比我還像台灣人」、「連男神都歡迎子瑜回台」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 1 天前
金馬62／大S最後一次「現身」三金！李竺芯唱哭觀眾 全場一片淚海
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間盛大登場，追思已故影視工作者橋段，由金曲歌后李竺芯獻聲，帶來〈魯冰花〉、〈只要為你活一天〉、〈我是一片雲〉、〈拄拄仔離開〉、〈Love〉、〈伍冬拾冬〉，大螢幕陸續出現1年來逝世影人，現場氣氛相當感傷。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 3 天前
金馬獎完整得獎名單／范冰冰、張震奪最佳男女主角獎 《大濛》成最大贏家
第62屆金馬獎22日於台北流行音樂中心盛大舉辦，今年入圍競爭激烈，紅毯也星光熠熠。值得一提的是，7位金馬影后將齊聚，包含了、翁倩玉、楊貴媚、桂綸鎂、林嘉欣、謝盈萱、林品彤、鍾雪瑩。而《孤味》三姐妹謝盈萱、徐若瑄、孫可芳將一同頒發終身成就獎給片中的媽媽陳淑芳。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 22 小時前
林依晨無緣影后！霸氣喊「會站在這裡一輩子」：遲早會拿到
第62屆金馬獎頒獎典禮昨（22）日登場，本屆最佳女主角獎堪稱「死亡之組」，入圍之一的林依晨產後短短五個月便強勢回歸，以藍紫漸層雕花禮服驚艷全場，不過最終影后由《地母》范冰冰拿下，與影后頭銜擦身而過。不過林依晨也不灰心，霸氣喊話「反正我會站在這裡一輩子，遲早會拿到」。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
甜到長螞蟻！李玉璽喝喜酒合體許允樂「親密摟腰」閃瞎網：真的好配
女星許允樂在今年（2025）大方認愛小6歲男星李玉璽後，越愛越高調，不時就會在社群中曝光兩人的生活點滴，昨（21日）許允樂曬出跟李玉璽「人生四格照」，讓網友看了紛紛直呼：「好閃」、「好甜好喜歡你們的互動」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
（影）（直擊）等了10年！子瑜燦笑揮手抵高雄 台粉大喊：歡迎回家
韓國天團TWICE成員子瑜出道10年，終於將在明天（22日）於高雄世運主場館演唱兩天，7名成員在下午2點多抵達小港機場，受到熱烈歡迎。而子瑜則在下午4時左右現身入境大廳，簡直要掀起暴動，粉絲大喊「歡迎回家」，現場十分熱烈。TWICE自2015年出道之後，從來沒有在台灣舉行公開活動，僅娜璉在今年夏天在自由時報 ・ 1 天前
范冰冰曬哭後懵照喊幸福！替大馬奪金馬影后 工作室說完「寶島最佳女主角」突刪文
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導范冰冰昨（22）日憑藉《地母》拿下金馬獎最佳女主角，正在外地拍戲的她無法出席，由導演張吉安代領獎項，並與她現場連線，...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
金馬62十大亮點》西島秀俊和桂綸鎂頒大獎 范冰冰扮醜搶影后
超過一甲子的華語電影圈盛事第62屆金馬獎於22日在臺北流行音樂中心舉行，今年提名名單揭曉，《大濛》11項成入圍大贏家，《左撇子女孩》入圍9項緊追在後，《地母》與《我家的事》各入圍8項並列第三。此外，頒獎嘉賓請來西島秀俊，年年出席金馬盛事的李安也不缺席，許瑋甯、李國煌、鳳小岳受邀當頒獎人，表演節目更令人期待。中時新聞網 ・ 1 天前
陳匡怡金馬夜再談張孝全 重申「根本不想承認被他追求過」
