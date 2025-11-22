金馬62／陳淑芳獲金馬終身成就獎落淚致謝：走了68年 從沒覺得累

第62屆金馬獎頒發終身成就獎給資深影后陳淑芳。從19歲踏入攝影棚至今超過一甲子，橫跨68年的演藝生命讓她在台上數度哽咽，感謝金馬給予這座「珍貴又崇高」的肯定。

從曾經一起合演過《孤味》電影中三位女兒謝盈萱、徐若瑄、孫可芳手中接下第62屆金馬獎終身成就獎，陳淑芳一開口便紅著眼眶、忍不顧哽咽落淚說，她心中滿滿都是感激，感謝金馬62給她這麼珍貴、這麼高的終身成就獎，心裡真的滿滿的感激和感謝。

她回憶自己從影以來演過上百部電影，許多片名甚至都忘記了。她提到拍戲最辛苦的時刻，有時為了達到最佳呈現，必須一場戲重拍十幾二十遍，拍到凌晨甚至天亮仍不停歇。

有時候角色感情太慎重了，一哭哭得不停，導演喊卡，收工也是一直走著走著跟著哭到家裡，躺在床上哭哭就睡著了，但她從不覺得累了，因為從事影視是她的志趣。

她也向所有曾合作過的導演、製片、攝影、編劇及劇組夥伴致謝，因為有大家專業、任性與真情，成就了她，她今天才能夠站在這裡。

陳淑芳也感謝一路以來支持她的人，不管是把她當媽媽，還是阿嬤般的疼愛與支持，讓她能堅持走到今天。

她接著說出最想分享的生命座右銘：「人生只要心裡有愛、有熱情，永遠沒有年齡的顧忌。」她也再次語氣堅定地說，願意演到不能演為止，也重申絕不漲價。陳淑芳：『（原音）我人生演藝圈這條路走下來是非常非常的困難。但是我願意，我可以走到我不能走，我也願意演到我不能演為止。曾經我說過，只要你知道我是陳淑芳，哪怕是一場戲一句話我都會認真地演。最後，你們要記得嗎？我陳淑芳不漲價。』

致詞最後，她連說數次「謝謝」，並再度感謝金馬的肯定，承諾會持續努力不辜負期待。她也向所有銀髮族喊話，希望大家像她一樣保持笑容與熱情：「心裡有愛、有微笑、有熱情，只要心中有愛，永遠是燦爛的。」(編輯：陳士廉)