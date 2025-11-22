金馬62/陳淑芳獲終身成就獎！將同台《孤味》3女兒吐心聲
第62屆金馬獎頒獎典禮於22日晚間在台北流行音樂中心盛大舉行，紅毯上星光熠熠。資深女演員陳淑芳今年分別在金鐘獎、金馬獎都拿下特別貢獻獎與終身成就獎殊榮，今晚她將由曾共演《孤味》的「三名女兒」謝盈萱、 徐若瑄、孫可芳獻獎，展現出「母女」感情深厚的表現。
陳淑芳獲頒終身成就獎，面對媒體的提問，她表示心情相當複雜，既開心又緊張。她在接受訪問時，親切地詢問媒體是否吃飽，並向大家表達感謝，表示能來到金馬獎的殿堂感到非常榮幸。
陳淑芳現年86歲，出生於1939年，1957年以台語片《誰的罪惡》出道，無論是黑白台語片、只有老三台時代的電視劇、以及後來各式各樣類型電影，都能看到她的演出。寬廣的戲路與積極的演出態度，也讓她成為台灣新電影最常出現的面孔之一，演出電影包括《風櫃來的人》、《殺夫》、《結婚》、《青梅竹馬》、《戀戀風塵》、《桂花巷》、《悲情城市》、《多桑》、《春花夢露》（1996）及《天馬茶房》等。有線電視崛起後百家爭鳴的戲劇節目，更讓她成為跨世代觀眾都耳熟能詳的「國民阿嬤」。
延伸閱讀
金馬62/范冰冰封后「微博PO文被刪」 轉戰IG長文吐心聲
金馬62/范冰冰封后遭官方噤聲？「吃蟹文」消失了 弟范丞丞沉默
金馬62/《大濛》狂掃4獎！李安笑虧「一日學生」陳玉勳：有出息
其他人也在看
金馬62／紅毯5帥出爐！曾敬驊深V內搭盡顯男神味
金馬62／紅毯5帥出爐！曾敬驊深V內搭盡顯男神味EBC東森娛樂 ・ 1 天前
陳淑芳獲金馬終身成就獎 淚喊心中有愛無年齡顧忌
（中央社記者洪素津台北22日電）資深演員陳淑芳獲金馬62終身成就獎，她落淚表示，在演員路上走了68年，除自己的努力，也要感謝粉絲、還有所有合作過的人，「人生只要心裡有愛、熱情，永遠沒有年齡的顧忌！」中央社 ・ 1 天前
金馬紅毯／跨國母子檔世紀合體！日本影帝西島秀俊降臨金馬 翁倩玉「半世紀前拿影后」：很高興回娘家
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）晚在台北流行音樂中心登場。以《在車上》、《愛情白皮書》聞名的日本金像獎影帝西島秀俊和金...FTNN新聞網 ・ 1 天前
金馬62星光 潘客印摔傷仍出席 (圖)
第62屆金馬獎星光大道22日在北流外廣場盛大展開，導演潘客印（圖）以電影「我家的事」入圍最佳新導演，日前不慎摔傷腳的他穿著護具到場共襄盛舉。中央社 ・ 1 天前
金馬62/二度喊不漲價！陳淑芳獲終身成就獎感言超時：才不管你
第62屆金馬獎頒獎典禮於22日晚間在台北流行音樂中心盛大舉行，資深女演員陳淑芳今年分別在金鐘獎、金馬獎都拿下特別貢獻獎與終身成就獎殊榮，晚間由她由曾與她共演《孤味》的「三名女兒」謝盈萱、 徐若瑄、孫可芳獻獎，展現出「母女」感情深厚的表現。中天新聞網 ・ 1 天前
金馬62》86歲陳淑芳獲終身成就獎 上台淚崩：這是我的《孤味》
86歲的「國民阿嬤」陳淑芳，曾以《孤味》獲得第57屆金馬獎最佳女主角，戲齡超過60年的她，演技絲絲入扣，作品橫跨電影、電視劇、歌仔戲與舞台劇等不同表演形式，她今年先後獲得金鐘獎特別貢獻獎以及金馬獎終身成就獎等殊榮，陳淑芳上台領獎時，忍不住淚灑舞台。中時新聞網 ・ 1 天前
金馬62／李國煌調侃楊貴媚險「變臉」陳淑芳領獎喊：不漲價
金馬62／李國煌調侃楊貴媚險「變臉」陳淑芳領獎喊：不漲價EBC東森娛樂 ・ 1 天前
金馬62／重現《愛情萬歲》！李國煌穿高跟鞋坐「長椅」致敬楊貴媚
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間上演一段溫暖的致敬橋段。擔任「最佳美術設計」與「最佳造型設計」頒獎人的李國煌、楊貴媚，一出場便以經典電影《愛情萬歲》的元素掀起現場話題。李國煌特別穿上高跟鞋，並坐台視新聞網 ・ 1 天前
金馬62紅毯｜互喊「媽媽 兒子」 影后翁倩玉合體西島秀俊
第62屆金馬獎頒獎典禮今天（11/22）在台北流行音樂中心舉行，擔任頒獎嘉賓的日本影帝西島秀俊和金馬影后翁倩玉聯袂登上星光大道，兩人曾在美劇中飾演母子，老朋友一見面就大喊「媽媽」、「兒子」，令人莞爾。太報 ・ 1 天前
金馬62》蔡淑臻粉紅高衩禮服辣走紅毯 與9歲「女兒」同爭女配角
