金馬62／陳淑芳爆淚宣言「這是屬於我一個人的孤味！」 86歲影后獲終身成就獎誓言「永不退休」

陳淑芳獲金馬62終身成就獎。

第62屆金馬獎頒獎典禮今（22日）晚舉行，由從影長達67年的資深演員陳淑芳獲得終身成就獎，86歲陳淑芳2020年曾以《孤味》《親愛的房客》創下同一年獲得金馬影后與女配角的紀錄，也於今年同獲金馬、金鐘「終身成就獎」、「特別貢獻獎」。陳淑芳上台時表示，雖然拍戲常常拍到天亮，一場戲可能要重複很多遍，「雖然如此，我從不喊累，從事影視是我的志趣，我希望能一輩子演下去，這是屬於我一個人的孤味。」

典禮上由《孤味》裡的三姊妹徐若瑄、謝盈萱與孫可芳獻獎，陳淑芳上台時全場來賓起立為她鼓掌，陳淑芳一上台先擁抱三個女兒，哽咽說：「大家好，我是演員陳淑芳，非常感謝金馬62給我這一座這麼珍貴的終身成就獎，從19歲踏進攝影棚到現在，算算已經超過一甲子。」

誓言演到不能演 絕不漲價

「我真的演過上百部電影，真的好多（角色）名字都忘記。有時候角色情緒太沉重，一哭哭不停，導演喊卡都不知道，回到家哭到睡著。」

陳淑芳謝謝所有支持她的人，「演藝圈這條路走下來非常困難，但是我願意走到我不能走、演到我不能演，只要你們知道我是陳淑芳，那怕只有一句話、一場戲，我都會演，我陳淑芳不漲價！」

陳淑芳獲金馬62終身成就獎，喊話演到不能演，絕不漲價！

涉獵電影、電視劇、配音領域 提攜後進

陳淑芳是國立藝專戲劇科第1屆的學生，還未畢業就擔綱演出電影女主角，44歲時與侯孝賢、楊德昌、吳念真、林正盛等導演合作，從《風櫃來的人》（1983）、《殺夫》（1984）、《青梅竹馬》（1985）、《戀戀風塵》（1986）、《桂花巷》（1987）、《悲情城市》（1989）、《多桑》（1994）、《春花夢露》（1996）、《天馬茶房》（1999）等都有她身影。

除了電影，她也拍電視劇，還擔任配音，她為謝文明導演的金馬獎最佳動畫短片《夜車》（2020）獻聲，而兩人再度合作的動畫短片《螳螂》也獲今年金馬「最佳動畫短片」，謝文明上台特別感謝陳淑芳義助。

而她不計戲份與製片規格的雅量，也造就演藝生涯的高峰。她因接演許承傑導演的短片《孤味》（2017），才有後來衍生為長片並讓她榮登金馬影后的《孤味》（2020）。

金馬執委們強調這座終身成就獎不只肯定陳淑芳的演技，更是向她持續不斷獻身表演藝術的致敬，邁入影壇已68年的陳淑芳身體力行地示範：表演，可以是一輩子的追求。



