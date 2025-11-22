金馬62／陳玉勳遺憾男女主角沒拿獎 柯煒林開心自己成為台灣電影一份子
由陳玉勳執導的《大濛》，拿下本屆金馬最佳劇情片、最佳原著劇本、最佳美術設計、最佳造型設計等四項大獎，及觀眾票選最佳影片。金馬獎之後的慶功活動上，陳玉勳不免遺憾入圍帝后項目的柯煒林、方郁婷未能得獎。不過柯煒林說，「有沒有得真的沒關係 ，因為我可以參加到個金馬獎就很開心。」而他說，這一次跟上一次他以《濁水漂流》入圍不同的是，「好像每一個台灣的電影工作人員我都有點認識到。」
在場祝賀的李安也替他們開心，因為現在拍電影不簡單，而且他們演員每個都很棒。方郁婷自己沒有得獎也未失落，「沒有 ，我還是非常開心 ，因為我覺得《大濛》可以拿到最佳劇情片真的非常開心，因為我覺得就是大家都很努力這部把這部電影拍好。」
香港導演李駿碩因《眾生相》拿下最佳導演的那一刻，柯煒林非常開心，因為李駿碩正是《濁水漂流》的導演，「因為沒有《濁水漂流》的話 ，我是沒有機會來台灣拍電影的。那個感覺非常的奇妙，因為四年前會在入圍酒會的時候。我自己一個人看大家滿開心的，台灣的電影工作者聚在一堂的時候。但我現在四年過後我可以站在這一邊，「突然認識了許多人，突然之間我變成了有一點點的一分子，大家也喜歡我的表現的話，我覺得受寵若驚。也覺得這比得獎還開心。」
由陳玉勳導演執導的電影《大濛》獲得本屆金馬獎11項提名，最終抱回最佳造型設計、最佳美術設計、最佳原著劇本與最佳劇情片，加上此前的觀眾票選獎，一共抱回5座金馬，成為最大贏家。典禮結束後，導演李安和金獎大師李屏賓一同現身《大濛》慶功宴，表示自己很替陳玉勳高興。
《大濛》成為第62屆金馬獎最大贏家，拿下「最佳原著劇本」、「最佳造型設計」、「最佳美術設計」、「最佳劇情片」4項大獎，這次柯煒林以7比8輸給張震，與影帝失之交臂，他得知此事開玩笑喊：「每次都跟我說第二名，這次誰沒投給我！」他也強調，其實沒有得獎沒關係，只要能看到熟悉的工作人員都很開心，也有認識更多台灣的幕後團隊，這對他來說就已經足夠。