41歲張孝全今年以《深度安靜》入圍第62屆金馬獎最佳男主角獎，昨(22日)他一身帥氣黑西裝現身，可惜最後未能拿獎；而過去和他傳過緋聞的女星陳匡怡，昨恰好有感而發在臉書發文，重申根本不想承認被他追求過。中時新聞網 ・ 3 小時前
金馬62／張震「2摘金馬影帝」自己也嚇爛！「爆出大實話」全場笑噴
娛樂中心／曾郁雅報導第62屆台灣電影金馬獎於週六（22日）於台北流行音樂中心舉行頒獎盛會，本屆主持由楊千霈、徐鈞浩、彭千祐共同攜手，本屆「最佳男主角」獎項，由金馬影展閉幕片《最親愛的陌生人》飾演跨國夫妻的日本影帝西島秀俊與金馬影后桂綸鎂擔任頒獎人，現場宣布「《幸福之路》張震」封帝掀起全場尖叫，獲獎張震瞪大眼睛，上台喊出1句大實話讓全場笑出來了。民視 ・ 6 小時前
金馬獎／范冰冰不來了！導演張吉安鬆口：會以特別方式出現
第62屆金馬獎今（22）日舉行頒獎典禮，范冰冰以《地母》入圍最佳女主角，究竟會不會出席典禮成為一大焦點，對此，導演張吉安也做出回應。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 17 小時前
黃鐙輝入圍金馬！遭萁媽討「得獎換沙發」他無奈：還得自掏腰包
男配角獎，姚淳耀、曾敬驊都以《我家的事》入圍，姚淳耀立刻搶話：「我希望我得獎」，絲毫沒有要讓給「兒子」；黃鐙輝透露岳母萁媽對於他入圍金馬很驚訝，「她說如果我得獎，她要換沙發」，不過金馬並沒有獎金，讓他哭笑：「還得自掏腰包」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「小龍女」權喜原拒收食物禮物被嚇壞 驚悚原因曝光令人作嘔
權喜原在社群貼文中向粉絲表達感謝，表示珍惜大家的心意，但也誠懇說明：「零食、飲料等食物類禮物，未來可能無法再收下。」她語氣溫和但坦率地指出，過去竟曾收到粉絲吃過一半的食物，這種行為讓她感到不適，因而決定公開說明，「我有時候看到大家吃到一半的食物拿來送我，...CTWANT ・ 1 天前
林映唯今辦婚禮！老公甜吻告白「妳不再是一個人」讓她泛淚
林映唯年初被交往三年多的男友Richard求婚成功，飛往充滿浪漫氣息的羅馬拍攝婚紗，今（21）日終於舉辦婚禮，正式升格為夫妻，下午先於萬豪酒店戶外場地舉行證婚儀式。證婚戶外區以「野性自然」為主題，只見這對新人緩步出場，現場賓客尖叫及掌聲不斷。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
郭書瑤西裝開深Ｖ「裡面0布料」！猛炸2巨獸萬人瘋看
娛樂中心／楊佩怡報導35歲女星郭書瑤當年憑藉「殺很大」廣告一夕成名，清純臉蛋與魔鬼身再加上可愛娃娃音，成為無數少男的夢中情人，跨足影視圈後也端出許多好作品，接連拿下金馬和金鐘獎項。不過成功轉型實力派演員，郭書瑤在社群仍保持發福利習慣，21日她連曬5張辣照，只見她穿著西裝外套，定睛一看衣服裡竟「一絲不掛」，豐滿上圍曲線全被看光。民視 ・ 1 天前
金馬62／曾窮到繳不出房租！25歲女星「首次演戲就上馬」險把導演當詐騙
第62屆金馬奬今（22）日隆重登場，稍早公布最佳新人獎由馬士媛《左撇子女孩》抱回，成功擊敗勁敵牧森《進行曲》、劉敬《失明》、張迪文《眾生相》、林怡婷《恨女的逆襲》，成為超強黑馬。馬士媛在後台難掩激動情緒，直呼：「說不太出話來的感覺，很感謝、也很不可思議，滿滿的感謝。」三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
台八男星「慘遭石擊」大飆戲！傷口引來蒼蠅啃食 她身心俱疲哭到淚崩
八點檔飾演「飛宏」的何豪傑慘遭曾子益飾演的「克帆」綁架並毆打，驚險情節讓觀眾看得心驚膽戰。何豪傑、楚宣與曾子益透露拍攝內幕，分享了這場「綁架戲」背後的艱辛與趣事。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前