金馬62／陳玉勳三度獲獎！《大濛》開胡拿最佳原著劇本 潘客印《我家的事》奪最佳改編劇本
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間在台北流行音樂中心登場，金馬導演陳玉勳編導的第6部劇情長片《大濛》入圍11項，繼1995年《熱帶魚》、2020年《消失的情人節》後，三度斬獲金馬獎最佳原著劇本；最佳改編劇本則由《我家的事》導演潘客印拿下。
《大濛》故事背景圍繞著民國40年代的台灣，小人物在白色恐怖的時代壓力下，日常、認命的生活。陳玉勳獲獎走上台後，一句「冷靜！冷靜！」試圖安撫台下的高昂呼聲，他的感言十分簡短，除了感謝評審外，他也謝謝田調老師、台灣文史資料工作者，讓這部電影得以有豐富的考據資料，他也感謝劇中演員，「讓我薄弱的文字變得很生動」。
《我家的事》改編自導演潘客印前傳短片《姊姊》，為他的第一部劇情長片，潘客印說這是一部改編自他的人生的真實故事，特別感謝投資人「抱著一堆錢」從天上飛下來，給予電影製作很大的支持，一席話逗樂台下電影人，「我常常在想，到底是人生的劇本難寫，還是電影劇本難寫，每次我寫電影劇本寫到卡關的時候，我只要想想自己人生的這個劇本，我也是寫了三、四十年了，這麼難也是寫到了現在，我就覺得電影的劇本卡關好像還過得去。」
