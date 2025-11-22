金馬62》陳意涵事業線搶鏡！桂綸鎂透膚黑蕾絲散冷豔氣場

陳意涵、桂綸鎂紅毯造型。(陳俊吉攝影)

第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日在臺北流行音樂中心盛大登場，紅毯自傍晚5點半開始，眾星依序亮相，為晚間7點的典禮揭開序幕。今年的紅毯上，陳意涵與桂綸鎂成為媒體焦點，各自以截然不同的風格驚豔全場。

受邀擔任頒獎嘉賓的陳意涵選穿深墨綠短洋裝踏上紅毯。禮服以大量褶皺打造立體份量感，兩側延伸的垂墜袖宛如小斗篷般包覆手臂，一字領搭配深V讓肩頸線條格外亮眼。她特別配上一條亮彩大寶石項鍊，讓沉穩色系多了戲劇張力，整體造型既性感又有個性。

女星陳意涵。(陳俊吉攝影)

另一邊的桂綸鎂則以黑色蕾絲薄紗長裙展現冷豔魅力。禮服以細緻透膚蕾絲為主體，搭配輕盈的紗質裙襬，呈現若隱若現的迷人氛圍。簡約剪裁配上柔和線條，既優雅又保留她一貫的沈穩氣質，使她在紅毯上散發極強存在感。桂綸鎂也祝福因《深度安靜》入圍最佳男主角的張孝全，兩人曾在《女朋友。男朋友》合作，桂綸鎂表示：「我祝福你，朋友」。

