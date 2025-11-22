金馬62/陳意涵紅毯秀香肩美背！隔空放閃替老公打氣

第62屆金馬獎頒獎典禮於22日晚間在台北流行音樂中心盛大舉行，紅毯上星光熠熠。藝人陳意涵以一身墨綠色洋裝亮相，成為紅毯上的焦點。這件洋裝採用一字領設計，展現了她的香肩和美背，搭配的綠寶石項鍊更是增添了幾分優雅。陳意涵在頒獎典禮上擔任頒獎嘉賓，與藝人翁倩玉一起頒發原創電影音樂及原創電影歌曲的獎項。

藝人陳意涵以一身墨綠色洋裝亮相，成為紅毯上的焦點。（圖／中國時報 陳俊吉、杜宜諳、郭吉銓攝）

陳意涵透露，頒發的獎項中，她的丈夫許富翔也有入圍，這讓她倍感興奮。她表示希望能與老公一同分享這份喜悅，展現了他們之間的甜蜜情感。

