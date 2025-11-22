金馬62｜陳淑芳獲終身成就獎「我不漲價」 淚喊：心中有愛沒有年齡顧忌

資深演員陳淑芳拿下第62屆金馬獎終身成就獎。李政龍攝



第62屆金馬獎頒獎典禮今晚（11/22）舉行，86歲資深演員陳淑芳獲終身成就獎，由電影《孤味》中飾演女兒的謝盈萱、徐若瑄和孫可芳獻獎，她哽咽地說，在演員路上走了68年，感謝粉絲和所有合作過的人，「人生只要心裡有愛、熱情，永遠沒年齡的顧忌」，還高喊自己拍戲絕不漲價。

自從19歲踏上電影路，陳淑芳回首自己從影68年來，演過上百部電影，「回頭看這條路，真的不堪設想，想想有一場很大的戲，有一位演員說不好，我們必須要10遍20遍的再re，天亮還在拍，但我就是要呈現最好給觀眾；有時候角色太沉重，一哭就停不下來，收工也在哭，一直走著走著哭到家裡，躺在床上哭到睡著。但我從不喊累，因為從事影視是我的志趣，希望一輩子演下去，這是屬於我的孤味。」

陳淑芳感謝過去跟她合作過的所有人，「因為有你們的專業真情成就了我，我才能站在這裡，一路走來有大家支持、疼愛，還有支持我的粉絲，我才能堅持走到現在」。

最後，陳淑芳說，要演到不能演為止，「哪怕一場戲、一句話我都會認真演，我陳淑芳不漲價！」她用一段話鼓勵自己和大家，「人生只要心裡有愛、有熱情，永遠、永遠沒有年齡顧忌，心中有愛、有微笑、有熱情永遠是燦爛的！」

