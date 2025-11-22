金馬62／陳淑芳獲終身成就獎！《孤味》三女兒同任頒獎者
娛樂中心／饒婉馨報導
第62屆金馬獎今（22）日晚間於台北流行音樂中心盛大舉行，許多優秀電影人齊聚一堂，希望成功拿下獎座。資深演員「國民阿嬤」陳淑芳榮獲「終身成就獎」，也是今年金鐘「特別貢獻獎」得主，還曾在2020年創下同一年獲得金馬影后與女配角的紀錄，她在獲獎感言結尾大喊「我陳淑芳不漲價」。
陳淑芳從影超過一甲子，演出作品超過200部。（圖／金馬執委會提供）
徐若瑄（最左）、孫可芳（中）、謝盈萱（最右）在電影《孤味》飾演陳淑芳的三個女兒。（圖／台視提供）
第62屆金馬獎終身成就獎由演員陳淑芳拿下，頒獎嘉賓還特別邀請《孤味》當中的三姊妹女兒，謝盈萱、徐若瑄、孫可芳獻獎給「媽媽」陳淑芳，為這個獎項增添了一抹格外溫暖的意義。陳淑芳出道長達68年，累積了超過200部作品，電影代表作《孤味》和《親愛的房客》讓她在第60屆金馬獎同時獲得最佳女主角、最佳女配角兩項大獎。她今天穿著深色、帶有微微金色亮粉的長款旗袍式禮服，外搭一件淺金色的薄紗披肩，邊緣帶有花朵刺繡，增添柔美與層次感。徐若瑄在台上隔空喊話「媽媽我愛你喔～」，之後播放了一段影片，請她念出字卡上的字，結果是一連串腳色名稱，影片中對她說「這是你從1957年演到現在的每個角色名稱」，並剪輯部分片段進影片，演員陳淑芳接過獎盃並直言「68年來，我真的演過上百部電影，連名字都忘了；有時候表演沉浸到哭戲拍到喊卡，都沒聽見，我從不喊病，我希望我能一輩子演下去，我要感謝導演、製作、攝影師和劇組，有你們而成就了我，我才能拿到這個獎。我願意走到我不能走、演到我不能演，我陳淑芳不漲價」。
陳淑芳在影片中念出一連串名字，最後才發現這全都是她演過的角色。（圖／台視提供）
陳淑芳身著一襲深色旗袍，整體造型端莊、溫柔。（圖／台視提供）
演員陳淑芳已年過八旬，還有著「國民阿嬤」的稱號，她從19歲出道拍戲至今，作品橫跨歌仔戲、舞台劇、電影、電視劇，幾乎什麼角色都難不倒她，甚至長年致力推廣台語文化，不惜半價接演學生畢業作品，也勉勵新人保有熱情毅力。演員陳淑芳：「拍戲給意見我是不敢啦！但一定要有愛心」，曾經拍戲跳海不用替身，也曾為戲把牙齒敲斷，長年致力台語傳承，甚至不惜半價幫學生拍戲；46歲時的她，為了幫助某演員周轉27萬，反遭陷害欠了地下錢莊900萬元。當時陳淑芳賣掉3棟房子還不夠，直到拍《孤味》時才還完，即便歷經種種困難，也從不輕言放棄。
原文出處：金馬62／「國民阿嬤」陳淑芳榮獲終身成就獎！《孤味》三女兒同頒給「媽媽」
