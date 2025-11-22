金馬62/陳淑芳獲終身成就獎！將同台《孤味》3女兒吐心聲

第62屆金馬獎頒獎典禮於22日晚間在台北流行音樂中心盛大舉行，紅毯上星光熠熠。資深女演員陳淑芳今年分別在金鐘獎、金馬獎都拿下特別貢獻獎與終身成就獎殊榮，今晚她將由曾共演《孤味》的「三名女兒」謝盈萱、 徐若瑄、孫可芳獻獎，展現出「母女」感情深厚的表現。

資深女演員陳淑芳今年分別在金鐘獎、金馬獎都拿下特別貢獻獎與終身成就獎殊榮。 （圖／中國時報 陳俊吉、杜宜諳、郭吉銓攝）

陳淑芳獲頒終身成就獎，面對媒體的提問，她表示心情相當複雜，既開心又緊張。她在接受訪問時，親切地詢問媒體是否吃飽，並向大家表達感謝，表示能來到金馬獎的殿堂感到非常榮幸。

陳淑芳現年86歲，出生於1939年，1957年以台語片《誰的罪惡》出道，無論是黑白台語片、只有老三台時代的電視劇、以及後來各式各樣類型電影，都能看到她的演出。寬廣的戲路與積極的演出態度，也讓她成為台灣新電影最常出現的面孔之一，演出電影包括《風櫃來的人》、《殺夫》、《結婚》、《青梅竹馬》、《戀戀風塵》、《桂花巷》、《悲情城市》、《多桑》、《春花夢露》（1996）及《天馬茶房》等。有線電視崛起後百家爭鳴的戲劇節目，更讓她成為跨世代觀眾都耳熟能詳的「國民阿嬤」。

