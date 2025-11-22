金馬62／陳意涵紅毯秀香肩美背 受訪喊話老公：想分享喜悅
華人電影盛事之一的第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日在台北流行音樂中心舉辦，藝人陳意涵也在本屆擔任頒獎嘉賓之一，與藝人翁倩玉一同為今年度的原創電影音樂、原創電影歌曲當頒獎人。
陳意涵大秀美背、香肩。圖／金馬執委會提供
陳意涵今天在紅毯亮相時，以一身墨綠色洋裝登場，該件洋裝採用一字領，大方秀出香肩、美背，展現陳意涵的好身材，配戴的綠寶石項鍊也相當搶眼，替她這一身打扮增添了一些典雅。
陳意涵這身洋裝相當有特色。圖／台視
陳意涵在後台受訪時也透露，剛好她頒的獎老公許富翔也有入圍（《有病才會喜歡你》入圍本屆原創電影歌曲），希望可以一起分享他的喜悅。
責任編輯／陳俊宇
