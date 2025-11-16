金馬獎2025／陳玉勳導《大濛》走不出來！《地母》張吉安曝與范冰冰約定1事

白色恐怖到現代社會，五位導演以獨特視角記錄歷史與人性故事。陳玉勳的《大濛》描繪小人物在台灣白色恐怖時期的生活，曹仕翰的《南方時光》聚焦1996年台灣首次民選總統時期社會轉型，廖克發的《人生海海》以黑色幽默手法詮釋死亡議題，張吉安的《地母》展現馬來西亞巫術文化，李駿碩的《眾生相》則探討現代男同志內心交織。這五部作品的導演皆要角逐金馬最佳導演獎，透過獨特敘事手法與個人經歷，為觀眾帶來感動並保存珍貴的歷史記憶。

金馬62最佳導演獎入圍者，陳玉勳、曹仕翰、廖克發、張吉安、李駿碩（由左至右）。（圖／TVBS、電影公司提供、翻攝東京影展、自己人)

陳玉勳靠《大濛》再度角逐金馬獎。（圖／金馬執委會提供）

導演陳玉勳的《大濛》以小人物視角描繪白色恐怖時期的動盪不安，片中既有悲傷也有笑聲。陳玉勳表示，自己深入了解70年前白色恐怖事件後，被許多真實故事打動，想要透過電影表達對那個時代人們的慰藉。他認為這次創作與以往不同，沒有刻意賣弄技巧或討好觀眾，而是順其自然地呈現故事。

《南方時光》導演曹仕翰以新導演之資入圍金馬最佳導演。（圖／百景映畫提供）

曹仕翰導演的《南方時光》則聚焦於1996年台灣首次民選總統時期的社會轉型。這是他的首部長片，從2019年開始寫劇本，中間因疫情停擺且投資人撤資。曹仕翰表示，電影中約80%內容與他的成長經驗貼合，就像片中小州角色面對未來的不安。為了還原當年選舉氛圍，美術團隊找尋收藏政治場合周邊物品的收藏家，選角也堅持找具有「南方氣味」的演員，包括吳慷仁、孫淑媚、黃迪揚等高雄人，男主角陳玄力則是屏東人。

《人生海海》導演廖克發感謝戲裡每一個角色讓他感動的時刻。（圖／甲上娛樂提供）

廖克發導演的《人生海海》邀請台灣演員魏雋展、陳雪甄詮釋馬來西亞華人家庭故事。他認為與好演員合作時，導演與演員之間會有一種較勁，互相測試彼此的能耐。廖克發表示，雖然電影有荒謬喜劇的基調，但建立在人物的悲傷之上，透過自嘲來面對無法阻止的悲傷事件。

《地母》導演張吉安帶著劇組前進東京影展。（圖／翻攝地母IG）

張吉安導演的《地母》講述范冰冰飾演的農婦在喪夫後變身解降師替村民治病的故事。張吉安在家鄉吉打拍攝這部電影，片中的巫術和咒語都是真實且有依據的。他透露自己的父母都是幫人解降頭的，所以從小就了解降頭文化。原本計畫全部使用素人演員，但范冰冰主動表達合作意願，並願意為角色改變形象。為了讓演員更貼近角色，導演還安排他們與農民一起生活，學習下田種稻和與水牛工作。

香港新生代導演李駿碩靠《眾生相》準備和其他四位準金馬導演搶獎。（圖／翻攝李駿碩IG）

香港導演李駿碩的《眾生相》描述一名男同志在每次一夜情後，盜用對方特質進行下次約會，探討現代人內心的交織。李駿碩認為，即使來自不同地方的人，經歷往往是相近的，特別是從同志視角看世界時，這種相似性更為明顯。

這五位導演各自以獨特的方式回望過去，為未來留下記憶，透過擁抱真相與人性對話，呈現出值得被記住的電影作品。

