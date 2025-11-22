金馬62｜陳玉勳開胡奪「最佳原著劇本」 曝寫作內幕最感謝這群人

第62屆金馬獎「最佳原著劇本」得主陳玉勳《大濛》。李政龍攝



陳玉勳執導的《大濛》入圍第62屆金馬獎11項大獎，今（11╱22）稍早開胡拿下「最佳原著劇本」，他到後台時透露本來幾個月前就有準備好感言，「但是忘光光，叫到我以後上台很緊張，本想講很多，後來講不出來趕快下來」。

對於得獎，陳玉勳說：「我真的是非常感謝所有的演員跟工作人員，不然我寫這些文字其實沒什麼意義，如果不是因為有他們的表演跟我們所有團隊，這電影其實就出不來，只是一個小小的文字檔，所以非常感謝他們。」

《大濛》劇情牽扯白色恐怖，被問拍攝時會有壓力嗎？陳玉勳直言：「沒有！」接著表示：「其實我一直沒有把它當喜劇或悲劇來寫，我只有先建構這些人物，然後照著人物的個性去走，這個人物遇到悲傷的事情就哭嘛，我常常會寫出一些好笑的，就跟著人物去走就會變得很有趣。」

