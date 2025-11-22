【金馬62】陳淑芳心中有愛 永遠燦爛
記者王丹荷／綜合報導
金馬62終身成就獎陳淑芳昨晚由曾共演《孤味》的3位女兒謝盈萱、 徐若瑄、孫可芳獻獎，她感謝金馬62給予這座這麼珍貴的終身成就獎，「從19歲踏進攝影棚到現在，已經超過一甲子，這68年來演過上百部電影，好多好多角色名字都忘記了。」她感謝金馬的肯定，「我要努力繼續再做，希望不辜負金馬對我的期望，還要邀請銀髮族們跟我一樣，有微笑、有熱情，活得快樂，心中有愛、永遠是燦爛的。」
陳淑芳表示，有時1場戲要拍10、20遍，凌晨、天亮都還在拍，就是為呈現最好給觀眾，「有時候一哭哭不停，導演喊卡也沒聽到，哭到回到家裡躺在床上、哭著睡著，可是，我從不喊『我累了』。」她希望一輩子演下去，那也是屬於她個人的《孤味》，感謝過去曾合作過的導演、製作，攝影師、編劇、劇組夥伴們，「有你們的專業、真情成就了我，今天才能站在這裡。」
陳淑芳提到，以前人說得獎後就等於退休，「我說不是，是要更上一層樓」，「從19歲演到現在，我自己可以寫1本電視電影史，當時是黑白膠捲配音做成的，現在是數位、彩色的，這中間經過這麼多年，相信在臺灣沒有人比我更久，我希望把臺灣這些好的傳承下去，讓年輕一輩更發光發亮，讓大家知道臺灣是這麼好的地方。」
終身成就獎得主陳淑芳，感謝金馬62給予如此珍貴的獎項。（記者葉軒瑜攝）