第62屆金馬獎於22日在台北流行音樂中心盛大舉行，曾奪金鐘視后的實力派演員蔡淑臻，今年以電影《左撇子女孩》首次角逐金馬獎「最佳女配角獎」，受到外界高度關注。她以一襲粉紅色高衩禮服亮相紅毯，氣質優雅又不失性感，成為現場鎂光燈追逐的焦點。中時新聞網 ・ 1 天前
金馬62／昔日母子檔西島秀俊、翁倩玉合體了！ 兩人互喊媽媽、兒子
第62屆金馬獎今（22）日晚間在台北流行音樂中心登場，日本金像獎影帝西島秀俊與金馬影后翁倩玉一同走紅毯，兩人今晚都要擔任頒獎嘉賓。翁倩玉一身群金色禮服亮相，外套則是帶著日式風格圖案，相當霸氣又不失優雅台視新聞網 ・ 1 天前
金馬62／陳淑芳爆淚宣言「這是屬於我一個人的孤味！」 86歲影后獲終身成就獎誓言「永不退休」
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22日）晚舉行，由從影長達67年的資深演員陳淑芳獲得終身成就獎，86歲陳淑芳2020年曾以《孤味》《親愛的房客》創下同一年獲得金馬影后與女配角的紀錄，也於今年同獲金馬、金鐘「終身成就獎」、「特別貢獻獎」。陳淑芳上台時表示，雖然拍戲常常拍到天亮，一場戲可能要重複很多遍，「雖然如此，我從不喊累，從事影視是我的志趣，我希望能一輩子演下去，這是屬於我一個人的孤味。」鏡報 ・ 1 天前
金馬62 曾敬驊奪最佳男配角（2） (圖)
電影圈年度盛事「金馬獎」22日晚間在北流舉辦第62屆頒獎典禮，最佳男配角由曾敬驊（圖）奪得，他上台時情緒激動一度泣不成聲，到後台受訪時則開心親吻獎座。中央社 ・ 1 天前
懶人包》蔡依林開唱今午最後搶票機會！注意「6大原則」
天后蔡依林（Jolin）將於12月30、31日及明年1月1日一連3天唱進台北大巨蛋，「JOLIN蔡依林 PLEASURE世界巡迴演唱會 TAIPEI 2025-2026」這次一共有4波開放售票時間，若先前沒買的粉絲今(23日)中午12時是最後搶票機會，售票網站也整理了「6大原則」，希望大家都能順利購票進場成功。中時新聞網 ・ 1 天前
金馬62／陳淑芳獲終身成就獎！《孤味》三女兒同任頒獎者
娛樂中心／饒婉馨報導第62屆金馬獎今（22）日晚間於台北流行音樂中心盛大舉行，許多優秀電影人齊聚一堂，希望成功拿下獎座。資深演員「國民阿嬤」陳淑芳榮獲「終身成就獎」，也是今年金鐘「特別貢獻獎」得主，還曾在2020年創下同一年獲得金馬影后與女配角的紀錄，她在獲獎感言結尾大喊「我陳淑芳不漲價」。民視 ・ 1 天前
港台影星齊聚！ 現身豪華婚宴...梁朝偉夫婦、邱淑貞都到場
昨（23日）台灣、香港人氣明星全都聚集在台北寒舍艾美酒店，包含梁朝偉、劉嘉玲、邱淑貞、鍾鎮濤、張小燕、張清芳等人，都來到台灣參加婚禮，根據資深藝人李明依的說法，這次大家齊聚，是來參加閨蜜兒子的婚禮。中天新聞網 ・ 2 小時前
郁方尪出國腹痛驚罹盲腸炎急動刀「保命關鍵竟是AI」就醫過程全說了
女星郁方2006年嫁給「斐儷珠寶」總經理陳昱羲，婚後育有2子1女，平時郁方也樂於在社群中分享一家人的生活點滴，日前發文提到老公前往阿布達比出差時，因為盲腸炎在當地動刀，沒想到幫助老公發現病因的竟是AI，讓郁方直呼：「AI時代拯救老爺」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
才剛爆離婚！羅晉為父辦告別式 唐嫣行蹤曝光
才剛爆離婚！羅晉為父辦告別式 唐嫣行蹤曝光EBC東森娛樂 ・ 16 小時前
白冰冰41年前美照曝光！撞臉「周子瑜」引熱議
娛樂中心／李筱舲報導南韓女子天團 TWICE 將於今（22）、明（23）兩日在高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，這也是 TWICE 出道 10 年來首次以團體形式來台演出，讓許多台灣 ONCE 相當期待。而隨著「台灣女兒」周子瑜回娘家，先前有人在社群上分享資深藝人白冰冰 41 年前的年輕嫩照，被網封為「撞臉周子瑜」的話題，近日也再度引發熱議。民視 ・ 1 天前
金馬62／許瑋甯頒獎妙語如珠！一度遺憾錯過這個獎 台上金句勉勵新人們
近日喜事不斷的藝人許瑋甯，受邀出席本屆金馬獎並擔任「最佳新演員」頒獎人。當天她以一襲閃亮粉紅色平口禮服亮相，氣質迷人，全場焦點。身為資深實力派演員的她，也在台上向所有入圍者送上溫暖勉勵。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前