金馬62／開場表演疑放送事故！頑童MJ116嗨唱爆「收音災難」

第62屆金馬獎開場表演疑似發生「收音事故」，引發觀眾熱議。（圖／翻攝自臉書，金馬影展 TGHFF）

第62屆金馬獎今天（22日）晚間在台北流行音樂中心登場，這次典禮延續「無主持人」形式，眾星雲集。沒想到，典禮才剛開場，頑童MJ116表演時就疑似發生「收音事故」，引發觀眾熱議。

據了解，本屆開場影片致敬由林依晨、張孝全、曾敬驊、高伊玲等人領銜演出的動作電影《96分鐘》，從高鐵車廂走入典禮舞台，接著由頑童MJ116接棒登場表演。本應帶來震撼開場，卻疑似因麥克風或音控問題，導致演唱聲音忽大忽小，影響觀賞效果。

收音狀況隨即在網路引起討論，許多網友批評「台視收音災難」、「聲音一下有一下沒有」；也有人表示，現場實際聽感清晰，可能是轉播端設備出問題。目前典禮相關單位尚未就事故作出回應。

