金馬62／陳玉勳遺憾男女主角沒拿獎 柯煒林開心自己成為台灣電影一份子

方郁婷、柯煒林雖未得獎，但還是很開心。

由陳玉勳執導的《大濛》，拿下本屆金馬最佳劇情片、最佳原著劇本、最佳美術設計、最佳造型設計等四項大獎，及觀眾票選最佳影片。金馬獎之後的慶功活動上，陳玉勳不免遺憾入圍帝后項目的柯煒林、方郁婷未能得獎。不過柯煒林說，「有沒有得真的沒關係 ，因為我可以參加到個金馬獎就很開心。」而他說，這一次跟上一次他以《濁水漂流》入圍不同的是，「好像每一個台灣的電影工作人員我都有點認識到。」

在場祝賀的李安也替他們開心，因為現在拍電影不簡單，而且他們演員每個都很棒。方郁婷自己沒有得獎也未失落，「沒有 ，我還是非常開心 ，因為我覺得《大濛》可以拿到最佳劇情片真的非常開心，因為我覺得就是大家都很努力這部把這部電影拍好。」

柯煒林與李安及陳玉勳拍照。

香港導演李駿碩因《眾生相》拿下最佳導演的那一刻，柯煒林非常開心，因為李駿碩正是《濁水漂流》的導演，「因為沒有《濁水漂流》的話 ，我是沒有機會來台灣拍電影的。那個感覺非常的奇妙，因為四年前會在入圍酒會的時候。我自己一個人看大家滿開心的，台灣的電影工作者聚在一堂的時候。但我現在四年過後我可以站在這一邊，「突然認識了許多人，突然之間我變成了有一點點的一分子，大家也喜歡我的表現的話，我覺得受寵若驚。也覺得這比得獎還開心。」

