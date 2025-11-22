金馬62／陳玉勳《大濛》奪最佳劇情片 包辦4獎項成本屆大贏家

第62屆金馬獎最佳劇情片由入圍11項大獎的《大濛》奪得，並同時包辦最佳原著劇本、最佳美術設計與最佳造型設計等獎項，共抱回4座金馬獎成為本屆最大贏家。導演陳玉勳則是繼2020年《消失的情人節》後，生涯第二度奪下金馬最佳劇情片。

監製李烈感謝一路上幫助過《大濛》的人，「這個獎很沉，但是拿在手上也很實在」；另一位監製葉如芬則說，投資方聽到要拍1950年代的電影，都說他們「瘋了」，但他們只不過是想把那艱困年代中，仍保有善良的人們故事拍出來。

葉如芬並引用宮崎駿導演所說，「電影要成為時代種種變化中的答案，我們一定要有用電影改變世界的決心，即使最後什麼都沒有改變，但這是身為電影創作者的意義。」

《大濛》描繪庶民在亂世中互助並發展出溫暖情誼，導演陳玉勳用喜劇形式呈現過去的沉重歷史，捕捉了白色恐怖時期的人性光輝。

片名源自「大霧」的台語發音「Tà-bông」，講述一部關於「雲」與「霧」的故事——「雲」象徵跟隨國民政府漂泊來台、卻被時代遺忘的老兵，；「霧」則象徵對台灣充滿抱負的青年，最終只能成為霧消散而去。

金馬62完整得獎名單一次看

